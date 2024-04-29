Переплетение судеб «Мадрида» и «Баварии» перед европейским Класико 🤝

Уже завтра состоится первый матч в рамках нового европейского Класико – две сильнейшие команды континента «Реал Мадрид» и «Бавария» сойдутся в полуфинале Лиги чемпионов. У клубов много общего, помимо богатой истории их объединяет и ряд игроков.

Тони Кроос

Тони выступал за «Баварию» с 2007 по 2014 год, он вернется на свой бывший домашний стадион, где он принимал участие в двух финалах Лиги чемпионов (2011/12 и 2012/13) – один проиграл «Челси», а второй выиграл у «Боруссии», прежде чем перебраться в столицу Испании.

Давид Алаба

Еще один мадридист, с 2009 по 2021 год представлявши немецкий клуб. Алаба перешел в «Реал Мадрид» после 12 сезонов в Бундеслиге, за время которых он в составе «Баварии» дважды выиграл Лигу чемпионов и 10 раз чемпионат Германии.

Альфонсо Дэвис

Будущее этого футболиста, чей контракт с «Баварией» заканчивается в 2025 году, связывают с «Мадридом». Королевский клуб рассчитывает подписать с Дэвисом контракт, как со свободным агентом, а в «Баварии» хотят сохранить игрока.

Харри Кейн

Еще будучи игроком «Тоттенхэма», Харри Кейна неоднократно связывали с «Мадридом», и испанский клуб активно интересовался английским нападающим. Но, после многочисленных слухов, Кейн перебрался в «Баварию» прошлым летом.

Серж Гнабри

Два года назад отказ Килиана Мбаппе переходить в «Мадрид» мог сделать Гнабри игроком «сливочных». В Вальдебебас не исключали подобного варианта, но в итоге решили довериться Бензема, Асенсио и Вини с Родриго.