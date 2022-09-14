Газон «Мадрида» все еще в плохом состоянии: клуб исправит ситуацию до октября

Одной из главных тем для обсуждения после матча «Мадрида» с «Мальоркой» в прошлые выходные было состояние поля на «Сантьяго Бернабеу». Обычно образцово-показательный газон выглядел неухоженным и сухим.

По сообщениям издания Marca, трава была повреждена из-за палящего августовского солнца – газон не был уложен в идеальных условиях. После матча с «Мальоркой» клуб нашел решение проблемы, но оно не будет молниеносным.

Ожидается, что во время сегодняшней встречи с «Лейпцигом» трава будет в таком же плохом состоянии, как с «Мальоркой», но после «Мадрид» не будет играть на домашнем стадионе до 2 октября и успеет привести в поле в порядок.

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