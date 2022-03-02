Говорит Мадрид
Блог

«Мадрид» и «ПСЖ» ведут борьбу за Рюдигера

Клубы
ПСЖ ПСЖ
Реал Мадрид Реал Мадрид
Антонио Рюдигер Антонио Рюдигер
Футбол Футбол

Имя Рюдигера, казалось, исчезло из списка возможных целей «Мадрида» на следующий сезон. Однако Sky Sports уверяет, что представители игрока находятся в постоянном контакте с Королевским клубом и с «ПСЖ».

Контракт 28-летнего Рюдигера с «Челси» истекает этим летом, он до сих пор не продлил его, и по информации Sky Sports, разговоров о продлении не ведется.

Таким образом, летом Рюдигер станет свободным агентом. «Реал Мадрид» и «ПСЖ» очень внимательно следят за его ситуацией. Но футболист не будет принимать решения до окончания сезона.

Sky Sports объясняет, что сейчас «Реал Мадрид» опережает «ПСЖ» в переговорах в связи с тем, что «ПСЖ» не может гарантировать, что Маурисио Почеттино останется у руля команды.

 

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные