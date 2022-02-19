Ришарлисон: «Смотрю матчи «Мадрида» из-за Анчелотти и Винисиуса»

В интервью TNT Sports Ришарлисон признался в восхищении Карло Анчелотти, с которым он познакомился в «Эвертоне», и сказал, что с нынешним тренером «Мадрида» английская команда «вышла бы на европейские соревнования».

«Послушайте, у нас был тренер, который подходил команде – это был Анчелотти, но, к сожалению, он ушел в «Реал Мадрид», — сказал он.

«Он все еще пишет мне. Он очень помог мне здесь, в клубе. Анчелотти пришел и исправил команду. Он привел Хамеса Родригеса, которому тоже очень помог. И мы были почти у цели. Мы отставали, если не ошибаюсь, на 3-4 очка от зоны Лиги Европы. И, конечно же, если бы он остался в этом сезоне, он бы попросил о трансферах, и мы бы вышли в Лигу Чемпионов или Лигу Европы. К сожалению, ему пришлось двигаться дальше. Нравится нам это или нет, «Реал Мадрид» был для него очень хорошим предложением. Я смотрю матчи «Мадрида» из-за Анчелотти и Винисиуса».