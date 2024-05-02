«Бавария» не может найти тренера. Отказал даже Рангник

Вслед за Алонсо и Нагельсманном.

Ральфа Рангника не привлек проект «Баварии».

«Я всем сердцем посвящен работе в сборной Австрии. Мне очень нравится эта работа, и я полон решимости успешно продолжать выбранный нами путь. Я хотел бы особо подчеркнуть, что это не отказ «Баварии», а скорее решение на благо моей команды и ради наших общих целей. Мы полностью сосредоточены на чемпионате Европы и сделаем все возможное, чтобы пройти как можно дальше!»

• Bild пишет, что Рангник отказался по личным причинам – не хочет кардинально менять жизнь и делать два дела одновременно. Если бы согласился возглавить «Баварию», то планировать предсезонку и летнее трансферное окно пришлось бы во время Евро-2024.

Впрочем, австрийское издание Salzburger Nachrichten уточнило еще одну причину: «Бавария» не гарантировала тренеру полный контроль над трансферами и подбором персонала. Правда, Sky Sport это опровергает.

• Отказ Рангника очень удивил мюнхенских боссов. В клубе считали, что Рангник вот-вот согласится. Возможно, поэтому Bild 1 мая и сообщил о достижении договоренности.

• Кто-то рад, что Рангника не будет в Мюнхене? Как минимум инициативная группа болельщиков «Баварии», которая несколько дней назад выпустила петицию в поддержку Томаса Тухеля и против кандидатуры Рангника – ее подписали больше 18 тысяч человек. Но теперь петицию можно сворачивать – Ральфа и так не будет.

До Рангника отказались Алонсо и Нагельсманн

«Бавария» в шоке, потому что Рангник – это вообще план С.

Первым в списке был Хаби Алонсо. Мюнхенский клуб планировал традиционный сценарий – забираем лучших людей из соперников по Бундеслиге. Но сам Хаби, которого отправляли еще и в «Ливерпуль», и в «Реал», и в «Барселону», заявил, что остается в «Байере».

«Моя работа в «Байере» еще не закончена, – сказал Алонсо. – Я хочу помогать клубу, помогать игрокам развиваться, у клуба отличное руководство, здесь все фантастически. Я чувствую, что это подходящее место для меня. Я чувствую себя хорошо как молодой тренер».

Почетный президент «Баварии» Ули Хенесс еще больше зауважал тренеру леверкузенцев: «Про Хаби Алонсо моя жена сразу сказала: если он человек с характером, то не перейдет, а если он бесхарактерный и ответит согласием, то такой тренер вам и не нужен. Как и всегда, она оказалась права».

Второй кандидат – Юлиан Нагельсманн.

Многие в «Баварии» посчитали увольнение год назад ошибкой и предлагали тренеру вернуться. Но Нагельсманн в апреле продлил контракт со сборной Германии до 2026 года – повезет команду и на домашний Евро, и на чемпионат мира в США.

«Решение принято сердцем, – признался Юлиан. – Для меня большая честь тренировать национальную команду и работать с лучшими игроками страны. Благодаря успешным выступлениям у нас есть шанс вдохновить целую страну».

Отказ Юлиана отчасти похож на ситуацию с Рангником. Нагельсманн думал о возвращении в «Баварию», но не хотел совмещать подготовку к сезону и трансферному окну с домашним Евро-2024. Еще один аргумент в пользу сборной – тренер не чувствует доверия от руководителей клуба (речь про члена наблюдательного совета «Баварии» Карла-Хайнца Румменигге).

Кто теперь? Фавориты у букмекеров – Де Дзерби и Зидан

Сейчас «Бавария» нервно осматривает рынок. Прямо сейчас фавориты букмекеров – Роберто Де Дзерби и Зинедин Зидан. Хотя вариантов в прессе циркулируют много.

Де Дзерби не всех устраивает в руководстве «Баварии». К тому же за него нужно выплатить отступные – около 12 млн фунтов. Дополнительная сложность: на итальянца из «Брайтона» очередь: есть интерес «Милана» и «Манчестер Юнайтед». Повезло, что откололись «Барселона» (остается Хави) и «Ливерпуль» (предпочли Арне Слота).

Зинедина Зидана с «Баварией» слухи связали в апреле – как раз перед отказом Нагельсманна и до того, как в медиа всплыла кандидатура Рангника. Об интересе к французскому специалисту сообщил испанский Mundo Deportivo (не очень надежный источник), а потом L’Equipe и Kicker. Но тот же L’Equipe уточняет, что сам Зизу внимательно следит за ситуацией в «Манчестер Юнайтед» – его больше интересует клуб АПЛ.

«Бавария» мечтает о Юргене Клоппе , но тренер «Ливерпуля» хочет как минимум год отдохнуть – слишком изматывающим получились последние пару сезонов в Англии. У «Баварии» есть план: на сезон назначить свободного Ханси Флика, а потом пригласить Юргена.

Себастиана Хенесса из «Штутгарта» тоже связывают с «Баварией». Племянник Ули Хенесса ведет команду к топ-3. За него выступал, например, бывший полузащитник сборной Германи Лотар Маттеус:

«Хенесс для меня – кандидат номер два на пост тренера «Баварии» после Хаби Алонсо. Он знает Бундеслигу и уже благодаря фамилии имеет большую поддержку».

Другие варианты.

Унаи Эмери , но он благополучно продлил контракт с «Астон Виллой» и не горит желанием уходить.

Арне Слот из «Фейеноорда», но с ним уже договорился «Ливерпуль».

Антонио Конте – лаконичный инсайд от La Repubblica, без деталей.

А может ли остаться Тухель?

Пока такой вариант не рассматривают ни руководство, ни тренер. После четвертьфинала Лиги чемпионов Томас сказал: «У нас есть соглашение, оно остается в силе». После этого Тухель и Хенесс устроили медиаперепалку из-за выбора состава и работы с молодыми игроками.

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«Бавария» объявила об уходе Тухеля еще в феврале – и планировала как можно быстрее выбрать нового тренера. Но что-то пошло не так. Уже май, а три основных кандидата отказались. Управленческий кризис?

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Фото: Gettyimages /Alexander Hassenstein / Staff, Mike Hewitt / Staff, Clive Brunskill / Staff, Christian Kaspar-Bartke / Freier Fotograf, Lars Baron / Staff; Spada/Keystone Press Agency/Global Look Press