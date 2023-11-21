Казахстан обидно проиграл Словении в матче за выход из группы: еще есть шанс попасть на Евро через стыки

Чудо было близко.

Матч квалификации Евро-2024 Казахстан – Словения стал главным событием в истории казахстанского футбола. В случае победы команда Магомеда Адиева добыла бы себе прямую путевку на Евро: еще год назад эти слова казались фантастикой.

За этот год скромная сборная удивила весь мир: исторический камбэк в игре с Данией и победы над Финляндией и Северной Ирландией позволил всему Казахстану (нет, миру!) поверить в футболистов.

Однако перед матчем Магомед Адиев призвал забыть все победы

«Этой игрой мы завершаем наш отборочный цикл. Мы завершаем его, а значит это для нас самый главный вечер, ставится восклицательный знак. Все остальное для нас лирика. Кого мы обыгрывали раньше — больше не имеет смысла».

Наставник сборной Словении Матьяж Кек согласился с философией российского специалиста.

«Очень легко выходить на этот матч. Потому что цель одна — поехать на чемпионат Европы. Один матч, который решает все, это то, ради чего ты работаешь, ради чего живешь, готовишься. Мы должны воспринимать его как вершину чего-то».

Казахстан приехал на игру не в оптимальном составе: лидеры Асхат Тагыберген, Бактиер Зайнутдинов и Багдат Каиров получили травмы.

Адиев доверил мест в старте герою встречи с Сан-Марино Исламу Чеснокову: в игре со Словенией игрок лишь второй раз вышел в старте национальной команды.

Хозяева с первых минут взяли инициативу в свои руки: Стоянович на десятой минуте пытался пробить по воротам, но крайне неудачно.

У Казахстана неплохо стартовали Нуралы Алип и Марат Быстров. Алип в фирменном стиле выносил мячи со штрафной, а Быстров старался разгонять атаки команды.

К слову, на качество игры влиял газон: поле шестнадцатитысячного стадиона в Словении было далеко от идеала.

Первый удар по воротам Казахстан нанес на 29 минуте: Чесноков после навеса Куата проверил реакцию Яна Облака. Хозяева ответили опасной атакой Карничника, однако Игорь Шацкий был на месте.

Словенцы продолжали давить, все чаше вынуждая ошибаться игроков сборной Казахстана. Сначала Шпорар чуть не продавил Шацкого, а позже Вороговский грубо ошибся в своей штрафной. Ян ударил по ноге Стояновича, арбитр показал на точку после просмотра VAR.

1:0 – форвард «Лейпцига» Сеско оказался сильнее кипера гостей.

Второй тайм начался с ледяного душа для гостей. Самородов шикарно разобрался на правом фланге с соперником и выполнил прострел в центр вратарской. Оразов остался один и спокойно отправил мяч в ворота Яна Облака!

Спустя минуту Самородов чуть не забил сам: выиграл силовую борьбу у Бийола, но партнеров по команде рядом с воротами не оказалось.

Игра преобразилась: хозяева ринулись отыгрываться и тут же заработали опасный штрафной – Шацкий отбил мяч не хуже Буффона. Словения тут же чуть не забила: после розыгрыша углового Малый и Куат поочередно вынесли мяч с ленточки ворот, подстраховав Шацкого.

Адиев решил поменять Куата на Армана Кенесова, а словенцы занервничали. Сначала Алип заработал угловой для команды, а позже Самородов с Оразовым могли организовать гол, но удар Оразова получился слабым.

Последние пятнадцать минут тяжело дались для команды Адиева: Марочкин и Малый несколько раз спасали команду от неминуемого гола. Адиев освежил состав за десять минут до окончания матча: вместо Чеснокова и Бейсебекова на поле появились Свиридов и Тапалов.

Однако это не помогло: контратака Словении завершилась ударом Вербича. 2:1 – и мечта Казахстана разрушилась на глазах.

В марте команда Адиева сыграет в полуфинале стыков Лиги наций с Грецией, а победитель сыграет с победителем пары Грузия – Люксембург за путевку на Евро-2024