В этом выпуске «Что я пропустил?» обсуждаем судьбу «МЮ» с Антоном Фадиным — давним фанатом и автором блога «United Hub | Все о Ман Юнайтед». Поговорили о подходе тен Хага к тренировкам и процессу, Хейлунде, физподготовке, трансферах и возможном чемпионстве.

Несколько фрагментов

Думаю, мы сможем навязать борьбу «Сити» в АПЛ после требла и трех чемпионств подряд. Мне кажется, что сейчас самый вероятный период для «просадки» «Сити». «Ливерпуль» тоже вряд ли поборется за титул.

Недавно вышел интересный материал о тренировках тен Хага. Например, он запретил игрокам носить шлепанцы. Представь, что он творит на закрытых тренировках, если на открытых происходит подобное.

Еще я рассказывал о шеф-поваре, которого пригласили для команды.

Где еще можно послушать подкаст:

Тайм-коды

00:00 — О возвращении «Что я пропустил?» и сегодняшнем госте — Антоне Фадине.

00:42 — Как Антон начал болеть за «МЮ».

02:22 — Следит ли он за судьбой Роналду теперь. Что думает об изменениях в судьбе португальца.

04:54 — «МЮ» хорошо выступил в прошлом сезоне из-за силы команды или слабости конкурентов?

07:52 — Было ли легкое чувство дежавю и мысли о «МЮ» нулевых?

08:56 — Тен Хаг верно выстраивает трансферную политику вместе с командой? «МЮ» — кандидат на чемпионство в грядущем сезоне?

12:42 — «Шлепанцы» тен Хага: о помешанности главного тренера на деталях и шеф-поваре.

17:18 — Нормально ли что тен Хаг набирает игроков, которых знает? Общая оценка.

23:12 — Физическая подготовка игроков «МЮ».

25:45 — Напоследок обсуждаем Хейлунда и прощаемся. О «сырости» форварда и статистике.