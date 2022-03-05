Тибо Куртуа: «Есть люди, которые используют нас в своих интересах»

Бельгиец переживает прекрасный момент в «Мадриде» – пропуская меньше всех голов в Ла Лиге, он стремится выиграть свой четвертый трофей Саморы и вернуть трон, отнятый у него Облаком в прошлом сезоне. Сэйвы Тибо стали кошмаром для многих соперников. Лео Месси может подтвердить это: незабитый пенальти в Париже спас жизнь «сливочным» в осаде «ПСЖ» на «Парк де Пренс». Игра бельгийца была сенсационной, и только Мбаппе смог забить гол на последних минутах. В среду Куртуа и его партнерам предстоит новое испытание на «Бернабеу».

О своей форме и форме команды

«У нас был месяц взлетов и падений. Вылет из Кубка – это не то, чего мы ожидали, и первая игра в Париже была не очень хорошей, но все еще возможно. Я счастлив, что помог команде своими сэйвами, отразив пенальти. Мы надеемся, что сможем совершить камбэк. На «Бернабеу» было много подобных ремонтад, и мы надеемся сделать то же самое».

О пенальти Месси

«Очевидно, что это был приятный и особенный момент, но он не будет значить практически ничего, если мы не пройдем дальше. Поэтому мне придется сыграть так еще раз, чтобы мы прошли дальше и чтобы этот пенальти значил больше».

О своей подготовке перед пенальти

«Я, как и большинство вратарей, изучаю бьющих, потому что у некоторых из них есть любимая сторона, или они бьют несколько пенальти подряд в одно и то же место и уверены в себе. Игроки могут менять все, но ты думаешь, выбираешь сторону и прыгаешь в нее. Чтобы попытаться угадать удар, мы также смотрим на некоторые жесты бьющих, которые они не осознают, но делают».

О Ла Лиге

«В чемпионате мы должны продолжать выполнять свою работу – побеждать. Осталось совсем немного, и все хотят победы «Реал Мадрид». Каждая игра трудна, мы потеряли несколько очков после зимнего перерыва, и мы хотим продолжать побеждать. Мы должны это сделать».

О том, что некоторые болельщики используют игроков в своих интересах

«Когда я выезжаю после тренировки из Вальдебебас, я обычно останавливаюсь по просьбе болельщиков. На днях там был ребенок в инвалидной коляске, и я остановился, потому что он был особенным. Но в то же время есть люди, которые пользуются нами. Есть люди, которые знают, что я часто останавливаюсь, и они берут футболки или перчатки, фотографируются, пока я их подписываю, а потом выставляют их на продажу. Достаточно зайти на eBay, чтобы убедиться в этом. Это позор».

О Касильясе

«Икер – мой кумир. Я помню, как впервые сыграл против него, когда был в «Атлетико». Возможность обменяться с ним футболками была просто... вау! Я с ним общаюсь, и когда меня сравнивают с ним, это приятно. Каждый может сказать, кто лучший, но я стараюсь делать свою работу как можно лучше, помогать команде побеждать, и я надеюсь продолжать в том же духе».

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