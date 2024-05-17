«Состав нужно менять на 30%. Чистка нужна обязательно». Аленичев - о перспективах «Спартака» в следующем сезоне

Экс-футболист и тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев считает, что красно-белым нужны серьёзные изменения в составе для борьбы за чемпионство.

«Не буду называть имена. У каждого свое мнение. Но я считаю, что если «Спартак» хочет бороться в следующем году за чемпионство, то состав нужно менять на 30%. Должна быть небольшая чистка? Обязательно», - заявил Аленичев.

После 28 туров «Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 46 очков.

Вчера было объявлено, что новым тренером московского клуба стал сербский специалист Деян Станкович.

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