«Мадрид» и «ПСЖ» ведут борьбу за Рюдигера

Имя Рюдигера, казалось, исчезло из списка возможных целей «Мадрида» на следующий сезон. Однако Sky Sports уверяет, что представители игрока находятся в постоянном контакте с Королевским клубом и с «ПСЖ».

Контракт 28-летнего Рюдигера с «Челси» истекает этим летом, он до сих пор не продлил его, и по информации Sky Sports, разговоров о продлении не ведется.

Таким образом, летом Рюдигер станет свободным агентом. «Реал Мадрид» и «ПСЖ» очень внимательно следят за его ситуацией. Но футболист не будет принимать решения до окончания сезона.

Sky Sports объясняет, что сейчас «Реал Мадрид» опережает «ПСЖ» в переговорах в связи с тем, что «ПСЖ» не может гарантировать, что Маурисио Почеттино останется у руля команды.