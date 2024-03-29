Как Промесу сидится в тюрьме: камера на 25 человек, многие спят на полу, его побрили налысо. Все, что происходит вокруг Квинси
Квинси Промес все еще в Дубае: ждем решения по вопросу об экстрадиции в местной тюрьме.
Все, что известно об этой ситуации, фиксируем здесь. В том числе мнения людей, приближенных к «Спартаку» – потому что процесс непубличный, официальные комментарии, как правило, следуют не сразу.
Промес в тюрьме в Дубае, ждет экстрадиции в Нидерланды
Детали истории:
🛂 Квинси Промес застрял в ОАЭ: не смог улететь со «Спартаком» в Россию из-за ДТП в Дубае, теперь находится там в ожидании судебных решений
👮 Нидерланды добиваются экстрадиции футболиста, приговоренного суммарно на 7,5 лет за бытовое ранение родственника и контрабанду кокаина
🔴 Промес в тюрьме, появляются детали про некомфортные условия
Говорят, Россия запросила экстрадицию Промеса. Или нет?
Противоречивые данные: De Telegraaf утверждает, что из России пришел запрос на экстрадицию за неуплату налогов. Якобы в ОАЭ будут решать, куда отправить футболиста.
Но Иван Карпов опровергает: никакого запроса не было, потому что для этого сначала должно быть возбуждено уголовное дело в России, но о таком данных нет.
Возможно, голландцы основываются на не самом свежем инсайде Mash.
Как Промесу живется в тюрьме? Подробности о некомфортных условиях
Как передает голландская De Telegraaf, Квинси находится в камере, рассчитанной на 25 и больше человек.
Сообщают, что в помещении три двухъярусные кровати, а еще 10-20 человек спят на полу. Вместе с Промесом содержатся четыре нидерландца, но большинство сокамерников – выходцы из Пакистана, Египта или Индии. Среди них и наркоманы.
О том, кто такой Промес, остальные не знают. Источники добавляют, что его принудительно побрили налысо.
«Если он совершил правонарушение, не должен играть в РПЛ». Мнение Дюкова
Высказался президент РФС – но с оговорками.
«Есть решение суда – если он совершил правонарушение, неважно, на какой территории, он должен быть наказан и не должен играть в клубе РПЛ. Но окончательного решения суда еще нет. И мне сложно сказать, действительно ли он совершил это правонарушение.
– У вас есть недоверие к голландскому правосудию?
– Вы видите, какие решения принимаются в части санкций. И экономических, и спортивных санкций в отношении клубов, спортивных и коммерческих организаций, бизнесменов. Это неправомерные решения.
– Но это решение в отношении гражданина Голландии.
– Вижу, какие решения принимаются в отношении не только граждан Голландии. Если они принимают такие решения в отношении российских граждан, что мешает принять неправомерное решение в других случаях?»
«Спартак» перестал платить Промесу зарплату
По данным телеграм-канала Baza, клуб прекратил переводить выплаты футболисту с начала марта.
«Спартак» при этом решил пока не разрывать контракт с Промесом, несмотря на его задержание. До конца соглашения осталось около трех месяцев, а при его расторжении могут возникнуть юридические вопросы.
Прекращения выплат Промесу по зарплате обусловлено тем, что игрок пропускает тренировки и матчи, а значит, не выполняет условия контракта. Отмечается, что так «Спартак» сможет сэкономить около миллиона евро – по разным данным, Промес зарабатывает в месяц около 300 тысяч евро.
«Спартак» прописал штрафы на случай наказания Промеса. Но не за наркотики
РБК раскрыл детали контракта, которые «Спартак» и футболист прописали на случай приговора.
В контракте Квинси со «Спартаком» есть пункт: если футболист не сможет играть за клуб из-за приговора по делу о нападении на кузена, то стороны расторгнут договор без взаимных претензий. Но это не касается истории о контрабанде наркотиков – на момент подписания соглашения обвинения Промесу по этому поводу еще не выдвинули.
Прописана компенсация «Спартаку», если Квинси расторгнет контракт по собственной инициативе: футболист в таком случае должен заплатить клубу больше 20 миллионов евро. Источники РБК допускают, что такая сумма сложилась из стоимости трансфера («Аяксу» заплатили 9 млн евро) и ежегодной зарплаты (3,5 млн евро + до 750 тысяч евро бонусами).
Источники РБК считают, что «Спартак» вряд ли получит эти самые 20 млн евро. Точно не полную сумму. Дело в том, что Промес уже отработал большую часть контракта – договор истекает в июне 2024 года. Вероятнее, красно-белые могли бы компенсировать только сумму за эти полгода, что Промес недоступен. Но, по информации РБК, «Спартак» не собирается этого делать.
Могут ли Промеса экстрадировать в Россию за неуплату налогов?
Телеграм-канал Mash сообщил, что футболиста могут экстрадировать в Россию из-за неуплаты налогов – он задолжал ФНС 397 тысяч рублей. Но эта информация не соответствует действительности – уголовное дело в отношении физического лица может быть открыто только в том случае, если его задолженность составляет не менее 2,7 млн рублей.
«Может ли Россия экстрадировать Промеса за неуплату налогов? Если говорить про нормы международного права, не касаемо Квинси, а в целом – у ОАЭ свежайший договор международной конвенции с Нидерландами. Кому выдадут человека: стране, которая его требует, или третьей стороне?! У них свежайший договор!
С точки зрения международного права человека экстрадируют в страну, гражданином которой он является. Особенно если страна запрашивает. Промес не является гражданином страны, где совершал неуплату налогов. А гражданство Нидерландов у него есть. Соответственно, человек должен быть экстрадирован в страну, гражданином которой является. И никак иначе.
Более того, у страны, принимающей решение, абсолютно новый договор. Они, что, должны показать, что в 2021 году прописали туалетную бумагу, которую не будут исполнять?! Это все не касается Квинси – это касается стандартов международного права. Может, к Промесу вообще особое отношение будет», – сказала юрист «Спартака» Татьяна Завьялова.
Экстрадиция может растянуться и на пару лет. Из-за Рамадана
Дубайская адвокатская контора Noura Almaazmi Advocates & legal Consultants пояснила Sport24, что экстрадиция Промеса может занять несколько месяцев из-за Рамадана в ОАЭ.
«Прежде чем решение будет принято, может пройти очень много времени, даже годы», – мнение адвоката юридической фирмы в Дубае Людмилы Ямаловой, которую цитирует Sportnieuws.nl со ссылкой на De Telegraaf.
Как выглядит жизнь Промеса
Несколько свежих деталей:
Подробности от Twente Insite со ссылкой на De Telegraaf: в камерах по несколько человек, свобода передвижения «невелика». Промес питается не только водой и хлебом, но еще бирьяни – это индийское блюдо из риса и курицы.
Вот так выглядит здание, где находится полузащитник «Спартака».
Представители «Спартака» пытались помочь футболисту решить вопросы с местным правосудием, но после ареста Промеса находиться им в Дубае нет смысла. Как сообщает «Спорт-Экспресс», они отправились обратно в Москву. С игроком на связи юристы.
Промес улетал из ОАЭ после ДТП. Но никому не сказал и вернулся с командой
Данные от Baza, которые еще лучше иллюстрируют отношение Промеса.
Судя по документам из Эмиратов, ДТП в Дубае у футболиста случилось еще 15 января – в отпуске. Он причинил ущерб и скрылся с места аварии (источники говорят, что врезался в автобус на арендованном спорткаре). Промес отмечал там день рождения. Уже после этого он сам улетел в Москву, а затем вернулся с командой на сборы.
По данным инсайдеров, Квинси через два дня после аварии беспрепятственно улетел из ОАЭ в Россию, в тот момент данные о ДТП до соответствующих служб еще не дошли. Промес в «Спартаке» никому про инцидент рассказывать не стал, сотрудники клуба узнали об этом уже в Дубае, когда футболист вернулся туда с командой на сборы.
Второй раз улететь из ОАЭ после ДТП у Промеса уже не получилось.
Экстрадиция может занять несколько месяцев
Объясняют в дубайской юридической конторе Noura Almaazmi Advocates & legal Consultants.
«Для экстрадиции делается множество процедур: задержание, передача и изучение материалов дела, передача по системе Интерпола. Также надо ждать, когда Нидерланды предоставят все документы, эти файлы должны изучить местные структуры, а потом вынести решение и подготовить его к экстрадиции.
Сейчас в ОАЭ все в замедленном формате – идет Рамадан. Также по опыту можно долго ждать материалы дела и их изучение. Предполагаем, что экстрадиция Промеса может занять от двух до трех месяцев. Эти ориентировочные сроки тоже могут быть увеличены».
Еще одна деталь от юристов: это Interpol Case – в 90% случаев человека выдадут. Остальные 10% – политические дела, это не случай Промеса.
Как же без прожарки от Заремы?
Жена экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна раскритиковала новое руководство:
«Мы провожали Промеса в «Севилью», зная, что он обязательно вернется. Спустя годы мы встречали Промеса из «Аякса» как родного сына.
Нынешнее руководство клуба феноменально проводило игрока в ОАЭ, а то, вернется ли Квинси в «Спартак», их уже не волновало.
А вот сейчас наспех написанные, непродуманные отмазки руководства пошли в телеграм-каналах о том, как они пытались, уговаривали Промеса не ехать на сборы, советовали остаться. Просто бразильский сериал «Богатые клубы тоже плачут!»
Футболист сам просился в Дубай, тренер требовал у руководства игрока на сборах... Стоп! Кто в клубе главный? Тренер, игрок или сам клуб? Футболист или тренер принимает сам решения такого плана только в слабом клубе при слабом руководстве.
Очень удобная позиция – свалить на тренера. Любому специалисту нужен игрок на предсезонке. Доменико Тедеско также в течение двух с половиной месяцев спрашивал: «Где Промес?» Это же спрашивали и миллионы болельщиков.
Я не заключала контракт до тех пор, пока «Спартак» не был полностью финансово в безопасности, если игрок не сможет выполнять свои обязательства.
Так бездарно потерять игрока – это самим себе сказать «шах». Если не будет замены равноценной Промесу, то «мат» скажут уже другие», – сказала жена экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна.
«Шансов вернуться в Россию почти нет». Мнение юриста
Комментарий Дмитрия Романенко, специалиста по международному праву:
«У Промеса высочайшие шансы поехать в Нидерланды для отбытия наказания. Вероятность его возвращения в Россию минимальна, шансы практически отсутствуют. Он к нашей стране не имеет никакого отношения, за исключением игры за московский клуб. Процесс в Нидерландах в первой инстанции завершился, материал для экстрадиции, судя по всему, собран качественный. Оснований для того, чтобы ОАЭ отказали прокуратуре Нидерландов, я не вижу.
Еще Промес успел набезобразничать в Дубае, повел себя очень неприлично. Если бы не ДТП, то он бы давно улетел в Россию. Мы помним, что ему не дали вылететь как раз из‑за аварии, а не в связи с запросом Нидерландов. Видимо, кровь у него кипит, поэтому он оказался там, где оказался».
Хотя у другого представителя прокуратуры есть сомнения
«Неясно, сколько времени займет процедура и будет ли он [Промес] действительно экстрадирован. Решение должен принять судья в Дубае», – сказал пресс‑секретарь прокуратуры Амстердама Франклин Ваттимена.
В Нидерландах ожидают экстрадиции в ближайшее время
«На данный момент новой информации нет, и мы не можем назвать точные сроки процедуры (экстрадиции), но мы ожидаем, что это произойдет в ближайшее время», – цитирует «Р-Спорт» пресс-секретаря отдела прокуратуры королевства по апелляциям Туша Эссед.
«Спартак» надеется на «благоприятный исход»
Позицию клуба озвучил глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов. «Адвокаты и менеджер Квинси Промеса известили клуб об изменении меры пресечения в отношении футболиста, который задержан в ОАЭ.
Защита Промеса продолжит в апелляционной инстанции процесс обжалования приговора окружного суда Амстердама, связанного с запросом голландских властей о его экстрадиции в Нидерланды.
Мы надеемся на благоприятный исход для нашего футболиста. О дальнейших действиях в отношении Промеса клуб сообщит по мере развития ситуации», – написал Зеленов в телеграм-канале.
Запрос об экстрадиции Промеса – как это и в чем тонкости?
Поясняет Игорь Сергеев:
Формулировка «Нидерланды потребуют экстрадиции» из релиза прокуратуры говорит о том, что самого запроса об экстрадиции еще не было.
📃 Все запросы об экстрадиции подаются письменно по дипломатическим каналам – между минюстами Нидерландов и ОАЭ. Запрос предполагает кучу документов с переводом на арабский или английский, плюс заверенных минюстом Нидерландов.
Здесь два варианта:
👉 Нидерланды могли потребовать ареста Промеса или принятия любых других временных мер, чтобы не выпускать из его из Эмиратов в течении 60 дней – пока готовят официальный запрос. Это делается через Интерпол или «любым другим способом».
👉 В срочных или чрезвычайных обстоятельствах ОАЭ может принять «предварительный» запрос об экстрадиции по факсу, электронной почте или любым другим способом. Официальное подтверждение со всеми документами должны быть предоставлены во все те же 60 дней.
(Подписка на телеграм-канал Сергеева, пока идет дело Промеса, обязательна).
«Исход запроса об эстрадиции предсказать невозможно». Заявление адвокатов Промеса
Обтекаемый, но все же относительно подробный комментарий адвокатов, представляющих интересы Промеса. Заявление от имени Софи Хоф и Роберта Малевича с сайта их компании:
«Квинси Промес всегда отрицал причастность к фактам, изложенным судом. Поэтому мы подали апелляцию от его имени на решение амстердамского суда. На этой неделе мы подали и жалобы в Апелляционный суд Амстердама, а также обратились в суд Амстердама с новыми запросами о расследовании.
Это означает, что решение суда Амстердама – не окончательное. Предполагаемая роль Промеса в этом деле будет полностью пересмотрена Апелляционным судом. Пока неизвестно, когда будет завершено апелляционное производство. Прокуратура и защита тоже могут подать кассационную жалобу в Верховный суд Нидерландов.
Процедуру экстрадиции теперь нужно завершать в ОАЭ, решение о запросе Нидерландов будет принимать независимый судья в Дубае. Процедура может занять продолжительное время и включать множество формальных шагов. Исход и продолжительность процедуры экстрадиции спрогнозировать сейчас невозможно.
Закон об экстрадиции содержит принцип конфиденциальности и обязывает к доверию судебным процессам стран. Поэтому вовлеченные стороны воздерживаются от комментариев об экстрадиции, пока ее рассматривает суд – дальнейших заявлений с нашей стороны, пока суд ОАЭ будет рассматривать вопрос, не последует».
Абаскаль настаивал, что Промес нужен на сборах
Данные Metaratings: Гильермо Абаскаль выступал за нахождение Квинси Промеса на сборах, хотел его присутсвия ОАЭ. В инсайде говорится, что испанский тренер уверял руководство «Спартака», что Промес ему нужен в этой поездке.
Промеса отговаривали ехать на сборы, он был уверен, что «все схвачено»
Почти одновременно появились инсайды у Дмитрия Егорова, «Мутко Против» и Metaratings. Вот главное:
• Квинси отговаривали ехать на сборы, а он сам чуть ли не требовал взять его с командой
• Более того, Промес говорил об обиде на руководство клуба за то, что не повезли его на сборы в ОАЭ год назад, не дали таким образом полноценно подготовиться к весенней части сезона
• За день до того, как в Нидерландах объявили о приговоре за наркотики, «Спартак» уговаривал Промеса уехать из Эмиратов ради безопасности – так советовали поступить юристы. Но Квинси на это отвечал, что у него «все схвачено»
• Затем, 20 февраля, он врезался в автобус на спорткаре, который арендовал в ОАЭ – то самое ДТП, из-за которого его не пустили в самолет, когда закрутился весь нынешний сюжет
«Кто позволил взять на сборы при договоре об экстрадиции»? Зарема не понимает
Эмоция Заремы Салиховой после вечерних новостей:
«Как бы дело ни закончилось, Квинси Промес останется одним из лучших игроков «Спартака» в XXI веке. Кто вообще позволил взять Промеса на сборы при существующем договоре об экстрадиции? А те, кто сливал решения суда за сутки до заседания в телеграм-каналы, добились своего», – сказала она для Metaratings.
«Лучшее разрешение проблемы». Реакция Аршавина
Андрей Аршавин – в эфире «Матч Премьера»:
«Кроме Промеса, для всех это лучшее разрешение проблемы. «Спартаку» не нужно молчать, руководителям не нужно будет говорить, как относятся к тому, что у нас играют осужденные люди.
Думаю, «Спартак» при таком раскладе, если все это правда, расторгнет контракт, и все о Промесе забудут. А сам Промес, к сожалению для него, будет в Нидерландах разбираться со своими проблемами».
«При меньших рисках не брали на сборы». Экс-гендиректор «Спартака» – о ситуации
Евгений Мележиков, бывший генеральный директор клуба, работавший еще в прошлом сезоне, ответил на вопрос о новом повороте дела:
«Комментарии по этому поводу нужно брать у директора «Спартака». При меньших рисках в прошлом году мною было принято решение его не брать! Мне сейчас нечего добавить», – сказал он для «Матч ТВ».
«Жаль, что команда в ответственный период потеряла важного игрока. Самого Квинси тоже жаль, если все так, как пишут. Я уверен теперь, что и ДТП придумано для того, чтобы выиграть время и отложить сенсацию. Скорее всего, истинная причина задержания – запрос Нидерландов», – добавил Мележиков в разговоре с Metaratings.
Нидерланды подтвердили: Промес арестован, они просят экстрадицию
Официальное заявление нидерландской прокуратуры.
«После конструктивного сотрудничества между властями Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) и Нидерландов в Дубае был арестован 32-летний мужчина, проживающий в Москве. Арест был произведен на основании «красного уведомления», выданного Нидерландами.
Нидерланды запросят экстрадицию этого человека.
Согласно сообщениям различных СМИ, арестованный мужчина, проживал в роскошном отеле в Дубае. Однако он был взят под стражу благодаря усилиям властей обеих стран. В настоящее время невозможно предоставить дополнительную информацию, чтобы избежать срыва текущего расследования».
Промес арестован в Дубае по запросу Нидерландов (De Telegraaf)
Апдейт после затишья: нидерландское издание De Telegraaf сообщает, что Квинси Промеса взяли под стражу в Дубае.
По информации издания, это случилось по инициативе нидерландской стороны, где по-прежнему добиваются экстрадиции
«Клуб должен решить, допустимо ли пребывание». Дюков – о Промесе в «Спартаке»
Глава РФС высказался о своем отношении к делу:
«Безусловно, негативное. Ждем от футболистов поведения, которое станет позитивным примером для болельщиков, для молодых футболистов. В данном случае важна юридическая составляющая.
Сложно что‑то комментировать в контексте уголовных дел, которые были возбуждены в Нидерландах. У меня есть определенный скепсис по отношению к правоохранительной системе и судебным органам Нидерландов. Но в данной ситуации в первую очередь должен разобраться клуб, принять для себя решение, допустимо ли пребывание Промеса в команде или нет».
Промес сменил имидж: теперь у него косички
Контент, которым развлекает Квинси из ОАЭ. Так он сходил в барбершоп.
«Судья дал мне девять лет». Промес выпустил трек с такими словами
Квинси Промес выпустил новый рэп-трек.
В песне под названием 100 stones («100 камней») есть такие строки: «Люди говорят, что они на моей стороне, я их больше не вижу, потому что судья дал мне девять лет. Но я не пророню ни слезинки из-за этого дерьма, потому что живу без страха».
Промес ночью тусил на концерте рэпера, который только вышел из тюрьмы за наркотики
Сюжеты этой истории впечатляют все больше. В среду в соцсетях появилось видео с Квинси из ночного клуба Blu Dubai: он на концерте в честь 30-летия британского рэпера Fredo. Поначалу была версия, что это не свежая запись, но с помощью Ивана Карпова вскоре удалось установить, что она сделана в ночь с 5 на 6 марта.
Деталь, которая добавляет символизма и даже сюра: рэпер Fredo неделю назад вышел из дубайской тюрьмы после пяти месяцев заключения.
Его арестовали в аэропорту, нашли наркотики в багаже – музыкант летел из Британии и доказывал, что не знал о запрете на провоз марихуаны. В инстаграм-лайве на днях он сказал: «Никогда больше не повезу марихуану в Дубай, это была огромная случайность. Там [в аэропорту] я запаниковал и проглотил то, что у меня было. Ничего я не пытался провезти в заднице, прекращайте такое писать. Я просто запаниковал и съел то, что вез с собой».
Ролик из ночного клуба выложила девушка Промеса.
Суд над Промесом перенесли, он может застрять еще на неделю
Иван Карпов с обновлениями по судейской линии.
Инсайдер сообщил, что судья не смог выйти на работу по личными причинам, поэтому заседание по ДТП-делу Квинси перенесли на неделю. Адвокаты, по данным Карпова, теперь готовят документы, чтобы все-таки провести рассмотрение в ближайшие пару дней.
Теперь гораздо меньше уверенности, что Промес сыграет в воскресенье с «Факелом».
Промеса отпустят, он вернется в Москву и сыграет с «Факелом»
Срочные детали от Ивана Карпова:
• В ОАЭ не будут сажать Промеса в тюрьму: инсайдер сообщает, что завтра – 5 марта – ожидается наказание за оставление места ДТП только в виде штрафа.
• Экстрадировать в Нидерланды игрока «Спартака» не будут
• Сразу же 5 марта Промес улетит в Россию, он сможет сыграть уже в следующем туре против «Факела» (10 марта)
«Большие дяди вопросики порешали, а ОАЭ оказались куда ближе к России, чем к ЕС», – резюмировал Карпов.
Домашний арест Промеса. Что тут имеется в виду
Поясняет Игорь Сергеев – летописец дела Квинси (подпишитесь на его телеграм-канал):
🤔Действительно ли Квинси под домашним арестом?
👉Вообще не факт. Упрощенная логика голландских журналистов: задержали в аэропорту за правонарушение (предположительно, оставление места ДТП), отпустили, но запретили покидать ОАЭ = домашний арест. Но в публикации нет ни дополнительных пруфов, ни ссылок, ни инсайдов. А еще выдает формулировка «под своего рода домашним арестом» (onder een soort huisarrest) в самом тексте – в NRC явно что-то додумывают.
На самом деле, нет доказательств об избрании именно такой меры пресечения для Промеса (хотя она возможна) – по «делу ДТП» игрока вполне могли отпустить, например, под залог.
🤔Квинси могли поместить под домашний арест по требованию голландцев, но без запроса об экстрадиции?
👉Да, могли. Но сразу стоит развести в стороны два независимых юридических трека: ДТП в Эмиратах и выдачу Нидерландам.
Первый: после суда и максимально вероятного штрафа (вроде не сообщалось о наличии пострадавших) Промеса спокойно выпустят из ОАЭ. Здесь голландцы ни при чем – хотя это очень удобное совпадение.
Со вторым сложнее: Нидерланды могут в упрощенном порядке затребовать «временные меры», чтобы не выпускать преследуемого из Эмиратов – так есть целых 60 дней на официальный запрос об экстрадиции. Домашний арест (как такая мера) возможен – в Эмиратах предполагает «электронную маркировку» через GPS-браслет. Кстати, время нахождения под домашним арестом в ОАЭ вычитают из общего голландского срока по приговору.
И да, надо быть готовым, что голландская прокуратура будет очень скудно комментировать процесс возможной экстрадиции – так и ограничится «ведем переговоры с властями ОАЭ».
Промес под домашним арестом в ОАЭ?
По информации источника NRC.nl, Квинси могут экстрадировать в Нидерланды. При этом в воскресенье прокуратура Амстердама отказалась сообщать о том, был ли сделан официальный запрос на экстрадицию.
«Если вина доказана, он не должен играть в РПЛ». Мнение главы лиги
Реакция Александра Алаева, его цитирует «Матч ТВ»:
«Пока дело не закрыто и идет апелляция, нельзя говорить, что человек – преступник. Если вина человека доказана, он не должен играть в РПЛ. Футболисты – это примеры для детей, для моего сына Промес – кумир.
Мы следим с юристами и за ситуацией с Квинси, и с [игроком «Урала» Раем] Влутом. Запретить играть мы им не можем. Мы будем следить, чем закончится ситуация. Но люди с проблемами с законом не должны быть частью лиги, это мое мнение».
Тренер «Спартака ждет Промеса
После игры с «Зенитом» (0:0) и.о. главного тренера Владимир Слишкович, заменявший дисквалифицированного Гильермо Абаскаля, лаконично высказался на пресс-конференции:
«Мы ждем Промеса. Надеемся, что он продолжит подготовку и будет вместе с командой».
Прокуратура будет работать тихо
«Чемпионат» связался с прокуратурой Амстердама.
«Что касается даты суда Промеса в ОАЭ – кто сказал, что она назначена? Мы можем полагаться только на официальные заявления.
Если мы попросим об экстрадиции, мы не будем заранее уведомлять средства массовой информации», – заявили в пресс-службе.
Промес кинул в комменты 🧢 – вероятно, это значит «ложь»
Вербальной реакции Квинси нет, ищем другие зацепки. В соцсетях обратили внимание, что Промес отправил в комментарии под одну из новостей эмодзи синей кепки – 🧢.
Оказывается, это не про головной убор. На сленге отправить такую кепку – значит завуалированно сказать «это ложь». Не мы придумали, правда есть такое.
Вероятно, имеет в виду, что какая-то информация о нем – ложь. Но какая именно, насколько – неясно.
«Спартак» может расторгнуть контракт с Промесом. На каких условиях?
Инсайды от Андрея Панкова с «Чемпионата»:
«Спартак» может расторгнуть контракт в одностороннем порядке без выплаты компенсации, если нарушены несколько пунктов контракта, там прописаны стандартные условия для трудового договора: прогул, нарушение допинговых правил, спортивная дисквалификация.
Но есть и отдельный пункт, где отражены нарушения законодательства. Поэтому «Спартак» может расторгнуть соглашение, если Промес по своей вине не сможет принимать участие в матчах. Кроме того, клуб может требовать от него компенсацию – больше 10 млн евро.
Под этот пункт контракта попадают, по данным Панкова, приговор суда, который признает спортсмена виновным, вступление такого приговора в силу, а также нарушение, которое делает невозможным для футболиста работать в России.
Похоже, Промес тусит в Дубае
Пост его девушки в инстаграме на пять миллионов подписчиков – у нее, кстати, 28 февраля был день рождения. Вероятно, продолжают отмечать
⚡️ Промеса выпустили на свободу в ОАЭ
Sport24 сообщает: в настоящий момент футболист «Спартака» не находится под стражей правоохранительных органов Эмиратов, но о возвращении в Россию говорить пока преждевременно.
Многие инсайдеры добавляют: ситуация далека от разрешения – Квинси запрещен выезд из ОАЭ.
Игорь Сергеев разбирает: а что дальше будет с Квинси?
🔴 Задержали за ДТП, а не за наркотики – это что-то меняет?
🔴 Возможно, у Квинси теперь красное уведомление Интерпола. Что это значит?
🔴 Как проходит процедура экстрадиции? Могут ли не выдать Нидерландам, а отправить в Россию?
🔴 Экстрадиция Промеса в Нидерланды = тюрьма?
Официальное заявление «Спартака» по ситуации с Промесом
Пресс-служба московского клуба сообщила, что Квинси точно пропустит матч против «Зенита»: «Квинси Промес пропустит матч с «Зенитом». Футболист по-прежнему находится в ОАЭ. Клуб с ним на связи и оказывает необходимое содействие в разрешении обстоятельств, которые не позволили ему своевременно прилететь в Санкт-Петербург. Учитывая, что Промес не будет участвовать в игре по личным причинам, после возвращения в Россию клуб применит к нему дисциплинарные меры», – говорится в заявлении.
Нидерланды обсуждают экстрадицию Промеса с ОАЭ – в прокуратуре подтвердили
В пресс-службе прокуратуры Нидерландов сообщили, что ведут переговоры с ОАЭ о возможной экстрадиции Промеса. Представитель прокуратуры сообщил, что игрок «Спартака» был задержан за «местное нарушение».
Договор об экстрадиции, заключенный в 2021 году между Нидерландами и ОАЭ, позволяет Дубаю экстрадировать Промеса в Нидерланды.
Очень важные подробности от ТАСС
«Подданный Нидерландов Квинси Промес был задержан вчера и доставлен в полицейский участок «Аль-Хаванидж», – сказал представитель полиции в аэропорту Аль-Мактум. Сотрудники полицейского участка «Аль-Хаванидж» подтвердили, что футболист находится у них.
По словам источника ТАСС в местных органах безопасности, на момент прибытия Промеса в Дубай в отношении футболиста действовало «синее» уведомление Интерпола, которое предполагает сбор дополнительной информации о личности, местонахождении или деятельности человека в связи с уголовным расследованием.
После того как нидерландский суд вынес решение по делу Промеса, статус уведомления сменился на «красный», что дает властям той или иной страны основания для ареста человека, скрывающегося от правосудия.
Версию с ДТП подтверждает Дмитрий Егоров. С его слов, суд ожидается 4-5 марта
«Во-первых, реально Промес попал в аварию. И в Эмиратах об этом давно известно.
Во-вторых, суд по его делу будет 4-5 марта. За то, что он свалил с места ДТП, может приплыть 4 года в арабской тюрьме. Но, скорее все, его просто депортируют в Голландию.
В-третьих, «Спартак» и Россия вряд ли смогут на что-то повлиять. Да и вряд ли захотят, учитывая обстоятельства», – сообщил Егоров.
Версия Ивана Карпова: Промеса задержали, так как он попал в аварию в ОАЭ и скрылся с места ДТП
«Когда рос-СМИ раструбили об этом на весь мир и связались с голландской прокуратурой, она радостно запросила у ОАЭ выдачу Промеса», – утверждает инсайдер в своем телеграм-канале.
Промес сможет улететь, если Нидерланды не впишутся в дедлайн по документам
Еще подробности от Mash: шанс улететь в Россию у Промеса есть, если в течение 48 часов после задержания Нидерланды не предоставят необходимые документы.
Если формальные процедуры выполнить успеют, вопрос будет решать уже суд в ОАЭ, пойдет речь об экстрадиции в Нидерланды.
Промеса задержали из-за обращения Нидерландов
Mash детализирует: Квинси Промеса не выпустили из ОАЭ из-за обращения прокуратуры Нидерландов. Там требуют выдачи футболиста, поэтому ему не дали вылететь из Дубая.
У нидерландской стороны запросили дополнительные документы, чтобы решить вопрос об экстрадиции.
Ночью Промес не вылетел из ОАЭ (Metaratings.ru)
Голландец остается в стране. С ним два сотрудника «Спартака».
Зарема: «У кого хватило ума вывозить его из России? Менеджеры «Спартака» управляют клубом как в игре FIFA 24»
«У кого хватило ума вывозить Промеса из России на сборы? Кто из двух спортивных директоров «Спартака» принимал это решение и понесет ответственность?
Такое ощущение, что менеджеры так и не поняли, куда попали, управляя клубом как в игре FIFA 24, а тут, оказывается, еще поле живое и игрок настоящий», – припечатала менеджмент «Спартака» Зарема Салихова. Ауч.
Промес по-прежнему находится в отделении полиции Дубая
Об этом «Чемпионату» сообщил один из источников. Второй источник не смог подтвердить информацию о нахождении Промеса в отделении полиции, но сообщил, что футболист «Спартака» до сих пор находится на территории ОАЭ.
«Непростая ситуация»
Такой комментарий дала пресс-служба «Спартака» на запрос SHOT.
Есть реакция МИД РФ
Комментарий Марии Захаровой: «Ни в Посольство России в Абу-Даби, ни в Генеральное консульство России в Дубае, где произошло предполагаемое задержание, представители «Спартака» пока не обращались».
Прокуратура Нидерландов не знала о задержании Промеса
С ее представителем связались в РИА.
«Мы не были в курсе», – сообщила им пресс-секретарь отдела прокуратуры по апелляции Туша Эссед
Да, Промеса правда могут выдать в Нидерланды
Юридический экспресс-разбор Игоря Сергеева:
• Между Нидерландами и ОАЭ действует соглашение об экстрадиции: каждая сторона по запросу другой обязуется выдать любого человека, которого разыскивают по уголовному делу или уже приговорили к лишению свободы на срок не менее одного года.
• По словам пресс-секретаря прокуратуры Амстердама, Квинси Промес объявлен в международный розыск.
• Международный розыск по линии Интерпола подразумевает несколько уровней уведомлений – от «красного» (установление местонахождения и арест лиц, разыскиваемых для судебного преследования или отбывания наказания) до «синего» (сбор дополнительной информации о личности и его местонахождении в связи с уголовным расследованием) и даже «оранжевого» (предупреждения о человеке, представляющем серьезную и непосредственную угрозу общественной безопасности).
• ОАЭ не член Интерпола, однако «красные уведомления» по-прежнему действительны в Дубае. Лицо с «красным уведомлением» может быть арестовано по решению местной Генеральной дирекции стратегической безопасности и профилактики (General Directorate of Strategic Security and Crime Prevention).
«Если Квинси вернется – это будет чудо»
Мысли инсайдера Максима Алланазарова («СЭ»), приближенного к «Спартаку»:
«Если Квинси вернется – это будет чудо. Если честно, предчувствия самые плохие у меня. Местные копы вполне могут придумать отмазу, чтобы в дальнейшем переправить его куда следует. В таком случае даже на минимальных амбициях в сезоне можно ставить крест.
С другой стороны, у всех от тренера до генерального директора будет хорошая отмаза за результаты. Малышев в принципе за Абаскаля не отвечает, ему точно дадут привести своего тренера в будущем, а вот испанец реально может повернуть дело в своих интересах. Скажет боссам, что уехал лучший игрок, при таком давлении, чего же вы хотите? Не до футбола всем было. Давайте еще раз вместе попробуем, и я все докажу. Я бы действовал именно так.
Про дикий информационный скандал я вообще не говорю. Потушить его будет невозможно».
Как доказали, что Промес виновен?
Важнейший теперь контекст: история как будто из книжных детективов, но все-таки реальная.
Прослушка телефонов, жучок в машине, разговоры о партиях наркотиков – почитайте:
Как доказывали вину Промеса: защищенный BlackBerry, групповой чат и ник Fantasma
Сможет ли Промес вообще улететь из Дубая сам?
Первой реакцией на новости были ожидания, что Квинси решит проблемы в аэропорту и отправится в Россию позже самостоятельно, вечером того же дня.
В течение следующих нескольких часов эта версия перестала преобладать
Промес в полиции уже несколько часов
Baza сообщает, что игрок «Спартака» по-прежнему в отделении полиции аэропорта «Аль-Мактум». В сообщении уже гораздо больше уверенности в том, что речь о проблемах, связанных с уголовным делом в Нидерландах и рисках застрять надолго.
Промеса не пустили в самолет до Петербурга
Об этом около 16:30 сообщили инсайдеры в телеграм-каналах: «Мутко против», «Дай ударить» и других.
По информации «МП», Промес приехал в аэропорт вместе с командой, но – в отличие от других игроков – не смог пройти контроль.
«Спартак» заранее планировал лететь на первый матч весенней части сезона РПЛ против «Зенита» (2 марта в Петербурге) напрямую из Дубая, не заезжая в Москву.
Параллельная реальность КБ (Кокаино-Бромантановых) "экспертов"...
Поэтому все эти ужимки с отмазыванием "нашего парня Антохи", который метелит жену, тыкает ножом в ее брата и финансирует наркоторговлю, бесили неимоверно.
Данный персонаж должен сидеть в тюрьме.
Кто это такой вообще?
Пацаны сидят второй год на зоне,
Им не повезло, но когда вы выйдете,
Запишем лучший ваш трек, вот увидите!
П. С Промес должен сидеть
Запускается процесс экстрадиции.»
😁
"Вор должен сидеть в тюрьме!" А этот хуже, чем вор! У нас людей сажают за слово, за украденную с голодухи пачку масла, а здесь наркота в большом количестве! Ну давайте всем отморозкам будем раздавать паспорта и давать пристанище в стране! К чему придем? Начали лепить тему про "врагов России", блин, вы хоть поинтересуйтесь, что за ним следить начали, когда он в Севилье играл, потом в Аяксе, откуда резко соскочил в Россию, как только завели дело. Пусть арабы экстрадируют его в Нидерланды и там уже правосудие решает, что с ним делать! Как это было недавно с Дани Алвесом, которого кстати Барса быстро отовсюду исключила и удалила! А здесь гляди еще и мученика совести сделают, жертву...
Понятно, что пока там все эти апелляции-кассации, не вступил в законную и всё такое бла-бла, но это все уже формальности, ясно, чем дело кончится.
Считаю, что держать в составе человека, признанного преступником и объявленного в международный розыск - неправильно.
Ну ок, в законную не вступило и вообще мы им всем фигу в кармане покажем, спрячем его в России, гражданство дадим и вообще потом в Кремлевской стене похороним.
Но. Блин. Ребята.
Вы что, не в курсе, что у Нидерландов с арабами соглашение о выдаче???
Ну почему абсолютно всё в этой стране делается через (_!_) ????