13 комментариев

Суд Нидерландов приговорил Квинси Промеса к 1,5 годам тюрьмы😱😱😱
Футболист получил реальный срок.
В конце 2020 года двоюродный брат игрока «Спартака» обвинил его в нанесении ножевых ранений. Во время вечеринки они якобы поссорились, а затем, по словам нескольких свидетелей, Квинси ударил родственника ножом.
Пострадавший получил травму колена. Инцидент произошел летом 2020 года, когда Промес выступал за «Аякс». В марте 2023 года прокуратура Нидерландов потребовала тюремного заключения для Промеса сроком на два года.
Сегодня суд в Амстердаме объявил о своем решении заключить голландца под стражу на 18 месяцев, сообщает голландское подразделение ESPN.
В конце мая полузащитника красно-белых обвинили в помощи с контрабандой двух партий кокаина общим весом в 1,37 тонны в 2020 году. Это дело будет изучено сегодня без участия Промеса.
Зенит позвонил в голландский суд и попросил приговорить бедного и несчастного Квинси к сроку..
Прям чувствую руку газпрома
Не выдавать голландцам, наградить орденом «За заслуги перед отечеством», назначить пожизненным капитаном Спартака! Можно еще номер за ним навечно закрепить, забыл, под каким играет? 😂🤪😂🤪