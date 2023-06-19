13 комментариев

Футболист получил реальный срок.

В конце 2020 года двоюродный брат игрока «Спартака» обвинил его в нанесении ножевых ранений. Во время вечеринки они якобы поссорились, а затем, по словам нескольких свидетелей, Квинси ударил родственника ножом.

Пострадавший получил травму колена. Инцидент произошел летом 2020 года, когда Промес выступал за «Аякс». В марте 2023 года прокуратура Нидерландов потребовала тюремного заключения для Промеса сроком на два года.

Сегодня суд в Амстердаме объявил о своем решении заключить голландца под стражу на 18 месяцев, сообщает голландское подразделение ESPN.

В конце мая полузащитника красно-белых обвинили в помощи с контрабандой двух партий кокаина общим весом в 1,37 тонны в 2020 году. Это дело будет изучено сегодня без участия Промеса.