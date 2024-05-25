Дацик проиграл сопернику, который сломал палец. Бой с Емельяненко под вопросом

Бодал головой и бил лежачего.

В ночь на 25 мая Вячеслав Дацик подрался на турнире «Бойцовского клуба РЕН ТВ» против Шона Тернера. Ирландец по прозвищу «Биг Секси» до этого проиграл четыре боя подряд.

Дацик и Тернер скандалили в ресторане и чуть не подрались на взвешивании. А как сложился бой?

Дацик называл себя арестантом, Тернер – обещал убить. На стердаун поставили железную сетку, чтобы предотвратить драку

Последние полгода Дацик снимал видео из зоны СВО и говорил, что поехал туда с сыном. Дацик не дрался с августа 2023-го, когда победил Оли Томпсона, нокаутировавшего Алексея Олейника.

У Тернера побед мало: с 2018-го он проиграл четыре боя подряд в боксе, последний – Кевину Джонсону, получившему российское гражданство. Тернера представляют девятикратным чемпионом Ирландии, но заслуг в профессиональной боксе нет (рекорд 12-4). Из плюсов молодость – он младше Дацика на 11 лет (33 и 44 года).

Дацик зажигал на пресс-конференции: обещал показать, как бьют «русские арестанты без наручников».

Тернер не отставал : «Буду боксировать, и Дацик пропустит каждый мой удар. Я просто убью его на ринге. Когда на нас будут перчатки, я уже не буду с ним болтать. Я отпинаю его – он не боксер, а кусок мяса».

Скандал продолжился в ресторане, где отдыхал Тернер. Дацик подошел к столу и толкнул соперника – в ответ получил водой из стакана. Началась постановочная драка – классика боев Дацика.

На битве взглядов бойцов разделили металлической сеткой: Дацик изображал дикого зверя, Тернер отбивался. Вес показали богатырский: Тернер 127,5 кг, Дацик – 130,8 кг.

Дацик тренировался перед боем три раза и выглядел медленным. Завалил Тернера на канвас и даже пнул ногой

Форма Дацика интриговала, ведь в соцсетях он чаще появляется в камуфляже, чем в шортах. Тернер – отличный вариант для нокаута перед боем с Александром Емельяненко. Но Дацик признался, что тренировался всего три раза.

С первых секунд Дацик забрал инициативу и работал джебом из стойки левши. Тернер хорошо двигался, уходил от ударов, контратакуя быстрыми комбинациями. Он не подпускал Дацика на ближнюю дистанцию: выбрасывал скоростные двойки и уходил от размашистых боковых.

Во втором раунде Тернер продолжил переигрывать Дацика, который не знал, что делать. Он занял центр ринга и бодал головой, но соперник уходил от атак и жаловался рефери. За 15 секунд до гонга Дацик завалил Тернера на колени из клинча и рухнул пахом сверху – выглядело забавно.

В третьем раунде Тернер замедлился, но по-прежнему переигрывал Дацика. Боксеры стали много клинчевать. Под конец раунда Дацик хорошо попал – Тернер очень сильно устал.

Перед четвертым раундом комментаторы, включая Николая Валуева, предположили, что Тернер забрал три раунда. Поэтому Дацик ринулся вперед. На старте – лучший эпизод: несколько раз хорошо попал, а Тернер заперся у канатов в глухой защите.

Четвертый раунд – выживание: Тернер тяжело дышал, а Дацик молотил вялыми ударами. Несколько раз откровенно завалил соперника и даже пнул лежачего ногой – рефери не увидел нарушения. Дацик оказался выносливее: закончил бой в атаке, а Тернер обессилевший сел на ринг.

Дацик кричал и радостно размахивал кулаком, но судьи раздельным решением отдали победу Тернеру. Он забрал Кубок «Бойцовского клуба РЕН ТВ» и признался, что боксировал одной рукой из-за сломанного пальца.

Дацик потребовал дополнительные раунды и сказал, что недоволен собой: «Враг остался жив». Теперь бой с Емельяненко под вопросом – Дацик и Тернер договорились на реванш.

💰 Сколько Емельяненко и Дацик заработают за реванш? Спойлер: очень много!

Самый скандальный промоутер России: хотел привезти Тайсона в Беларусь, а Нганну – на «РЕН ТВ»

Фото: Petrov Sergey/Global Look Press ; кадры трансляции «РЕН ТВ»