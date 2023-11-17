Казахстан выиграл Сан-Марино в квалификации Евро: до выхода из группы остался один шаг

Надеемся на победу Дании над Словенией!

Казахстан в матче квалификации Евро принимал Сан-Марино: еще никогда матч с европейским карликом не имел такого важного турнирного значения. В случае победы команда Адиева продолжала претендовать на выход из группы, поэтому тридцатитысячный стадион «Астана Арены» был заполнен до отказа.

Игру также посетил президент страны Касым-Жомарт Токаев: визиты главы государства уже стали традицией. В прошлый раз Токаев побывал на матче с Северной Ирландией (1:0).

Перед матчем гостей ждал неприятный сюрприз: футболистов эвакуировали из отеля из-за звонка от неизвестного о заложенной в здании бомбе. Футболистам и тренерскому штабу пришлось стоять на улице, завернувшись в специальные термопледы.

Казахстан подошел к игре не в оптимальном составе: лидеры Асхат Тагыберген и Бактиер Зайнутдинов получили травмы. Магомед Адиев решил дать шанс экс-игроку московского «Спартака» Александру Зуеву. Воспитанник костанайского футбола дебютировал в футболке национальной сборной после получения гражданства Казахстана.

Хозяева с первых минут бросились вперед в надежде забить быстрый гол. Ставка сыграла: на 19-й минуте Чесноков подхватил мяч после удара Зуева и открыл счет эффектным ударом из-за пределов штрафной. Ислам впервые вышел в старте: полузащитник «Тобола» выходил на замену в играх квалификации против Финляндии (0:1) и Дании (1:3).

Казахстан не очень спешил забивать второй мяч: гости даже успели провести пару опасных атак, но защита была на месте. Уже в добавленное время первого тайма после розыгрыша стандарта Зуев пробил по воротам Бендеттини, но опытный кипер гостей справился с ударом.

Лучше всех впервой половине игры показали себя Марат Быстров и дебютант Зуев: Марат успевал отработать в защите и разгонять атаку, а Зуев несколько раз был близок к голу.

В начале второго тайма хозяева забили второй: Чесноков после филигранной передачи от Малого рикошетом от штанги отправил мяч в ворота с 25 метров.

Сразу после гола Адиев сделал тройную замену. Быстров, Оразов и Каиров ушли с поля, уступив место Ерланову, Скворцову и Кенесову.

В следующей атаке Бейсебеков после углового был близок к голу, но Бендеттини вытащил мяч с ленточки в самый последний момент.

Хозяева поплатились за плохую реализацию: Франчози после отскока от штанги добил мяч в ворота после контратаки гостей. Этот гол стал только вторым в этой квалификации для Сан-Марино. Подопечные Фабрицио Константини забивают вторую игру подряд: в последний раз такое случалось в официальных матчах семнадцать (!) лет назад.

Адиев сразу выпустил креативного Вороговского вместо Досмагамбетова, но Казахстан забивать не спешил. Гости стали действовать раскрепощенее, удивив своим характером.

Однако в концовке матча гол все-таки состоялся: Кенесов упал на газон, арбитр с помощью VAR принял решение назначить пенальти. Удар с точки реализовал Аймбетов, забив свой девятый мяч за сборную.

3:1 – Казахстан одержал победу. Теперь подопечные Адиева ждут игру Дании и Словении: в случае победы скандинавов или ничьи судьба второго места в группе решиться в очном противостоянии со Словенией 21 ноября.

Фото: KFF