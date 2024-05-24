Американцы снова попробуют купить «Шеффилд» после вылета клуба из АПЛ. Год назад сорвалась сделка на 115 млн фунтов

У «Шеффилда» могут появиться американские владельцы.

Как пишет The Telegraph, американский консорциум частных инвесторов из Силиконовой долины предпримет новую попытку приобрести « » после их вылета из Премьер-лиги.

Инвестиционный фонд был заинтересован в покупке английского клуба год назад после выхода из Чемпионшипа в , но сделка с владельцем клуба саудовским принцем Абдуллой на сумму около 115 миллионов фунтов не была заключена.

Утверждается, что в последние недели велись дальнейшие обсуждения, и потенциальные владельцы рассматривали варианты игроков для летнего трансферного рынка, поскольку команда Криса Уайлдера потеряла ряд основных футболистов после завершения сезона на последнем месте в Премьер-лиге.

По словам источника, близкого к американскому консорциуму, ведутся продвинутые переговоры о поглощении, и есть надежда на существенный прогресс в следующем месяце. Они также назначили технического советника, базирующегося в Англии, для координации потенциальной сделки.