Казахстан сделал камбэк в матче с Финляндией: сказка команды Адиева продолжается

Дубль у Зайнутдинова!

Сборная Казахстана после матча с Данией находилась не в лучшем настроении: потеря лидирующих позиций в группе H не внушала мыслей для оптимизма.

Отрыв от лидирующей Дании и Словении за три тура до конца составлял четыре очка: команда Адиева в трех оставшихся матчах должна была только побеждать и надеяться на осечку лидеров.

Первый матч с финнами сложно было назвать удачным: Казахстан проиграл (0:1) и показал достаточно неуверенную игру.

В этот раз Адиев обошелся без экспериментов с составом: в старт вернулись Вороговский и Тагыберген, начинавшие игру с Данией со скамейки запасных.

Первая десятиминутка осталась за гостями: выручал опытный голкипер сборной Шацкий. Сначала он спас ворота от одноклубника Месси Роберта Тейлора, а позже сработал на перехвате после длинного заброса из глубины поля.

Казахстан лишь изредка выходил из своей половины, однако Самородову не хватало скорости в завершении атак и точности пасов.

Финны опасно давили со стандартов: несколько угловых чуть не привели к взятию ворот. В итоге прессинг все же дал результат: Тейлор дальним ударом со штрафного открыл счет в матче.

Казахстан первый удар в створ ворот смог нанести только на 37-й минуте, но Абзала Бейсебекова переиграл Лукаш Градецки.

Во втором тайме гости прибавили в игре: сначала Багдату Каирову не хватило пары сантиметров, чтобы дотянуться до мяча и переправить его в сетку.

А на 64-й минуте капитан сборной Казахстана Асхат Тагыберген угодил в перекладину: после этого удара гости еще больше поверили в себя.

Атаки Казахстана закончились игрой рукой Ричарда Йенсена в своей штрафной: Зайнутдинов уверенно сравнял счет с пенальти.

А за минуту до конца основного времени Зайнутдинов сделал дубль после навеса Рамазана Оразова с углового. Игрок «Бешикташа» забил юбилейный, 250 гол сборной Казахстана. Всего у Бахтиера 14 голов: в матче с Финляндией он побил рекорд экс-игрока московского «Динамо» Руслана Балтиева по голам за национальную команду.

С 15 очками после 8 туров Казахстан занимает 3-ю строчку в группе H. У Дании и Словении по 16 очков: прямо сейчас основные конкуренты Казахстана по группе играют с Северной Ирландией и Сан-Марино.

Впереди у команды Адиева две игры: ноябрьские встречи со Словенией (в гостях) и Сан-Марино (дома).