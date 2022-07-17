«Переход Левандовского вызывает у меня мурашки»: фанаты «Реала» обеспокоены трансферами «Барсы»

Роберт Левандовски вот-вот присоединится к «Барселоне». Это не первое серьезное усиление «Барсы» в летнее трансферное окно. Неудивительно, что такая активность принципиальных соперников на трансферном рынке, скажем мягко, напрягает болельщиков мадридского «Реала».

У «королевского клуба» нет таких гигантских долгов, как у каталонцев, однако «сливочные» не могут похвастаться столь крупными летними трансферами. Всё это подогревает опасения фанатов клуба.

Болельщик под ником tarekelsakka высказался о всей этой ситуации:

«Я знаю, что Тчуамени — отличное приобретение, но у нас нет проблем в полузащите, так что сложно назвать этот трансфер реальным усилением. Я надеялся на покупку солидного нападающего и крайнего защитника мирового уровня, особенно нам нужен правый защитник, однако ничего из этого мы не получили. Карвахаль был на высоте под конец сезона, но получил травму. Менди также подвержен травмам, но я спокоен, зная, что Алаба может легко прикрыть эту позицию при необходимости.

У нас даже нет чистого правого вингера, который может забивать голы, мы зависим от Родриго, но, говоря откровенно, он лучше играет слева, где по праву располагается Винисиус. Мы отпустили Йовича, и теперь Мариано, черт возьми, Диас — наш единственный резервный нападающий? Крайне досадно. Я ценю наши прошлогодние достижения, но мы не можем позволить славе прошлого ослепить нас.

Я знаю, что немного пессимистичен, но мысль о Левандовском вызывает у меня мурашки по коже. "Барселона" может играть просто отвратительно, но Левандовски сумеет в любой момент взять и забить победный гол просто из ниоткуда.

Надо сказать, что в их трансферах есть и плюсы. Например, наш чемпионат станет более конкурентоспособным, "Барселона" вернется на свое место. Мне надоело, что чертова Премьер-лига доминирует над всеми, и я счастлив, что игроки мирового уровня выбирают Ла Лигу, а не АПЛ».

Действительно, «Реал» способен выиграть Лигу чемпионов, клуб доказал это в прошлом сезоне, однако глубина состава «сливочных» все же вызывает беспокойство, особенно на фоне новостей о трансферах «Барсы». Что будет, если Карвахаль потеряет форму? Что случится, если Бензема получит травму и вылетит на несколько месяцев?

Как считаете, нужно ли «Реалу» сфокусироваться на приобретении новых игроков? Или же нынешний состав, по вашему мнению, идеален? Делитесь мыслями!