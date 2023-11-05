Церемония QJ League Awards прошла в Алматы: награды вручили Магомед Адиев и Игорь Шацкий, а мероприятие было похоже на «Золотой мяч»

В Алматы состоялось мероприятие QJ League Awards 2023: в юношеской лиге решили торжественно подвести итоги первого сезона. Символично, что организаторы решили провести мероприятие в день вручения «Золотого мяча».

Среди гостей футбольной вечеринки тоже были звезды. Вот только неполный список: Адилет Барменкулов, Бауыржан Исламхан, Игорь Шацкий, Магомед Адиев, Дмитрий Огай, Куралбек Ордабаев, Евгений Яровенко и другие легенды отечественного футбола.

Само мероприятие прошло в непривычной обстановке: юношеские лиги страны, как правило, скромно отмечали победу команд. Тут было все с точностью наоборот: торжественный вечер проходил в тематически оформленном театре, а гостей ждали красная дорожка и фуршет.

На самой церемонии присутствовали все кандидаты на победу в 15-ти номинациях: непривычно было видеть молодых спортсменов в официальных костюмах. При объявлении фамилии камеры были сфокусированы на каждом номинанте, что еще больше делало церемонию похожей на «Золотой мяч».

Каждая премия названа в честь знаменитых игроков и тренеров из Казахстана: вот список победителей среди молодых футболистов.

«Лучший бомбардир»: премия Олега Литвиненко

Рамазан Багдат («Кайрат»)

«Лучший сейв года»: премия Игоря Шацкого

Жанибек Кабдыркен («Аксу»)

«Лучший голкипер»: премия Александра Убыкина

Саятхан Кусаинов («Актобе»)

«Лучший защитник»: премия Евгения Яровенко

Руслан Захаров («Жас Кыран»)

«Лучший полузащитник»: премия Антона Шоха

Олжас Байбек («Кайрат»)

«Лучший нападающий»: премия Эдуарда Сона

Рамадан Багдат («Кайрат»)

«Лучший гол года»: премия Асхата Тагыбергена

Ахметали Калтанов («Астана»)

«Самый ценный игрок»: премия Бахтиера Зайнутдинова

Димаш Серикулы («Тараз»)

Награду вручали бывшие и нынешние звезды казахстанского футбола: кипер сборной Максим Шацкий, главный тренер Казахстана Магомед Адиев, президент Федерации футбола Адлет Барменкулов и ветераны футбола страны.

К слову, объявления победителей организаторы разбавили музыкальными выступлениями, а кульминацией церемонии стало награждений победителей – алматинский «Кайрат». Команда получила кубок под классическую «We Are Champion».

Серебряными призерами стали игроки другой алматинский академии – «Жас Кыран». Бронзовые медали получили футболисты «Актобе».

В следующем сезоне QJ League планирует запуститься с еще большим количеством участников: будем надеяться, что молодые футболисты в дальнейшем выйдут на поле в матчах КПЛ.