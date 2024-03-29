«До того дня футбол был лишь игрой, а стал путем к лучшей жизни». Трогательное письмо Эндрика брату

Семь целей в жизни.

Эндрик сверкает: забил в двух матчах сборной подряд (причем Англии и Испании), бьет рекорды . Впереди последние месяцы в «Палмейрасе» и переход в «Реал».

Вышла его колонка для The Players’ Tribune в формате письма четырехлетнему брату. Эндрик обозначил семь целей, которые поставил себе на жизнь: некоторые из них он уже выполнил.

Цель №1: вытащить семью из нищеты

Детство Эндрика было непростым: «Тогда мы жили не в шикарной квартире, как сейчас, и без холодильника с йогуртами, которые ты так любишь. Мы жили в месте под названием Вила Гуаира, наша жизнь очень отличалась. В будущем ты услышишь от других людей, что наша жизнь была болью и несчастьем. Но я прожил удивительное детство благодаря Богу и всему, чем пожертвовали ради меня родители. И, конечно, благодаря футболу.

Будут говорить, что у нас не было еды, но это неправда. Они не знают мою маму: она всегда говорила, что слишком сильно ощущает себя женщиной, чтобы оставить детей без еды.

Впервые в жизни я понял, что ситуация сложная, когда мне было 10 лет. На нашем столе было достаточно еды, но не всегда – то, чего мы хотели. Мы питались минимально. Отец рассказывал, что я как-то сел на диван и сказал ему: «Не волнуйся, я стану футболистом и вытащу нас из этой ситуации». До того дня футбол для меня был лишь игрой, после – стал путем к лучшей жизни.

Через несколько недель я покинул Бразилиа и переехал в Сан-Паулу, поступил в академию «Палмейраса». Мама поехала со мной, отец остался, работал и присылал деньги.

Мама оставила дом ради моей мечты. Когда мы приходили на тренировки, ей даже не с кем было поговорить. Мы жили в доме с моими одноклубниками, все под одной крышей. У нас не было телевизора и интернета, так что мама брала Библию, шла в парк и разговаривала с Богом. Все, что ей принадлежало в этом месте, это стул: она надевала на него сумку и спала на маленьком матрасе на полу.

Маме было так больно, что она перестала готовить. Однажды я, немного голодный, подошел к ней перед сном и спросил, есть ли у нее что-то из еды, на что получил ответ: «Иди спать, Эндрик. Сон заставит голод уйти» .

Я надеюсь, ты никогда не испытаешь того, что испытала мама, но это важная часть истории нашей семьи. В следующий раз, когда увидишь ее, обними и поблагодари ее, потому что без ее жертв у нас не было бы жизни, которая есть сегодня.

Я не знал многих историй до недавнего времени, потому что мама скрывала боль, чтобы я реализовал мечту. Она часто звонила отцу и говорила, что больше не справляется и хочет вернуться домой, но вечером я приходил с друзьями, мы рассказывали, как провели день, сколько голов забили. Она видела мои горящие глаза.

И держалась – для меня, для нас.

Отец тоже жертвовал многим: через несколько месяцев он приехал в Сан-Паулу и попросил в «Палмейрасе» любую работу, была свободна лишь одна вакансия: уборщик стадиона. Он мечтал оказаться в клубной раздевалке с детства, поэтому ходил на работу с улыбкой. Три года он собирал мусор вокруг стадиона, потом его повысили, он начал убирать раздевалку первой команды. Отец говорил игрокам, что однажды его сын сыграет с ними .

Однажды вратарь команды Жаилсон заметил, что отец все больше худеет: он ел только супы. Жаилсон подошел, обнял и сказал:

– Дуглас, дай телефон, хочу позвонить твоей жене.

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– Моей жене? Что ты от нее хочешь?

– Чтобы она рассказала, что с тобой происходит. Ты никогда ничего не ешь, все в порядке?

Отец слишком стеснялся, поэтому Жаилсон правда позвонил маме, она рассказала ему настоящую историю. Отец обжег руку в детстве на барбекю и чуть не потерял ее: ему дали сильные лекарства от инфекции, но они ослабили его зубы. К тому моменту все уже выпали, он мог есть только супы.

Жаилсон собрал деньги со всех игроков команды и сделал ему сюрприз. Отец всегда говорил: «Моя мечта – укусить яблоко». Сейчас, благодаря Богу, он может кусать любую еду, которую захочет».

Цель №2: перевезти семью к себе

«Примерно в тот же момент осуществилась моя вторая цель, – продолжает Эндрик. – Мы переехали в квартиру прямо около стадиона «Палмейраса». Я мог видеть свою мечту каждое утро, когда просыпался, и каждую ночь, когда ложился спать. Это было красиво.

Когда я подписал профессиональный контракт с «Палмейрасом», я честно мог сказать, что у меня было все, чего я хотел достичь в этой жизни. Я купил маме дом и перевез обеих бабушек из Чапаррал (пригород Сан-Паулу – Sports), очень опасного места».

Цель №3: попасть в «Реал»

Следующий вызов – футбольный: «Через несколько месяцев я уеду в Испанию, и ты поедешь со мной. «Реал Мадрид»... Это была моя третья цель, но та, которую я так и не осмелился записать. Когда мне было семь или восемь лет, у меня не было телефона или чего-то еще, поэтому я обычно одалживал мамин компьютер и смотрел основные моменты матчей «Реала».

Я знаю, ты слишком маленький, чтобы помнить эти имена, но я был одержим той командой сезона-2013/14 с Криштиану [Роналду], Модричем и Бензема. Это стало для меня отправной точкой к изучению истории клуба. Я начал заходить на ютуб и узнавать о галактикос, а затем все глубже и глубже – Пушкаш, Ди Стефано.... Поверь мне, в Мадриде ты достаточно скоро услышишь больше о них».

Цель №4: познакомиться с Криштиану Роналду

Выбор любимого клуба во многом определил кумира Эндрика: «На ютубе можно узнать все, что угодно. Это как университет. Больше, чем за остальными, я наблюдал за Криштиану. Не только за его яркими моментами, но и за тем, как усердно он работал, и что другие говорили о его менталитете. Благодаря ему я узнал, что упорный труд важнее таланта.

Когда-нибудь я надеюсь встретиться с ним. К моменту, когда я пишу эти строки, я еще этого не сделал. Но его сын подписан на меня в инстаграме, поэтому я надеюсь, что к тому времени, когда ты это прочитаешь, я смогу пожать ему руку. Даст бог, у меня все сложится хорошо в мадридском «Реале», в карьере – и Криштиану подпишется на меня! Может быть, и на тебя, и на меня, ха-ха-ха.

Встретить Криштиану Роналду. Это моя цель номер четыре».

Цель №5: победа в Паулисте

Несмотря на мысли о «Реале», у Эндрика остались незаконченные дела в нынешнем клубе: «Я хочу провести остаток сезона в «Палмейрасе» так, чтобы мы выиграли Паулисту».

Получится ли, увидим на Спортсе – смотрите полуфинал Паулисты, «Палмейрас» против «Новоризонтино» , в 3:35 мск, в ночь на четверг. Эндрик хорош – вот как он забивает.

Цель №6: играть под девятым номером

«Когда я впервые приехал в «Реал» несколько месяцев назад, произошло много удивительных вещей. Мы встретились с Флорентино Пересом, он посмотрел в глаза моему отцу и сказал: «Реал» – единственный клуб, где к Эндрику будут относиться как к сыну». Нужно было видеть лицо отца: это действительно много значит для него.

Увиделся с Джудом Беллингемом, за которого забивал на PlayStation, и сказал ему: «Джуд, для моей следующей цели буду праздновать как ты». Когда я забил, отправил ему видео в инстаграме, и он репостнул.

Я получил совет от Роналдо: это был будто сон. Однако больше всего я запомнил разговор с Лукой Модричем после того, как зашел в раздевалку. Там висела его футболка с номером 10, он указал на сидение рядом и сказал: «Кто знает, может, в следующем сезоне ты будешь сидеть рядом со мной».

Это отложилось в моем сердце. Я подумал: «Если Модрич считает, что я достоин носить девятку на спине, я должен соответствовать. Я еще не в Мадриде, но надеюсь, что однажды буду играть в «Реале» под этим номером».

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Цель №7: фиксировать все на отдельной доске в своем доме

Эндрик строит планы на будущее не только относительно футбола: «Я хочу собственный дом в Мадриде с кабинетом, где поставлю большую доску и напишу на ней все цели, ха-ха-ха! Мама все равно не позволит поставить такую доску у нее дома, потому что нет места. Ты уже знаешь, что ее мнение нужно уважать».

Главные слова в завершение: «На самом деле, у меня была другая цель, но я не собираюсь ее нумеровать, потому что она уже достигнута. Она заключается в том, чтобы вы жили той жизнью, которой хотите, как бы то ни было.

На протяжении трех поколений, а возможно и больше, наша семья преследовала мечту о футболе, мы пытались изменить обстоятельства. Теперь ты можешь стать кем хочешь: врачом, адвокатом, или, может, теннисистом, потому что мы едем в Испанию, страну Надаля и Алькараса. Ты уже гоняешь мяч, так что можешь стать и футболистом, если хочешь. Но не обязан: теперь больше нет стресса, благодаря Богу, родителям и футболу.

Просто наслаждайся жизнью, брат. Это мой подарок тебе».

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Фото: Gettyimages.ru /Florencia Tan Jun, Pedro Vilela, Pedro Vilela, Alexandre Schneider, Ricardo Moreira, Heuler Andrey