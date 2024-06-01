Adidas подготовил для Крооса специальные бутсы к финалу ЛЧ. Проведет ли Тони в них свой последний матч за «Мадрид»?

К финалу Лиги чемпионов adidas специально для Крооса подготовил особые бело-золотые бутсы Adipure 11Pro.

Особым бутсам – особый дизайн! На обувь нанесены дополнительные идентификационные данные: имена жены и детей Тони, а также информация о матче – финал ЛЧ 2024, 1 июня, Лондон.

Кроме того, на пятке кроссовок напечатан флаг Германии, а буква О в названии «11Pro» содержит логотип Лиги чемпионов.

Вот только Тони вряд ли наденет новенькую обувь на грядущий матч с дортмундской «Боруссией». Заключительную тренировку на «Уэмбли» Кроос провел в старых бело-золотых бутсах Adipure 11Pro – без информации о матче и имен родных.

В 2022 году adidas также подготовил для немца специальные бутсы к финалу ЛЧ, но тогда полузащитник предпочел выйти на поле в старой обуви. После матча бутсы Тони выглядели очень потрепанными.

В соцсетях даже появились мемы о Кроосе и его верности своим бутсам.

Ну, как говорится, не бутсы красят футболиста, а футболист – бутсы.

Как думаете, какую обувь Кроос наденет на свой последний матч в составе «Мадрида»?