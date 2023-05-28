Осмысление главных событий прошлой недели.

Чемпионат России скоро выйдет из отпуска: уже на следующей неделе стартуют медосмотры, затем начнутся предсезонные турниры и товарищеские матчи, 15 июля «Зенит» и ЦСКА сыграют за Суперкубок, 23-го стартует РПЛ.

В коротком межсезонье достаточно важных инфоповодов. Илья Васильев собрал дайджест главных событий РПЛ прошлой недели.

Личка почти в «Динамо». Есть риски – особенно с обороной

Марцел Личка стал ценным лотом еще в первой части РПЛ-2022/23 – зимой чех отказался возглавить «Краснодар». В мае спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев сомневался, что Личка останется в «Оренбурге» даже с учетом обновленного контракта. Теперь тренер очень близок к «Динамо».

Удивляет бессистемность «Динамо». Спортивный директор Желько Бувач говорил, что Славиша Йоканович разовьет идеи Сандро Шварца (тогда среди кандидатов мелькал далекий от идей немца Марко Николич), но ожидания и реальность не совпали – виноваты и руководство, и сам тренер. После провала в год столетия «Динамо» снова металось между очень разными вариантами: Марко Николич (далек от прессинга, шел первым выбором), Алексей Шпилевский (уже ближе к Шварцу) и Марцел Личка («Оренбург» вошел в топ-5 РПЛ по интенсивности прессинга со ставкой на владение).

Личка покорил РПЛ и нейтральных фанатов, но в «Оренбурге» изначально были заниженные ожидания. Главный вопрос – что будет дальше с обороной «Динамо». Назначение Марцела – шаг к большей привлекательности из-за гарантированного атакующего стиля, но «Оренбург» ужасно оборонялся (больше моментов допускали только вылетевшие «Химки» и «Торпедо»).

Другой вопрос – как Личка адаптирует позиционное нападение под возможности «Динамо». Арсен Захарян еще при Шварце и Йокановиче сомневался, что команде подходит комбинационный стиль: «При Сандро мы всегда играли в прессинг, боролись за каждый мяч. Когда все порушилось, мы хотели играть с позиции силы, контролировать мяч. Думаю, что по качеству футболистов владение нам не подходит. Даже сейчас при Йокановиче мы пытались играть во владение, но не получилось, поэтому вернулись к старой схеме с прессингом и давлением. Это наши сильные качества, на которых нужно играть».

А еще в «Динамо» тоже разбалансированный состав, как и у «Оренбурга».

Что будет с «Оренбургом»? Проблема не только в уходе Лички и возможных продажах латиноамериканцев

В «Оренбурге» меняется не только тренерский штаб – могут уйти Лукас Вера и Сесар Флорентин. Это не критично: можно хорошо заработать на иностранцах, уже привыкших к РПЛ. И сам «Оренбург» способен найти им замены на хорошо изученном латиноамериканском рынке (уже выкупил 21-летнего центрального полузащитника Томаса Муро).

Гораздо сложнее с российским костяком. «Оренбург» уже покинули Александр Эктов («Краснодар») и Тимур Аюпов («Урал»). Так команда лишилась основного крайнего защитника (еще закончился контракт у Матео Стаматова) и важного полузащитника (Аюпов – ценный игрок ротации с отличными рывками в штрафную и важный мостик между россиянами и легионерами). Но уровень новых паспортистов пока ниже старых (и региональным командам тяжело привлечь сильных россиян) – если «Оренбург» потеряет и Дмитрия Воробьева, удержаться в восьмерке будет очень тяжело.

Клуб уже активен на российском рынке: забрал 25-летнего левого защитника Максима Сидорова из «Кубани», выкупил Степана Оганесяна у «Спартака» и скоро закроет сделку по левому защитнику «Урала» Лео Гогличидзе, но пока только последний кажется усилением основы.

Из-за порванных крестов Тавареша появились слухи о Макарчуке в «Спартаке»

В 2021 году «Спартак» уже интересовался левым латералем Артемом Макарчуком, но руководству не понравились запросы игрока. Сейчас «Спартак» снова заинтересовался Макарчуком из-за тяжелой травмы Томаша Тавареша.

Крайние защитники – проблема «Спартака» при Гильермо Абаскале. Мачей Рыбус и Леон Классен не убедили слева, поэтому в первой половине сезона там играл правоногий Даниил Хлусевич, а справа – центральный полузащитник Даниил Денисов. Весной Тавареш выходил слева и справа, еще и исполнял ложного фулбека при четверке и пятерке защитников.

Макарчук – другой. Он привык к пятерке защитников (в РПЛ не играл в четверке) и давно играет только слева, агрессивно включается в финальную треть по флангу, забегает в штрафную, из-за чего почти не участвует в контроле мяча. Возможно, Абаскаль откажется от роли ложного фулбека (еще его исполнял Денисов), но возможный трансфер Макарчука все равно не решит главную проблему – в «Спартаке» нет профильного правого защитника.

Акбашев и Ионов усилят «Ростов»

«Ростов» подписал сразу двоих игроков 30+ лет: Романа Акбашева (31) из «Факела» и Алексея Ионова (34) из «Краснодара».

Появление Акбашева интригует сильнее. Роман был единственным в «Факеле», кто готов не только биться-бороться. Акбашев классно видит поле, умно открывается, обладает хорошим ударом – таких вингеров в «Ростове» нет. Вопрос – в позиции Романа. В «Факеле» он часто выходил десяткой в 3-4-1-2, а при Олеге Василенко исполнял инсайда в 3-4-3, о тоже ближе к фантазисте.

«Ростов» играет иначе. Скорее всего, Валерий Карпин попытается встроить Акбашева в 4-3-3 восьмеркой или фланговым полузащитником со свободой перемещений. Акбашев может стать и важным игроком ротации.

Ионов – гарантированное качество на уровне РПЛ и дополнительная конкуренция впереди после ухода Дмитрия Полоза. Алексей универсален, хорошо открывается за спину (этого «Ростову» не хватало) и провел один из самых результативных сезонов в карьере – он тоже освежит нападение «Ростова».

ЦСКА выкупил Мойзеса, продлил 36-летнего Набабкина и договорился с Дивеевым

Владимир Федотов эффективно перестроил ЦСКА весной: нашел оптимальную позицию для Мойзеса Барбозы, раскрыл Ивана Облякова и Федора Чалова на новых позициях, пользовался универсальностью Кирилла Набабкина, Бахтиера Зайнутдинова и Хесуса Медины.

Перевод Мойзеса на позицию левого центрального защитника в тройке – мощный ход, влияющий и на оборону (хорош в контрпрессинге), и на атаку (смело подключается). Набабкин весь сезон идеально подменял защитников: выходил левым и правым центральным, в последних матчах даже переквалифицировался в латераля.

Итог – ЦСКА сохранит крепкий набор центральных защитников. Виллиан Роша – отличный трансфер, Мойзес и Набабкин – необходимые универсалы для системы Федотова, а Игорь Дивеев смазал весну, но в его уровне все равно нет сомнений – это лучший ЦЗ с российским паспортом, качественный Суперфинал с «Краснодаром» – очередное подтверждение. Замечательный базис для ЦСКА в новом сезоне.

Коваленко в «Зените» – не замена Кузяеву

«Зенит» выиграл конкуренцию за Александра Коваленко у «Динамо» и «Локомотива». Трансфер полузащитника кажется логичным из-за возможного ухода Далера Кузяева, но не все так просто.

Кузяев – один из лучших центральных полузащитников РПЛ по поиску свободного пространства, умению уводить защитников рывками и так оголять зоны. Еще и хорош в обороне: страхует Малкома и может играть правого защитника. Коваленко сильнее Кузяева на мяче, этим больше похож на Вендела (и тоже устойчив под давлением, хотя бразилец лучше завершает моменты и врывается в штрафную). Но есть вопросы по фазе без мяча: Игорь Осинькин рассказывал, что Александру необходимо прогрессировать в позиционной обороне.

Интересно, как Сергей Семак распределит функции в полузащите: этим летом в Санкт-Петербург приедет Эдуардо Кейрос из «Коринтианс» (часть сделки по Юри Алберто), в центре может играть Зелимхан Бакаев (летом выходил против ЦСКА), а Клаудиньо – железный игрок основы, поэтому Коваленко будет точно тяжело пробиться в старт.

Другие трансферы и инсайды на прошлой неделе

• «Сочи» активен на трансферном рынке: подписал Ивана Игнатьева свободным агентом, забрал 20-летнего нападающего Егора Тоцкого из «Крыльев Советов», бесплатно взял полузащитника Мартина Крамарича из словенского «Браво», нашел правого защитника Юрия Медведева в чешском «Словане», арендовал защитника «Тонделы» Марсело Алвеса, выкупил ЦЗ «Краснодара» Вячеслава Литвинова.

• Илья Самошников перешел в «Локомотив». Теперь в команде перебор крайних защитников:Игорь Смольников и Дмитрий Живоглядов пока в клубе, вернулся Александр Сильянов, весной основными были Наир Тикнизян и Максим Ненахов .

• «Динамо» и «Локомотиву» интересен Лукас Вера.

• Григорий Иванов сообщил, что «Урал» не выкупит Лазара Ранджеловича из-за желания «Олимпиакоса» вернуть игрока.

• Инсайдер Фабрицио Романо сообщил, что Федор Чалов интересен «Галатасараю» и «Фенербахче».

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Фото: РИА Новости/Александр Вильф; globallookpress.com/Edgar Breshchanov/Global Look Press, Alexander Kulebyakin/Global Look Press