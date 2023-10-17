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Казахстан сделал камбэк в матче с Финляндией: сказка команды Адиева продолжается

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Дубль у Зайнутдинова!

Сборная Казахстана после матча с Данией находилась не в лучшем настроении: потеря лидирующих позиций в группе H не внушала мыслей для оптимизма.

Отрыв от лидирующей Дании и Словении за три тура до конца составлял четыре очка: команда Адиева в трех оставшихся матчах должна была только побеждать и надеяться на осечку лидеров.

Первый матч с финнами сложно было назвать удачным: Казахстан проиграл (0:1) и показал достаточно неуверенную игру.

В этот раз Адиев обошелся без экспериментов с составом: в старт вернулись Вороговский и Тагыберген, начинавшие игру с Данией со скамейки запасных.

Первая десятиминутка осталась за гостями: выручал опытный голкипер сборной Шацкий. Сначала он спас ворота от одноклубника Месси Роберта Тейлора, а позже сработал на перехвате после длинного заброса из глубины поля. 

Казахстан лишь изредка выходил из своей половины, однако Самородову не хватало скорости в завершении атак и точности пасов.

Финны опасно давили со стандартов: несколько угловых чуть не привели к взятию ворот. В итоге прессинг все же дал результат: Тейлор дальним ударом со штрафного открыл счет в матче. 

Казахстан первый удар в створ ворот смог нанести только на 37-й минуте, но Абзала Бейсебекова переиграл Лукаш Градецки.

Во втором тайме гости прибавили в игре: сначала Багдату Каирову не хватило пары сантиметров, чтобы дотянуться до мяча и переправить его в сетку.

А на 64-й минуте капитан сборной Казахстана Асхат Тагыберген угодил в перекладину: после этого удара гости еще больше поверили в себя.

Атаки Казахстана закончились игрой рукой Ричарда Йенсена в своей штрафной: Зайнутдинов уверенно сравнял счет с пенальти. 

А за минуту до конца основного времени Зайнутдинов сделал дубль после навеса Рамазана Оразова с углового. Игрок «Бешикташа» забил юбилейный, 250 гол сборной Казахстана. Всего у Бахтиера 14 голов: в матче с Финляндией он побил рекорд экс-игрока московского «Динамо» Руслана Балтиева по голам за национальную команду. 

С 15 очками после 8 туров Казахстан занимает 3-ю строчку в группе H. У Дании и Словении по 16 очков: прямо сейчас основные конкуренты Казахстана по группе играют с Северной Ирландией и Сан-Марино.

Впереди у команды Адиева две игры: ноябрьские встречи со Словенией (в гостях) и Сан-Марино (дома).

Финляндия – Казахстан 1:2 (1:0, 0:2)
Дата проведения
17 октября, 19.00, «Олимпийский стадион»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Голы:
1:0 – 28 Тэйлор, 1:1 – 77, пенальти Зайнутдинов, 1:2 – 89 Зайнутдинов.
ФинляндияГрадецки, Алхо (Сойри, 88), Йенсен (Уронен, 88), Хосконен, Иванов, Тэйлор (Челльман, 77), Камара, Кайринен, Хоканс, Пукки (Форсс, 77), Похьянпало.
КазахстанШацкий, Каиров (Скворцов, 85), Быстров (Ерланов, 88), Марочкин, Алип, Вороговский, Бейсебеков (Куат, 55), Тагыберген (Тапалов, 86), Зайнутдинов, Оразов, Самородов (Аймбетов, 85).
Предупреждения:
Марочкин (27), Иванов (72), Самородов (79), Вороговский (81), Скворцов (90), Оразов (90).

Казахстан без вариантов проиграл Дании: в этот раз без камбэка, но шансы на выход из группы еще есть  

2 комментария

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Виталий А.
Молодцы,Казахстан! Нужно обыгрывать Словению.
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h4ww7xkqkz
Казахстан -чемпион,победил сегодня он !
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