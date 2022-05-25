Карло Анчелотти: «Это самый важный матч в мировом футболе, мы готовы выложиться максимально»

Главный тренер «Мадрида» Карло Анчелотти принял участие в медиа дне УЕФА и ответил на вопросы журналистов в преддверии финала Лиги Чемпионов.

О команде

«Команда в порядке, со вчерашнего дня мы все приступили к тренировкам. У Марсело есть небольшая проблема, но в целом команда в хорошей форме и с нетерпением ждет матч».

«Мы готовимся к матчу спокойно, мы сосредоточены на своей работе. Мы очень мотивированы. Это самый важный матч в мировом футболе, мы готовы выложиться максимально. Наш клуб выиграл много трофеев, и все мадридисты гордятся нашей командой, мы наслаждаемся этим».

О конкуренции

«Сейчас мы наслаждаемся моментом, хотим хорошо подготовиться к матчу. Команда спокойна, атмосфера хорошая, чем ближе дата – тем больше будет волнение. С каждым годом конкуренция в Европе все жестче. Многие команды хотят выиграть Лигу Чемпионов. В этом смысле, принимать участие в финале – уже большой успех. «Реал Мадрид» за последние 8 лет неоднократно поднимал кубок над головой и сейчас есть шанс сделать это снова – это тоже успех».

О том, где сложнее победить – в Ла Лиге или Лиге Чемпионов

«Побеждать в принципе сложно, будь то в Ла Лиге или Лиге Чемпионов – это два разных турнира. В Лиге Чемпионов нельзя ошибаться, в Ла Лиге есть возможность наверстать упущенное, если ты проиграл один матч».

О Родриго

«Родриго может выйти в основе, потому что когда он на поле, то делает разницу. Я не беспокоюсь, потому что знаю, на что он способен. Предстоящий матч не для 11 игроков, а для большего числа. Мы дошли до финала, потому что те, кто выходили на 3-4 минуты, помогали команде».

О серии пенальти

«Нужно подготовить список пенальтистов, которых мы считаем наилучшими. Если дойдет о серии пенальти, то нужно спросить у игроков, готовы ли они пробить. Это довольно сложно, у меня были финалы, когда мне было сложно найти желающих».

О том, заслуживает ли «Реал Мадрид» победы в Лиге Чемпионов

«Мы заслуживаем победы, поэтому и добрались до финала. В предыдущих стадиях мы заслужили выходи в финал, потому что боролись. Мы не продемонстрировали исключительного мастерства, но никто не смог обойти нас в плане самоотдачи и мотивации. Этого недостаточно для победы в Лиге Чемпионов, нужно хорошо играть, быть также заряженными и мотивированными».

О самом сложном в финале

«Для меня самые тяжелые 3-4 часа перед игрой. Это физическое недомогание. В этом сезоне мне пришлось тяжелее: повышенное потоотделение, учащенное сердцебиение, негативные мысли… но к счастью, все это заканчивается, когда начинается матч. До игры нужно донести футболистам, что они должны делать на поле, потому что это больше всего давит – нужно дать им как можно больше информации».

О готовности футболистов

«Очень хорошо, что в команде микс футболистов, которые играли в большом количестве финалов и новичков. Карим может объяснить Камавинге и Менди, как вести себя. Многие футболисты уже играли в финалах, и мне ничего не надо им объяснять. Наша команда более привычна к финалам, чем другие».

О том, что у Анчелотти есть шанс стать первым тренером, выигравшим Лигу Чемпионов четыре раза

«Это было бы большим успехом, но я знаю, что в финале может произойти все, что угодно. Я не зацикливаюсь на индивидуальных успехах».

О восьми годах со времен Десимы

«Можно сравнить сегодняшнюю пресс-конференцию с той в 2014 году: тогда давления было куда больше. «Мадрид» долгие годы не мог выиграть Лигу Чемпионов. Сейчас мадридисты также мотивированы, но менее зациклены, и это может стать преимуществом».

О самом сложном матче в плей-офф

«Труднее всего было подготовиться к «Челси» в психологическом плане. Когда у тебя есть преимущество, то сложнее готовиться. К двум другим противостояниям мы подходили иначе, потому что проигрывали».

О словах Салаха

«В истории «Мадрида» есть проигранный финал в Париже. Так что против «Ливерпуля» у нас столько же мотивации, сколько и у Салаха. Но мы, конечно, относимся к нему с уважением – он большой игрок и представляет собой серьезную опасность».

О том, в ком Анчелотти видит будущего тренера

«Каземиро, Кроос, Модрич – я уверен. Начо..но если их спросить, то они не особо горят желанием, прежде всего, из-за отношений между тренером и игроками. Они видят, как сложно приходится тренеру. Тут дело в переменах в футболе: раньше команда была из 16 игроков и 3 членов тренерского штаба, а теперь у нас 25 футболистов и тренерский штаб из 20 человек».

О возможной новой ремонтаде

«Надеюсь, что нет. Мне бы хотелось, чтобы «Ливерпуль» пытался совершить ремонтаду. Я не знаю, что будет, но я очень уважаю соперника. Они проделали отличную работу в Лиге Чемпионов. Это будет равный финал».

Об Эдене Азаре

«Азар в порядке. Он восстановился после травмы, мотивирован. Он тренируется и может сыграть в финале, как и Бэйл. Все хотят принять участие. И все в хорошей форме – это позитивный знак».

О «Ливерпуле»

«Мы встречались много раз, на индивидуальном уровне, «Рома» проиграла им в сезоне 1983/84. А в 2005 была еще одна спортивная трагедия, когда мы проиграли по пенальти. А потом, как сказал Салах, реванш в 2007, и вот теперь еще одна встреча».

«Я уважаю «Ливерпуль», в своей спортивной карьере я видел заполненный «Энфилд», подбадривающий свою команду, эту потрясающую атмосферу. В прошлом году мне повезло выиграть там дерби спустя 21 год. Мне нравится их история и атмосфера. Финал против них будет особенным. «Ливерпуль» 6 раз выигрывал Лигу Чемпионов, поэтому я особенно мотивирован перед матчем».

О слабостях и сильных сторонах Почеттино, Тухеля, Гвардиолы и Клоппа

«Они привнесли в футбол нечто новое, говоря о Клоппе и Тухеле – они добавили интенсивности и давления. Их команды обороняются выше. Я не считаю себя старым поколением. Главное – это качества игроков. Ты можешь играть в тот футбол, который у тебя в голове, но нужно учитывать, кто твой соперник. Я не могу прессинговать высоко, если у меня толстый игрок, нужно поставить худого и высокого. Вот такой понятный пример перед финалом».

О решении, которым Карло больше всего гордится

«Я очень счастлив. На мне лежит наибольшая ответственность в раздевалке, я должен принимать решения. Все вместе мы проделали хорошую работу».

О том, что больше всего удивило Карло в команде

«Я не буду говорить, что это уровень мастерства, потому что я знал, что он высокий. Но стабильность Вини, скромность футболистов, которых я не видел с 2014 года и которые с тех пор выиграли 3 Лиги Чемпионов, их профессионализм – это прекрасный пример для молодых игроков. Футболисты, сотворившие историю в этом клуб: Начо, Модрич, Марсело, Кроос, Каземиро – их поведение не поменялось».

О непобедимом «Мадриде»

«Думаю, до настоящего момента «Мадрид» был непобедим. Мы никогда не опускали рук, когда казалось, что все кончено. Иногда ты думаешь, что тебе повезло, но на самом деле просто атмосфера в этой раздевалке особенная. Сейчас одна проблема – мы будем играть в фантастическом городе Париже, и у нас не будет нашей атмосферы и магии нашего стадиона».

Об экономических возможностях команд

«Когда речь идет о характеристиках игроков, то я говорю и о тех, кто стоит 100 млн и о тех, кто стоит 3 млн – ничего не меняется. Кто-то может быть хорош, кто-то менее хорош, кто-то может много бегать, кто-то меньше. Если ты хочешь футболиста высокого класса, то нужно заплатить. Но в футбол играют и те, кто классом ниже. И не только высокий класс позволяет побеждать. Заряженность, атмосфера, мотивация, физическая и психологическая форма также играть важную роль».

О Килиане Мбаппе

«Мы никогда не говорим об игроках из других команд. Мы уважаем все клубы. Мы должны делать нашу работу – это ясно. Наша задача – хорошо подготовиться к финалу».

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