79 комментариев

Месси извинился перед «ПСЖ»! Что еще известно об отстранении?
«Ожидаю решения клуба».
Главный скандал недели – «ПСЖ» отстранил Лео Месси на две недели за поездку в Саудовскую Аравию в день, когда у команды была тренировка. После этого повалили слухи об уходе Лионеля из Парижа в конце сезона, но к пятнице ситуация получила неожиданное развитие.
Лео извинился.
Месси выпустил официальное видеоизвинение в соцсетях
И объяснил, почему он улетел в Саудовскую Аравию:
«Я думал, что нам предоставят выходной после игры, как это всегда и было. Я организовал поездку и не мог ее отменить. Потому что раньше мне уже приходилось ее отменять. Я приношу извинения моим партнерам по команде и ожидаю решения клуба», – сказал Лео на видео, опубликованном в социальных сетях.
L’Equipe ранее сообщал о том, что поездка связана с контрактными обязательствами, и ее уже два раза переносили. А аргентинская газета Ole рассказала, что Лео узнал об отмене выходного дня уже в Саудовской Аравии.
Удивителен сам факт публичного извинения. Таких покаянных видео после скандалов лучшие футболисты мира, пожалуй, еще не выпускали. Даже Криштиану Роналду, в октябре ушедший с матча «Манчестер Юнайтед», выдал объемное, но письменное извинение.
Как прошла эта неделя у «ПСЖ» и Месси: поездка в Саудовскую Аравию, протесты фанатов, слухи об уходе
• В воскресенье «ПСЖ» проиграл дома «Лорьяну» 1:3. Месси не отметился результативными действиями.
• В понедельник-вторник у команды были выходные. Но свободный день в начале недели отменили из-за поражения. Месси к тому моменту уже улетел в Саудовскую Аравию.
Доказательство того, что в понедельник в плане не было тренировки, нашли на сайте «ПСЖ»: в расписании клубного телевидения пусто – занятия начинались со среды.
• После этого руководство отстранило Лионеля на две недели и лишило зарплаты за этот период. Он не появлялся на тренировках после этого. Издание Bolavip писало, что аргентинец проведет время отстранения в Барселоне.
• Французское издание RMC Sport сообщило, что главный тренер Кристоф Гальтье не против использовать Лео после отстранения. А потом тренер на пресс-конференции сказал, что не комментирует решение руководства.
«Как только мне сообщили о решении, я взял на себя обязательство не комментировать его. Я сотрудник клуба, решение принято, я его не комментирую. Мне не нужно было принимать решение. Меня о нем проинформировали, и я подчиняюсь.
Когда Лео вернется, посмотрим, что будет. Будут обсуждения со всем клубом, а также с Лео, наиболее заинтересованной стороной».
• Болельщики «ПСЖ» устроили демонстрации против Месси, Неймара и руководства клуба. Несколько сотен фанатов вышли к офису. Болельщики призывали президента Нассера Аль-Хелайфи покинуть клуб. Такое же требование выдвинули Неймару, Лионелю Месси и Марко Верратти. Ультрас даже распевали «Месси – сын шлюхи».
После того, как группа фанатов пришла к дому Неймара, «Пари Сен-Жермен» усилил охрану домов Месси и Верратти.
• В то же время L’Equipe сообщал, что Месси «не может представить, что вернется после того, что произошло, и не может представить, что снова будет играть на «Парк де Пренс», где, как он знает, его снова будут освистывать».
С этим отлично согласовывались слухи о том, что отец Месси ведет переговоры с «Аль-Хилалем» из Саудовской Аравии, «Интер Майами» из МЛС и, вроде бы, «Барселоной», которая ради этого избавилась от спортивного директора, выступавшего против возвращения Лео.
Но, возможно, история Месси в «ПСЖ» еще не закончена – извинение говорит о том, что Лео искренне переживает за команду.
«ПСЖ» отстранил Месси и не хочет продлевать контракт – и это взаимно. Рассказываем главное про поездку Лео в Саудовскую Аравию
Фото: globallookpress.com/IMAGO/Jonathan Rebboah; East News/Saudi Tourism Authority / AFP
А он улетел сразу после матча.
Приносишь ли свои извинения или нет, им все равно не угодишь...
Я бы не извинялся на месте Лео.
Человек после матча в свое свободное время полетел по своим делам, вот ужас. Еще и не какой-то рядовой игрок, а блин Месси🤣
После такой реакции фанатов и руководства, когда самого большого игрока в истории, и одно из величайших спортсменов в принципе, какой-то гадюшник поливает грязью - пф, нужно было хлопнуть громко дверью и уйти летом.
У французов бомбит от победы Лео на ЧМ, у владельцев бомбит от Аравии, а виноват Лео.
🎪🤡
Какое то удивительное сборище неадекватов…
Что ещё они от него хотят?????
Ладно бы не играл....
Я думал, что нам предоставят выходной после игры, как это всегда и было.
И если б ты реально беспокоился о судьбе несчастного ПСЖ, то знал бы, что на их сайте это расписание было прямым текстом вывешено. А потом они его поменяли.
про Гарринчу вапще молчу...
Лео — молодец! в отличие от этих бразильских, как их?.. Неймар, Роналдиньо, Роналдо, да почти все
Без шуток молодец чувак, ему в душу срут, а тут вот извинения на камеру... под пистолетом, не иначе. Лео, моргни 2 раза!
а это нормальный поступок, хотя кому это я всё написал😂😂😂
Могу я в пятницу после работы поехать отдыхать в другой город? могу) и пофиг что работодатель позвонит в субботу утром и скажет, что на работу вдруг надо)