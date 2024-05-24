Американцы снова попробуют купить «Шеффилд» после вылета клуба из АПЛ. Год назад сорвалась сделка на 115 млн фунтов

Теги Шеффилд Юнайтед премьер-лига Англия бизнес чемпионшип Футбол

У «Шеффилда» могут появиться американские владельцы.

Как пишет The Telegraph, американский консорциум частных инвесторов из Силиконовой долины предпримет новую попытку приобрести «Шеффилд Юнайтед» после их вылета из Премьер-лиги.

Инвестиционный фонд был заинтересован в покупке английского клуба год назад после выхода из Чемпионшипа в АПЛ, но сделка с владельцем клуба саудовским принцем Абдуллой на сумму около 115 миллионов фунтов не была заключена.

Утверждается, что в последние недели велись дальнейшие обсуждения, и потенциальные владельцы рассматривали варианты игроков для летнего трансферного рынка, поскольку команда Криса Уайлдера потеряла ряд основных футболистов после завершения сезона на последнем месте в Премьер-лиге.

По словам источника, близкого к американскому консорциуму, ведутся продвинутые переговоры о поглощении, и есть надежда на существенный прогресс в следующем месяце. Они также назначили технического советника, базирующегося в Англии, для координации потенциальной сделки.

11 комментариев
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За Кайседо отдать целый клуб!?😆😆😆
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я бы задумался, разрешать ли продажу Английских клубов Американцам. Придет еще один условный Боули и сделает "соккер ворлд" очередной.
Арабы почему-то приходят и каждый раз все у них получается (Сити, ПСЖ, Нюкасл...)
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Что с ригоберкой?
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Ответ Champions of the World
"115" 😅😅
Стоимость Антони или Кайседо🤣
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Ответ rigobersong
А никто не знает, почему Американцы вводят санкции против Грузии, ведь у сами закон об иногентах появился гораздо раньше России, а уж тем более Грузии, как оно работает?:))
Прочитай сами законы и больше не задавай глупые вопросы
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Ответ LIv93
я бы задумался, разрешать ли продажу Английских клубов Американцам. Придет еще один условный Боули и сделает "соккер ворлд" очередной. Арабы почему-то приходят и каждый раз все у них получается (Сити, ПСЖ, Нюкасл...)
У Ливерпуля все отлично с американцами. Да и Ньюкасл пока рано причислять к успешным проектам, у них 0 трофеев с прихода арабов.
Плюс не забываем, что арабы хозяйничают ещё и в Малаге, самом Шеффилде, ФК Париж. А их успешными назвать сложно
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Ответ LIv93
я бы задумался, разрешать ли продажу Английских клубов Американцам. Придет еще один условный Боули и сделает "соккер ворлд" очередной. Арабы почему-то приходят и каждый раз все у них получается (Сити, ПСЖ, Нюкасл...)
Шеффилд сам с арабами. Труа сити групп тоже отлично помогает находиться на вершине
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