11 комментариев

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Дембеле уже 11-й новичок «ПСЖ». А Мбаппе, Неймара и Верратти выжимают из клуба

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В «ПСЖ» очередная перезагрузка: клуб активно выдавливает прежних звезд и приглашает взамен пачку новичков.

На этот раз парижане переманили Усмана Дембеле: активировали отступные в 50 миллионов евро. Половина из этой суммы достанется игроку и его агенту – такой уж контракт согласовала «Барселона», которая теперь сильно разочарована уходом вингера.

Президент парижан Нассер Аль-Хелайфи явно доволен: «Невероятные энтузиазм и решительность, проявленные Усманом, когда он переходил в «ПСЖ», соответствуют настрою, которого мы требуем от всех наших игроков. Мы гордимся тем, что в составе «ПСЖ» появился еще один чемпион мира со сборной Франции, поскольку наш клуб вступает в новую великую эру».

«ПСЖ» снова собирает мощную атаку: к Рамушу и Дембеле хотят добавить Коло-Муани

Команда Луиса Энрике эти летом одна из самых активных на трансферном рынке: Дембеле стал уже 11-м новичком – и клуб не собирается останавливаться.

Дембеле подписали на пять сезонов. Его покупка обошлась «ПСЖ» относительно бюджетно – все из-за пункта в контракте с «Барсой», по которому до 23:59 31 июля игрока можно было забрать за 50 млн евро. После этой даты отступные выросли бы в два раза, но парижане пришли вовремя.

Президент «Барсы» Жоан Лапорта и тренер Хави пытались переубедить француза, но не смогли. Журналист Елена Кондис даже писала, что «Барса» готова объявить парижанам «войну». Но в итоге каталонцы сдались и дали добро на переговоры – иначе Усман мог расторгнуть контракт и покинуть клуб бесплатно.

В 2017-м Усман подписал с каталонцам контракт на пять лет, он истек в 2022-м. Изначально француз не планировал продлеваться, рассчитывал на «ПСЖ», но в июле остался без клуба. И все-таки переподписался с «Барсой» – на два года, более выгодно для клуба – зарплата снизилась на 40%. Однако там же прописали опции для того, чтобы Усман мог уйти в другую команду, если пожелает. В том числе поэтому оговорили относительно скромные отступные. Тогда же появился пункт о половине суммы для игрока от полного выкупа.

• Пока самый дорогой трансфер этого лета для «ПСЖ» – 22-летний уругвайский опорник Мануэль Угарте, обошелся в 60 млн евро. Здесь парижане тоже пошли на конфликт: игрока «Спортинга» перехватили у «Челси», пригрозив лондонцам жалобой в УЕФА. Англичане планировали купить долю в португальском клубе – в «ПСЖ» посчитали, что трансфер Угарте мог быть как-то связан с этой сделкой.

В итоге «Челси» не стал рисковать и вышел из гонки, а «ПСЖ» подписал игрока до 2028-го.

• На тот же срок в Париже теперь Люка Эрнандес и обладатель «Золотого мяча» МЧМ-2019 Ли Кан Ин, который несколько лет назад побил кучу возрастных рекордов в «Валенсии».

Выкупили и 21-летнего нападающего Юго Экитика, он в прошлом сезоне был в аренде. Будущее Юго все еще туманно: «ПСЖ» готов с игроком расстаться. На позицию основного центрфорварда из «Бенфики» пришел Гонсалу Рамуш – аренда с правом выкупа в следующем сезоне. Фабрицио Романо сообщал, что выкуп обязательный, за 65+15 млн евро. RMC Sport писал, что полноценный переход пока строго не закреплен, но его условия таковы, что выполнить их и тем самым активировать пункт будет очень просто.

Собственного воспитанника Хави Симонса парижане выкупили у ПСВ за 4 млн евро, но тут же отдали в аренду в «Лейпциг».

• В пару к Рамушу «ПСЖ» планирует подписать французского нападающего «Айнтрахта» Рандаля Коло-Муани, который в прошлом сезоне забил 15 мячей в 32 матчах Бундеслиги. По данным журналиста Флориана Плеттенберга, уже согласовали личные условия. Ожидается, что немцы запросят за 24-летнего форварда не меньше 100 млн евро.

• Свободных агентов «ПСЖ» тоже с радостью подписывает. Милан Шкриньяр еще в январе рассказал, что перейдет из «Интера» в «ПСЖ» бесплатно. Со словаком контракт до 2028-го.

У Марко Асенсио закончилось соглашение с «Реалом», он подписался с «ПСЖ» до 2026-го. На роль запасного кипера взяли воспитанника «Барсы» Арнау Тенаса, который этим летом дошел до финала молодежного Евро, но так и не поднялся в основу каталонского клуба.

Еще «ПСЖ» забрал 18-летнего талантливого полузащитника Шера Ндура из «Бенфики», который провел всего один матч за взрослую команду.

Мбаппе, Неймара, Верратти и других активно просят уйти. Их не включили в заявку на первый тур

Луис Энрике хочет изменить клубную философию: он не намерен удерживать звезд и готов давать время молодым. Испанец не возражал против ухода Лео Месси, Неймара и Марко Верратти.

С аргентинцем все решилось быстро, а вот с остальными сложнее. Недавно клуб сообщил Неймару и Верратти, что не рассчитывает на них, и не позвал на клубную фотосессию. «ПСЖ» хочет, чтобы Вератти принял предложение из Саудовской Аравии, а Ней надеется на возвращение в «Барсу».

Мбаппе тоже не был на фотосессии, но это не главное. Из-за разногласий по поводу контракта «ПСЖ» активно стирает все упоминания о главной звезде своего предыдущего проекта: Килиан выставлен на трансфер, он не ездил в предсезонное турне по Японии, не тренировался под руководством Энрике, его фамилии нет в клубном магазине, а изображений игрока – на «Парк де Пренс».

Все трое оказались вне заявки на матч первого тура с «Лорьяном». Португальский журналист CNN Бруну Андраде пишет, что Мбаппе вообще не будет играть, если останется в «ПСЖ»: клуб принял минимум два предложения – из АПЛ и «Аль-Хилаля», но игрок отказал.

Месяц назад сообщалось, что «ПСЖ» готов продать всех игроков, которые прошлый сезон провели в арендах: это Леандро Паредес, Кейлор Навас, Юлиан Дракслер, Колен Дагба, Джорджиньо Вейналдум, Левен Курзава, Абду Диалло и Мауро Икарди.

Пока за 10 млн забрали только Икарди. Помимо Месси свободным агентом ушел Серхио Рамос, а 18-летнего защитника Эль-Шадая Битшиабу продали в «Лейпциг» за 15 млн евро.

Перестройка в самом разгаре.

В «ПСЖ» уже целый состав «нежелательных» игроков

Фото: Mutsu Kawamori/AFLO, Yohei Osada/AFLO, Meng Dingbo/XinHua/Global Look Press; instagram.com/psg

11 комментариев

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Молодой Френки
Ладно Мбаппе, но с Неймаром и особенно Вератти так обращаться. У клуба с таким отношением к своим игрокам нет будущего. Никакое ЛЧ им не взять еще долгие годы.
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zukarello
Интересно будет понаблюдать за новым ПСЖ, может хоть новым составом осуществят давнюю мечту о ЛЧ
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+3
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CoTTo
на Верратти в Сити, было бы, любопытно посмотреть........
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a2wai
Паредес уедет в Турцию, Навас всегда сможет найти себе команду, Вейналдума в принципе тоже могут выкупить, Диалло будет в целом неплохим вариантом для команд БЛ.

Дракслера, Курзаву и Дагба будет тяжело слить, но почему бы и нет. Тем же саудитам вполне можно продать и Курзаву, и Дагба.
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GumArt
Серьёзную зачистку устроили, может сейчас получится у них построить что-то дельное.... своего рода, как Барса времён прихода Пепа
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Andrey S
Вот только все бестолково. Не видать ЛЧ
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Ноно Гомес
без этих игроков которых сливают Лч точно не возьмут...
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Chuha-Motibg
Зачем Дембеле и Асенсио? Оба ведь справа любят играть. Ни один из них не согласится на лавку. Или Асенсио будет ложной девяткой? Тогда зачем Рамуш, Экитик и Коло-Муани.
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Александр Опёнышев
Ответ Streetbor
уже староват для Пепа. Марко по осени 31 будет. Тут бы Реал мог бы подсуетиться. Им бы пригодился.
Куда бы он им пригодился? У Реала беда только с атакой и прямо сейчас с вратарём, полузащита у них укомплектована донельзя
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Ноябрьский Набат
Ответ zukarello
Интересно будет понаблюдать за новым ПСЖ, может хоть новым составом осуществят давнюю мечту о ЛЧ
ПСЖ даже из группы не выйдет с таким составом и отношением к игрокам, к тем кто тащил их. Остальные Евро клубы тоже хорошо усилились. Ну а про атмосферу в клубе и говорить не стоит...
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