Такой странный год Дембеле в «Дортмунде»: помог выиграть Кубок, влюбился в Тухеля, дрался с партнерами

Возвращается.

Усман Дембеле снова сыграет в Дортмунде, на этот раз – в полуфинале Лиги чемпионов. Из-за перебора желтых Усман так и не съездил в Германию во время группового этапа.

Теперь, похоже, все-таки вернется.

Дембеле – заметный персонаж в истории «Боруссии», хотя отыграл один сезон. Француз был одним из главных игроков при Томасе Тухеле, сверкал на поле, потом закатил скандал из-за ухода тренера и даже дрался с партнерами.

Дембеле был любимчиком Тухеля. И принес трофей

19-летний Усман еще играл за «Ренн», когда за ним впервые пришли топ-клубы. В 2016-м так поразил скаутов «Баварии» и «Барсы», особенно мартовским хет-триком «Нанту», что гранды оформляли конкретные предложения. Француз отказался ради «Дортмунда».

Тогда Усман жаждал не просто заработать больше денег, но еще и играть, только «Боруссия» обещала место в старте. Дембеле нравился тренер Томас Тухель, с ним легко сработались. «Усман талантлив и может сыграть на любой позиции в атаке, – радовался спортдир Михаэль Цорк. – Мы получили очень перспективного игрока.

Дембеле великолепен в дриблинге, ловко играет обеими ногами. Его голова полна трюков. Дембеле всегда опасен перед чужими воротами. Это его игровой портрет, который нам очень понравился. Мы рады сделке».

Усман сразу оправдал ожидания: оформил голевую с «Дармштадтом», потом забил «Вольфсбургу», а осенью отличался результативным действием почти в каждом матче. В ноябре француз провел свой ярчайший матч за «Дортмунд»: в Лиге чемпионов вынесли «Легию» 8:2, Усман сделал три ассиста и один раз забил.

«Дембеле – самый талантливый игрок из всех, которого я тренировал. После эпохи Месси и Роналду именно он будет претендовать на «Золотой мяч», – ликовал Тухель.

В итоге Дембеле закончил сезон-2016/17 с 10+21 во всех турнирах. Фантастические цифры! А главное – помог «Боруссии» выиграть Кубок Германии: уложили «Баварию» в полуфинале и «Айнтрахт» в финале. Усман так впечатлил Германию, что в опросах Kicker на игрока сезона обошел Роберта Левандовского, лучшего бомбардира Пьер-Эмерика Обамеянга, Тиаго Алькантару и Арьена Роббена. В 20 лет!

«У нас в «Дортмунде» играли многие, но именно Усман Дембеле был одним из самых сумасшедших талантов, что я видел как тренер, – вспоминал Тухель уже в 2022-м. – Помню, как он исполнял штрафные левой ногой. Угловые – левой. Потом бежал на противоположный угловой и подавал с правой, а потом пенальти я уже не помню с какой.

Все, что он творил на поле, это был уровень лучших в мире. Хотя в таком возрасте ваше развитие только начинается. Он немного псих, мы часто смеялись с ним, но в то же время порой приходилось серьезно разговаривать. Нам никогда не было скучно. Одна знаю точно: когда Усман сосредоточен, он может добиться всего, чего только пожелает».

Дембеле мог остаться в «Дортмунде» ради Тухеля

Но летом 2017-го ушли оба. Тренер – через три дня после победы в Кубке. «Дортмунд» считал Томаса слишком токсичным и просто разорвал контракт. Футболисты были в шоке, особенно этот шаг не оценил Дембеле.

За ним тогда еще не пришла «Барса», но Усман уже очень напрягал руководство: сцепился с вратарем Романом Бюрки прямо на тренировке,

И это еще не все: Дембеле прогуливал медиа-мероприятия «Боруссии», а в какой-то момент просто сбежал из команды. Проблем хватало. Уход Тухеля стал поворотным моментом – больше никто не мог сдерживать Усмана.

«Тухель – мой любимый тренер, – вспоминал потом Усман. – У него я больше играл на правом фланге, пока меня не перевели на позицию десятки. Если бы Томас остался в клубе, то и я бы отказался уезжать из «Дортмунда». То, как с ним поступили – совершенно несправедливо. Тухель этого не заслужил».

Уже в августе «Боруссия» билась с «Баварией» в первой официальной игре сезона-2017/18. В том матче Дембеле отдал голевую и забил послематчевый пенальти. Перед этим получил приз лучшему новичку прошлого сезона в Германии. Но Суперкубок Германии все-таки уплыл в Мюнхен.

Вскоре Неймар перейдет в «ПСЖ», а Усман начнет саботировать «Дортмунд» ради перехода в «Барсу» – и добьется своего.

Дембеле ужасно уходил из «Дортмунда»: саботаж ради трансфера в «Барсу»

Фото: Gettyimages.ru /Boris Streubel, Gonzalo Arroyo Moreno