«Состав нужно менять на 30%. Чистка нужна обязательно». Аленичев - о перспективах «Спартака» в следующем сезоне
Экс-футболист и тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев считает, что красно-белым нужны серьёзные изменения в составе для борьбы за чемпионство.
«Не буду называть имена. У каждого свое мнение. Но я считаю, что если «Спартак» хочет бороться в следующем году за чемпионство, то состав нужно менять на 30%. Должна быть небольшая чистка? Обязательно», - заявил Аленичев.
После 28 туров «Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 46 очков.
Вчера было объявлено, что новым тренером московского клуба стал сербский специалист Деян Станкович.
А потом Каррера решил набрать свой тренерский штаб и притащил в футбольный клуб тренеров лыжников. Результат не заставил себя долго ждать.)))