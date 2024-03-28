«Сантос» в финале Паулисты. Помогли знакомые по РПЛ Жулиано и Педриньо

Поучаствовали в двух голах из трех.

Вылетевший во второй дивизион «Сантос» начал новый сезон многообещающе – ворвался в финал лиги Паулисты. Напомним, что Sports теперь эксклюзивно показывает чемпионат штата Сан-Паулу при поддержке Winline . Полуфинальный матч «Сантоса» с «Ред Булл Брагантино» (3:1) не был исключением.

«Сантос» в концовке остался вдесятером. Но благодаря Жулиано и Педриньо чувствовал себя спокойно

«Сантос» открыл счет уже на восьмой минуте: защитник Жоакин Энрике вколотил мяч головой после подачи с углового. Затем за дело взялись наши знакомые по РПЛ: принадлежащий «Локомотиву» Педриньо и экс-полузащитник «Зенита» Жулиано.

На 20-й минуте мяч после удара Жулиано защитник «РБ» выбил уже из пустых ворот.

А в концовке первого тайма «Сантос» все же разогнал голевую атаку со своей половины поля: на ее финише Педриньо ворвался с правого фланга и нашел в штрафной Гильерме – тот пробил с ходу точно в цель. 2:0.

«Ред Булл» в начале второго тайма один мяч отыграл, однако Педриньо и Жулиано быстро организовали третий гол, который уберег «Сантос» от нервной концовки: Педриньо снова залетел в штрафную с правого края и навесил точно на голову Жулиано.

На 84-й минуте «Сантос» остался в меньшинстве, когда защитник Айнер в хоккейном стиле остановил соперника силовым приемом. Но «Брагантино» не хватило времени на спасение.

Смотрите главные моменты матча на видео ниже.

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В финале «Сантос» сыграет с победителем пары «Палмейрас» – «Новоризонтино». Этот полуфинал пройдет уже в ночь с четверга на пятницу – 29 марта, 03.35 мск.

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Фото: Anderson Lira/Global Look Press