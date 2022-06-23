Глава креативной студии «Сирена» – о работе, спецпроектах и будущем. Начинаем «подкаст Сирена»

Креативная студия Sports.ru «Сирена» запускает свой подкаст!

Будем общаться с теми, кто делает российский спорт интереснее. Обсудим, как футбольные клубы развивают свои соцсети, как придумываются видео, о которых говорят фанаты, и как попасть в спортивный маркетинг.

В первом выпуске говорим с руководителем Креативной студии «Сирена» Аркашей Каганом. Обсудили, почему студия Sports.ru называется «Сирена», что она делает и что будет делать через 10 лет. Кроме собственного будущего, обсудили, какие профессии останутся актуальными через много лет.

Слушайте и подписывайтесь!

– Apple Podcasts;

– Яндекс Музыка;

– Podcast.ru.