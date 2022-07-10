Задачи, которые Анчелотти должен решить во время предсезонки

В прошедшем сезоне «Реал» стал чемпионом Испании выиграл Лигу чемпионов. Как известно, самая тяжелая часть успеха – суметь вновь одержать триумф. У Карло Анчелотти есть несколько задач, которые необходимо решить в предсезонку.

«Сливочные» бодро начали подготовку к сезону. К «Реалу» присоединились Антонио Рюдигер и Орельен Тчуамени. Первая задача Папы Карло – интегрировать новичков в команду.

Игра в Мадриде будет для Тчуамени первым опытом выступления за пределами Пятой республики, в адаптации ему помогут другие «сливочные» французы. С Рюдигером дело обстоит проще: Антонио старше, у него есть опыт игры в Италии, Германии и Англии, так что ему адаптироваться будет легче.

Из аренды в клуб вернутся Такефуса Кубо и Рейньер. Оба игрока знают, что в следующем сезоне они не будут частью основы «Реала». Еще одна задача Анчелотти – суметь замотивировать игроков, показать, что клуб в них нуждается.

Согласно данным Mundo Deportivo, если возвращающийся из аренды Борха Майораль сможет произвести впечатление на тренера, у него появится шанс стать игроком замены для Бензема.

Будущее Марко Асенсио также доставит много хлопот тренеру «королевского клуба». Если Марко продадут, Анчелотти должен решить, следует ли «Реалу» подписать другого форварда, чтобы заменить Асенсио.

Новички «сливочных» создадут ещё одну головоломку для Папы Карло. Рюдигер подарит Анчелотти большую вариативность в защите. Однако при этом трансфер немца означает изменение состава, выигравшего Лигу чемпионов. Если Анчелотти не поменяет схему, кто-то из защитников в лице Менди, Алабы и Милитао потеряет свое место в основе, главный кандидат на вылет из старта – Ферлан.

Схожая ситуация с Тчуамени. Анчелотти должен придумать, как интегрировать новичка в схему «сливочных».

Однако самой сложной задачкой Анчелотти в грядущем сезоне будет сохранение у игроков «Реала» жажды трофеев. В прошлый раз, когда «королевский клуб» взял Лигу чемпионов с Анчелотти, «сливочные» выиграли только один из шести возможных трофеев в следующем сезоне – клубный чемпионат мира. Стоит иметь в виду, что в последний раз «Реал» сумел сохранить чемпионский титул в 2008 году.