«Реал Мадрид Ж» – «Вильярреал Ж» 1-0. Победа и путевка в Лигу Чемпионов

Подопечные Альберто Ториля обыграла «Вильярреал» на стадионе «Альфредо Ди Стефано», и, после поражения «Атлетико» в Барселоне, завершили сезон на третьей позиции. Это означает, что в следующей кампании девушки Королевского клуба снова будут играть в квалификационном раунде женской Лиги Чемпионов.

Голы: Аслани 44 (1-0) пенальти.

«Реал Мадрид Ж»: Миса, Тереса (Качи, 46’), Петра, Ивана, Ольга, М. Орос, Аслани (Свава, 64’), Эстер (Мёллер, 46’), Росио, Сорноса и Атенеа (Лусия, 87’).

Поскольку на кону стояло так много для «Мадрида», динамичная игра стала основным элементом матча. Уже на второй минуте Маите Орос продемонстрировала намерения своей команды дальним ударом с края штрафной, которому совсем немного не хватило точности. Через 20 минут «Вильярреал» был близок, чтобы открыть счет после удара головой, но мяч прошел мимо. Затем Атенеа ответила, но ее удар также не вызвал проблем у вратаря. Через десять минут «Реал Мадрид» дважды был близок к тому, чтобы открыть счёт в игре. Сначала удар Сорносы был заблокирован защитницей, а затем шанс отличиться на добивании упустила Маите. За мгновение до перерыва настойчивость «сливочных» принесла свои плоды, когда на Эстер сфолила вратарь гостей. Аслани реализовала одинадцамитеровый удар, сделав счет 1:0.

После возобновления игры «Вильярреал» едва не сравнял счет в первые минуты второго тайма, но Миса совершила отличный сейв после выхода один на один. Спустя час игры у Белен был лучший шанс гостей, чтобы забить, но ее удар снова прошел над перекладиной. За десять минут до конца матча Миса великолепным сэйвом предотвратила еще один опасный момент нападающей «Вильярреала».

Как итог – минимальная победа, третья строчка в турнирной таблице и путевка в Лигу Чемпионов на будущий год.

Впереди у девушек полуфинал Кубка Королевы, который пройдет 25 мая в Барселоне и в котором команде Ториля будут противостоять действующие чемпионки страны, одержавшие 30 побед в 30 матчах.

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