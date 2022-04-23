«Будет сложно»: Гвардиола рассказал о травмах двух ключевых игроков перед матчем с «Мадридом»

«Я не знаю, будет ли готов Кайл Уокер к игре с «Мадридом» и для Джона Стоунза это тоже будет непросто», — заявил Пеп Гвардиола в интервью СМИ.

Перед матчем в Лиге чемпионов у «Манчестер Сити» серьезные проблемы с обороной. Жоао Канселу пропустит игру из-за дисквалификации.

Четверка защитников Александра Зинченко, Рубен Диас, Эмерик Лапорт и Натан Аке, скорее всего, выйдет в стартовом составе против «Мадрида».

Давид Алаба, Ферлан Менди и Каземиро — под серьезным сомнением у «Мадрида» и рискуют пропустить матч во вторник.