79 комментариев

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Месси извинился перед «ПСЖ»! Что еще известно об отстранении?

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Футбол Футбол

«Ожидаю решения клуба».

Главный скандал недели – «ПСЖ» отстранил Лео Месси на две недели за поездку в Саудовскую Аравию в день, когда у команды была тренировка. После этого повалили слухи об уходе Лионеля из Парижа в конце сезона, но к пятнице ситуация получила неожиданное развитие.

Лео извинился.

Месси выпустил официальное видеоизвинение в соцсетях

И объяснил, почему он улетел в Саудовскую Аравию:

«Я думал, что нам предоставят выходной после игры, как это всегда и было. Я организовал поездку и не мог ее отменить. Потому что раньше мне уже приходилось ее отменять. Я приношу извинения моим партнерам по команде и ожидаю решения клуба», – сказал Лео на видео, опубликованном в социальных сетях.

L’Equipe ранее сообщал о том, что поездка связана с контрактными обязательствами, и ее уже два раза переносили. А аргентинская газета Ole рассказала, что Лео узнал об отмене выходного дня уже в Саудовской Аравии.

Удивителен сам факт публичного извинения. Таких покаянных видео после скандалов лучшие футболисты мира, пожалуй, еще не выпускали. Даже Криштиану Роналду, в октябре ушедший с матча «Манчестер Юнайтед», выдал объемное, но письменное извинение.

Как прошла эта неделя у «ПСЖ» и Месси: поездка в Саудовскую Аравию, протесты фанатов, слухи об уходе

• В воскресенье «ПСЖ» проиграл дома «Лорьяну» 1:3. Месси не отметился результативными действиями.

• В понедельник-вторник у команды были выходные. Но свободный день в начале недели отменили из-за поражения. Месси к тому моменту уже улетел в Саудовскую Аравию.

Доказательство того, что в понедельник в плане не было тренировки, нашли на сайте «ПСЖ»: в расписании клубного телевидения пусто – занятия начинались со среды.

• После этого руководство отстранило Лионеля на две недели и лишило зарплаты за этот период. Он не появлялся на тренировках после этого. Издание Bolavip писало, что аргентинец проведет время отстранения в Барселоне.

• Французское издание RMC Sport сообщило, что главный тренер Кристоф Гальтье не против использовать Лео после отстранения. А потом тренер на пресс-конференции сказал, что не комментирует решение руководства.

«Как только мне сообщили о решении, я взял на себя обязательство не комментировать его. Я сотрудник клуба, решение принято, я его не комментирую. Мне не нужно было принимать решение. Меня о нем проинформировали, и я подчиняюсь.

Когда Лео вернется, посмотрим, что будет. Будут обсуждения со всем клубом, а также с Лео, наиболее заинтересованной стороной».

• Болельщики «ПСЖ» устроили демонстрации против Месси, Неймара и руководства клуба. Несколько сотен фанатов вышли к офису. Болельщики призывали президента Нассера Аль-Хелайфи покинуть клуб. Такое же требование выдвинули Неймару, Лионелю Месси и Марко Верратти. Ультрас даже распевали «Месси – сын шлюхи».

После того, как группа фанатов пришла к дому Неймара, «Пари Сен-Жермен» усилил охрану домов Месси и Верратти. 

• В то же время L’Equipe сообщал, что Месси «не может представить, что вернется после того, что произошло, и не может представить, что снова будет играть на «Парк де Пренс», где, как он знает, его снова будут освистывать».

С этим отлично согласовывались слухи о том, что отец Месси ведет переговоры с «Аль-Хилалем» из Саудовской Аравии, «Интер Майами» из МЛС и, вроде бы, «Барселоной», которая ради этого избавилась от спортивного директора, выступавшего против возвращения Лео.

Но, возможно, история Месси в «ПСЖ» еще не закончена – извинение говорит о том, что Лео искренне переживает за команду.

«ПСЖ» отстранил Месси и не хочет продлевать контракт – и это взаимно. Рассказываем главное про поездку Лео в Саудовскую Аравию

Фото: globallookpress.com/IMAGO/Jonathan Rebboah; East News/Saudi Tourism Authority / AFP

79 комментариев

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Мурад Гамзаев
Поражаюсь, как на него набросились с хейтом. Выходной после игры - обычное дело, чувак запланировал на выходной поездку. Кто ж знал, что будет поражение и выходной отменят
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+72
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almdinosaur
Аля Ахмат Сен Жермен дон
+62
-1
+61
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Vinnipukh Vinni
Ответ шампион
Всегда забавляет эта личина блаженного дурачка, которую Лио вытаскивает, когда это выгодно. Единственный во всем Псж не знал про тренировку. Видимо, смотрел расписание на сайте телепрограммы. Скажи уже как есть - зелени в Саудовской Аравии больше, чем в Катаре. Вот и вся история. А фанаты правильно делают, им нужен свой клуб, а не вертеп.
Если им сообщили про тренировку в понедельник, то никто не знал.
А он улетел сразу после матча.
+40
-5
+35
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Отец Абду
Красивый поступок от Месси... Хотя как по мне, после такого отношения от французских фанатов и руководство клуба я бы послал их:)

Приносишь ли свои извинения или нет, им все равно не угодишь...
+52
-18
+34
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Дмитрий Коляда
А мне интересна позиция главного тренера,разве не он назначает и проводит тренировки. Ведь если я правильно понял то Галтье сам не знал о тренировке в понедельник. Тогда значит тренировку назначило руководство клуба. А чем тогда занимается главный тренер?
+31
-2
+29
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Сулаквелидзе
Ответ Отец Абду
Красивый поступок от Месси... Хотя как по мне, после такого отношения от французских фанатов и руководство клуба я бы послал их:) Приносишь ли свои извинения или нет, им все равно не угодишь...
Воспитанные люди приносят извинения, если понимают, что они неправы, не для того, чтоб угодить, в данном случае фанатам ПСЖ, а потому, что они воспитанные люди, и делают это для самих себя.
+31
-2
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London.is.blue
Если честно удивлен.

Я бы не извинялся на месте Лео.
Человек после матча в свое свободное время полетел по своим делам, вот ужас. Еще и не какой-то рядовой игрок, а блин Месси🤣

После такой реакции фанатов и руководства, когда самого большого игрока в истории, и одно из величайших спортсменов в принципе, какой-то гадюшник поливает грязью - пф, нужно было хлопнуть громко дверью и уйти летом.

У французов бомбит от победы Лео на ЧМ, у владельцев бомбит от Аравии, а виноват Лео.
🎪🤡
+29
-7
+22
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dem
Интересно кто родил всех этих болельщиков псж???
Какое то удивительное сборище неадекватов…
+27
-7
+20
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vwzx8mx5vh
Ответ Роман
Перед фанатами ПСЖ пусть теперь извинится) За дважды вылет из ЛЧ. Они этого заслужили.
Тебе надо ты и извиняйся. Будешь еще указывать что Месси делать
+26
-10
+16
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Сергей Фетисов
Конечно ему не могут простить Ч.М. На то это и болельщики.Месси молодец.Не строит из себя неприкасаемого.Это извинение многое говорит об Месси.Уважение ему за это.
+17
-4
+13
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SMX
извинение говорит о том, что Лео искренне переживает за команду. 🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
+14
-2
+12
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Unreal Thierry
Ответ London.is.blue
Если честно удивлен. Я бы не извинялся на месте Лео. Человек после матча в свое свободное время полетел по своим делам, вот ужас. Еще и не какой-то рядовой игрок, а блин Месси🤣 После такой реакции фанатов и руководства, когда самого большого игрока в истории, и одно из величайших спортсменов в принципе, какой-то гадюшник поливает грязью - пф, нужно было хлопнуть громко дверью и уйти летом. У французов бомбит от победы Лео на ЧМ, у владельцев бомбит от Аравии, а виноват Лео. 🎪🤡
Лео извинился очень лаконично, лишнего на себя не брал. И проявил адекватность на фоне окружающего его шапито.
+13
-2
+11
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Санитар-волк
А что удивительного в извинении? Нормальный мужской поступок.
+9
-1
+8
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Виктор Краснодар
28 матчей за команду: 15+15
Что ещё они от него хотят?????
Ладно бы не играл....
+10
-3
+7
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Vinnipukh Vinni
Ответ шампион
Вот прям сразу в бутсах побежал в самолет. А в Псж тренировки видимо назначают за полчаса до их начала. Это детский сад.
Алё, ты читал, что он сказал?
Я думал, что нам предоставят выходной после игры, как это всегда и было.

И если б ты реально беспокоился о судьбе несчастного ПСЖ, то знал бы, что на их сайте это расписание было прямым текстом вывешено. А потом они его поменяли.
+7
-1
+6
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Пирс Морган
Ответ Дмитрий Коляда
А мне интересна позиция главного тренера,разве не он назначает и проводит тренировки. Ведь если я правильно понял то Галтье сам не знал о тренировке в понедельник. Тогда значит тренировку назначило руководство клуба. А чем тогда занимается главный тренер?
Лавирует между всеми
+7
-2
+5
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proeast
Столько возмущения как будто он в клуб с кальяном после поражения поехал и просадил 300т.€ за ночь или как Погба угарал над своими одноклубниками 😁, а не в свой внезапно отмененный выходной поехал провести время с семьёй и заодно выполнить свои обязанности посла 🤷🏻 сам Галатье как я понимаю не особо и против.
+5
0
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шампион
Ответ Vinnipukh Vinni
Если им сообщили про тренировку в понедельник, то никто не знал. А он улетел сразу после матча.
Вот прям сразу в бутсах побежал в самолет. А в Псж тренировки видимо назначают за полчаса до их начала. Это детский сад.
+19
-14
+5
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JIEOMEC
такие болельщики недостойны наслаждения победой в лиге чемпионов
+6
-2
+4
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василий иванов
Ответ Адильхан Абдусаламов
Переживает за зарплату вернее
почему он должен за нее переживать? он контракт нарушил? ну выпишут штраф? почему человек, которому предлагают 400млн в год должен вообще за нее переживать?
+5
-1
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demai
представил Газзу... потом Беста...
про Гарринчу вапще молчу...
Лео — молодец! в отличие от этих бразильских, как их?.. Неймар, Роналдиньо, Роналдо, да почти все
Без шуток молодец чувак, ему в душу срут, а тут вот извинения на камеру... под пистолетом, не иначе. Лео, моргни 2 раза!
+5
-1
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василий иванов
Ответ Габи Жезус
мессибои после того как их кумира отстранили: лучший, чемпион мира им ничего не должен, развел шейхов и кайфует, это все клуб не прав🤑💪🤙⚽🥇🏆 мессибои после извинений их кумира: мужчина, только настоящий мужик может признать свои ошибки и извиниться😎🤩🍌👌👍✔
как человек, который подписался именем другого футболиста, может говорить о поклонении кому-то? лицемерие не жмет?
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Александр Северный
Ответ h4ww7xkqkz
Это извинение войдёт в историю 😂😂😂
в историю войдёт искуственное соперничество с Роналду, интерьвью Моргану, 0 голов в плей-офф ЧМ, бросание капитанской повязки,непонятная история с Бадром, суррогатные дети, ботоксные и пластические операции, вечно ноющие родственники, конфликты с тренерами и ещё много чего.
а это нормальный поступок, хотя кому это я всё написал😂😂😂
+9
-6
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demai
Ответ шампион
Вот прям сразу в бутсах побежал в самолет. А в Псж тренировки видимо назначают за полчаса до их начала. Это детский сад.
билеты в ероплан тоже заранее покупают
+3
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Black heart
Ответ Vinnipukh Vinni
Если им сообщили про тренировку в понедельник, то никто не знал. А он улетел сразу после матча.
Так какие к нему тогда претензии со стороны клуба? Если в воскресенье не было в расписании тренировки на понедельник- он делал все что хотел в понедельник.
Могу я в пятницу после работы поехать отдыхать в другой город? могу) и пофиг что работодатель позвонит в субботу утром и скажет, что на работу вдруг надо)
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