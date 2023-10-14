Казахстан без шансов проиграл Дании: в этот раз без камбэка, но шансы на выход из группы еще есть

Ситуация осложнилась.

Первый матч между Казахстаном и Данией в квалификации Евро закончился сенсационно: камбэк от команды Адиева (3:2) уже вошел в историю.

К ответной игре команды подошли практически с одинаковым багажом: Казахстан набрал 12 очков в группе H, датчане на один балл больше.

Адиев не стал экспериментировать с составом: удивление вызвало только отсутствие Асхата Тагыбргена в старте, а капитанскую повязку впервые примерил Абзал Бейсебеков.

Первые минуты игры остались за гостями: после одной из атак Самородов едва не заработал пенальти. Спустя несколько минут Максим остался без опеки защитников, но не успел добраться до мяча.

Между тем, казахстанцы вынудили датчан получить две желтые: сначала Кристенсен сфолил на Быстрове, а позже Симон Кьер снес Абата Аимбетова.

За второй фол был назначен опасный штрафной, но Зайнутдинов не смог реализовать стандарт. Зато датчане смогли: после фола Марочкина Эриксен навесил в штрафную, Вин подхватил мяч, и при попустительстве Багдата Каирова открыл счет.

Спустя десять минут хозяева забили второй: Роберт Сков в штрафной переиграл Шацкого.

В перерыве Адиев заменил Аимбетова и Досмагамбетова: на поле вышли Вороговский и Асхат Тагыберген. Замены не помогли: датчане сразу забили третий. Роберт Сков убежал от Быстрова и снова переиграл Шацкого – 3:0.

Казахстан, вопреки игре, забил – Каиров снабдил Вороговского навесом, а Ян без труда обыграл Шмейхеля, забив свой четвертый гол за сборную.

Адиев тут же провел позиционную замену: вместо Бейсебекова на поле вышел Исламбек Куат.

Казахстан временно прибрал инициативу к рукам и чуть не забил второй: Каиров после навеса Вороговского пробил опасно, но мимо.

Чтобы освежить игру, Адиев сначала выпустил Дарабаева вместо Бахтиера Зайнутдинова, а чуть позже «наевшегося» Самородова заменил Ислам Чесноков.

Однако концовка встречи осталась за хозяевами: Хейберг чуть не забил четвертый, промазав ударом с разворота с десяти метров от ворот.

3:1 – класс сборной Дании дал о себе знать.

С 12 очками после 7 туров Казахстан занимает 4-ю строчку в группе H. У Финляндии также 12 баллов, у Дании и Словении по 16 очков. Впереди у команды Адиева сложный график: 17 октября выездная игра с Финляндией, а в ноябре игры со Словенией (в гостях) и Сан-Марино (дома).

Фото: KFF