«Реал Мадрид» —Cisco: соглашение о цифровой трансформации клуба

«Реал Мадрид» достиг соглашения с американской транснациональной компанией Cisco о цифровой трансформации клуба. Вскоре будет объявлено о создании альянса, благодаря которому «Реал Мадрид» станет мировым лидером в области технологических инноваций.

Соглашение между Мадридом и Cisco направлено на улучшение связи во всех областях клуба. Естественно, одной из главных задач клуба является новый стадион «Сантьяго Бернабеу», который «Мадрид» намерен превратить в технологический эталон.

Воплотить эту цель Королевскому клубу поможет Cisco, ведущая компания в области проектирования и разработки сетевого оборудования.