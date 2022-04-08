«Реал Мадрид» хочет вернуть Браима Диаса этим летом

Арендное соглашение между «Мадридом» и «Миланом» было рассчитано на два года, при этом «Милан» имел опцию на покупку в конце двухлетнего периода, а «Мадрид» – на обратный выкуп. Согласно сообщению AS, между двумя клубами существует «джентльменское соглашение»: благодаря их отличным отношениям, «Реал Мадрид», при желании, может отозвать игрока досрочно. Окончательное решение будет за испанцем, и его предпочтение будет учитываться.

Браим Диас ясно дал понять, что, если он вернется в «Реал Мадрид», то хочет играть важную роль. Если 22-летний футболист не найдет себе места в составе «Мадрида», то он останется еще на год в «Милане». Игрок по-прежнему хочет убедить Луиса Энрике, который уже вызывал его однажды в сборную, что он достоин места в Катаре на Чемпионат Мира 2022.

Новость о том, что «Реал Мадрид» хочет вернуть плеймейкера, появилась в странное время. Браим находится в плохой форме: игрок не забивал голы с сентября, несмотря на то, что провел 28 матчей с момента своего последнего забитого мяча в ворота «Венеции» 22 сентября. За это время он успел отдать лишь пару голевых передач. Несмотря на свои успехи в начале сезона, навряд ли Браим может занести этот год себе в актив – футболист так и не смог найти свой ритм после COVID в октябре. Были даже сообщения из Италии, что «Милан» хотел снизить цену на игрока.

Маловероятно, что Браим будет играть роль стартового игрока в «Мадриде», ведь с вероятным приходом Килиана Мбаппе получить несколько минут в атаке будет еще сложнее. Однако, если Марко Асенсио и Эден Азар покинут клуб вместе с Гаретом Бэйлом, на флангах появятся места для Родриго и Браима, которые они смогут заполнить в случае травм или усталости. Готов ли Браим играть такую роль, зависит от самого игрока.

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