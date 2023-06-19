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Суд Нидерландов приговорил Квинси Промеса к 1,5 годам тюрьмы😱😱😱

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Футболист получил реальный срок.

В конце 2020 года двоюродный брат игрока «Спартака» обвинил его в нанесении ножевых ранений. Во время вечеринки они якобы поссорились, а затем, по словам нескольких свидетелей, Квинси ударил родственника ножом.

Пострадавший получил травму колена. Инцидент произошел летом 2020 года, когда Промес выступал за «Аякс». В марте 2023 года прокуратура Нидерландов потребовала тюремного заключения для Промеса сроком на два года.

Сегодня суд в Амстердаме объявил о своем решении заключить голландца под стражу на 18 месяцев, сообщает голландское подразделение ESPN.

В конце мая полузащитника красно-белых обвинили в помощи с контрабандой двух партий кокаина общим весом в 1,37 тонны в 2020 году. Это дело будет изучено сегодня без участия Промеса.

13 комментариев

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Vićtor Diaź
Ответ сам ГазПром
Происки с севера.
Не иначе. Заговор.
Зенит позвонил в голландский суд и попросил приговорить бедного и несчастного Квинси к сроку..
Прям чувствую руку газпрома
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сам ГазПром
Ответ Vićtor Diaź
Что на это скажет Зарема?
Происки с севера.
+6
-2
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Alex_V69
Ох уж это европейское правосудие! Стоило человеку осознать себя русским в душе, сразу сфабриковали дело!
Не выдавать голландцам, наградить орденом «За заслуги перед отечеством», назначить пожизненным капитаном Спартака! Можно еще номер за ним навечно закрепить, забыл, под каким играет? 😂🤪😂🤪
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Павел Колесников
Антоха, Антоха, теперь твое имя, хочешь ты этого или нет, будет ассоциироваться с этими инцидентами
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PkA46
он не в 2020 году осознал, что в душе он русский парень?
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Yurist111
Теперь у меня на джинсовке потенциальный наркодилер изображен получается.....
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Андрей Пивницкий
Ответ Андрей Пивницкий
А причём здесь Еременко и Кокорин! Они в других клубах были когда сели!
А Еременко даже и не сидел!
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