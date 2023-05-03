79 комментариев

«Ожидаю решения клуба».

Главный скандал недели – «ПСЖ» отстранил Лео Месси на две недели за поездку в Саудовскую Аравию в день, когда у команды была тренировка. После этого повалили слухи об уходе Лионеля из Парижа в конце сезона, но к пятнице ситуация получила неожиданное развитие.

Лео извинился.

Месси выпустил официальное видеоизвинение в соцсетях

И объяснил, почему он улетел в Саудовскую Аравию:

«Я думал, что нам предоставят выходной после игры, как это всегда и было. Я организовал поездку и не мог ее отменить. Потому что раньше мне уже приходилось ее отменять. Я приношу извинения моим партнерам по команде и ожидаю решения клуба», – сказал Лео на видео, опубликованном в социальных сетях.

L’Equipe ранее сообщал о том, что поездка связана с контрактными обязательствами, и ее уже два раза переносили. А аргентинская газета Ole рассказала, что Лео узнал об отмене выходного дня уже в Саудовской Аравии.

Удивителен сам факт публичного извинения. Таких покаянных видео после скандалов лучшие футболисты мира, пожалуй, еще не выпускали. Даже Криштиану Роналду, в октябре ушедший с матча «Манчестер Юнайтед», выдал объемное, но письменное извинение.

Как прошла эта неделя у «ПСЖ» и Месси: поездка в Саудовскую Аравию, протесты фанатов, слухи об уходе

• В воскресенье «ПСЖ» проиграл дома «Лорьяну» 1:3. Месси не отметился результативными действиями.

• В понедельник-вторник у команды были выходные. Но свободный день в начале недели отменили из-за поражения. Месси к тому моменту уже улетел в Саудовскую Аравию.

Доказательство того, что в понедельник в плане не было тренировки, нашли на сайте «ПСЖ»: в расписании клубного телевидения пусто – занятия начинались со среды.

• После этого руководство отстранило Лионеля на две недели и лишило зарплаты за этот период. Он не появлялся на тренировках после этого. Издание Bolavip писало, что аргентинец проведет время отстранения в Барселоне.

• Французское издание RMC Sport сообщило, что главный тренер Кристоф Гальтье не против использовать Лео после отстранения. А потом тренер на пресс-конференции сказал, что не комментирует решение руководства.

«Как только мне сообщили о решении, я взял на себя обязательство не комментировать его. Я сотрудник клуба, решение принято, я его не комментирую. Мне не нужно было принимать решение. Меня о нем проинформировали, и я подчиняюсь.

Когда Лео вернется, посмотрим, что будет. Будут обсуждения со всем клубом, а также с Лео, наиболее заинтересованной стороной».

• Болельщики «ПСЖ» устроили демонстрации против Месси, Неймара и руководства клуба. Несколько сотен фанатов вышли к офису. Болельщики призывали президента Нассера Аль-Хелайфи покинуть клуб. Такое же требование выдвинули Неймару, Лионелю Месси и Марко Верратти. Ультрас даже распевали «Месси – сын шлюхи».

После того, как группа фанатов пришла к дому Неймара, «Пари Сен-Жермен» усилил охрану домов Месси и Верратти.

• В то же время L’Equipe сообщал, что Месси «не может представить, что вернется после того, что произошло, и не может представить, что снова будет играть на «Парк де Пренс», где, как он знает, его снова будут освистывать».

С этим отлично согласовывались слухи о том, что отец Месси ведет переговоры с «Аль-Хилалем» из Саудовской Аравии, «Интер Майами» из МЛС и, вроде бы, «Барселоной», которая ради этого избавилась от спортивного директора, выступавшего против возвращения Лео.

Но, возможно, история Месси в «ПСЖ» еще не закончена – извинение говорит о том, что Лео искренне переживает за команду.

Фото: globallookpress.com/IMAGO/Jonathan Rebboah; East News/Saudi Tourism Authority / AFP