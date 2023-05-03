21 комментарий

Лео улетел в Саудовскую Аравию.

«Пари Сен-Жермен» отстранил Лео Месси! Чт-о-о-о?

Это правда! Все из-за того, что аргентинец пропустил тренировку и вместо этого поехал в Саудовскую Аравию.

Как сообщает RMC Sport, клуб отстранил 35-летнего футболиста на две недели и считает, что Месси серьезно подвел команду. Отсутствие Лионеля стало главной темой в команде во время занятия в понедельник.

Из пяти оставшихся в чемпионате Франции матчей Лео пропустит два – против аутсайдеров из «Труа» и «Аяччо» (18 и 19 места в таблице). Футболиста оштрафуют на зарплату за две недели – это около 1,6 млн евро.

Месси улетел в Саудовскую Аравию после поражения. В случае победы проблем бы не было

Месси с семьей улетел в Саудовскую Аравию в воскресенье сразу после поражения «ПСЖ» от «Лорьяна» (дома 1:3). Хотя тренер Кристоф Гальтье и спортивный директор Луиш Кампуш не разрешали.

Из-за поражения в воскресенье команде поставили дополнительную тренировку в понедельник, а во вторник был бы выходной. Но Лео все равно уехал – и пропустил занятие.

По изначальному плану у команды было два выходных – в понедельник и вторник. Но только в случае победы или хотя бы ничьей. Команда еще на прошлой неделе получила 4 свободных дня, которые многие игроки использовали для поездки за рубеж. Месси тогда улетел в Барселону.

L’Equipe пишет, что Гальтье и Кампуш не дали разрешение на отъезд Лео. Поэтому аргентинец пошел напрямую к катарским владельцам клуба – и они отпустили звездного футболиста. Правда, официального подтверждения от «ПСЖ» эта информация не получила.

Почему же Лео улетел в Саудовскую Аравию?

Поездка Лео в Саудовскую Аравию была запланирована заранее – перенести ее не было возможности. Это и так делали дважды в этом году. Впервые – после поражения «ПСЖ» от «Баварии» в Лиге чемпионов.

У Месси рекламный контракт с Саудовской Аравией на 25 млн евро в год. Лео должен продвигать туризм в ближневосточной стране. Соглашение подписали в прошлом году: тогда же случилась и первая рекламная поездка с постами в социальных сетях. Футболиста сопровождали люди из министерства туризма Саудовской Аравии.

В этот раз все пошло по похожей схеме. Лионель опубликовал посты в соцсетях: «Кто бы мог подумать, что в Саудовской Аравии так много зелени? Я люблю исследовать ее неожиданные красоты при любой возможности #VisitSaudi».

О визите Месси рассказал и министр туризма Ахмед Аль-Хатиб: «Счастлив приветствовать Месси и его семью в нашей стране. Они насладятся волшебными туристическими местами и получат неподдельные впечатления. Мы приветствуем гостей со всего мира попробовать уникальное путешествие в Саудовскую Аравию и ощутить наше гостеприимство».

За рекламный контракт с Саудовской Аравией Лео критикуют даже на родине. Дело не в правах человека, а в ЧМ-2030. Аргентина готовит заявку на проведение турнира – совместно с Уругваем, Парагваем и Чили, а Саудовская Аравия считается одним из главных конкурентов.

И формально соглашение Месси касается только туризма, но внутри Аравии все воспринимается как реализация программы «Видение 2030», финальным штрихом которой должен стать как раз чемпионат мира по футболу. Получается, Месси сейчас работает против заявки Аргентины на ЧМ-2030.

Летом может вернуться в «Барсу» или переехать в Саудовскую Аравию

Отстранение Месси проходит на фоне разговоров о его будущем. Контракт с «ПСЖ» заканчивается в конце этого сезона. В окружении игрока утверждают, что ждут какое-то конкретное предложение от французского клуба – рассказ о стратегии на ближайшее время, информация о тренере на следующий сезон.

Хотя сейчас уже сам «ПСЖ» может не продлить контракт с Лео. L’Equipe пишет, что боссов клуба очень разозлила поезда аргентинца в Саудовскую Аравию – футболисту не предложат новое соглашение.

В то же время набирают вес слухи о возвращении Лео в «Барселону». Клуб готовит для этого финансовое основание, но пока сделка не выглядит близкой к завершению. В то же время аргентинский TyC Sport сообщает: Месси примет предложение каталонцев, если оно поступит – он просто хочет вернуться.

Но если предложения не будет, на горизонте всегда маячит жирный контракт как раз из Саудовской Аравии. В начале апреля несколько источников (в том числе Фабрицио Романо) сообщали: «Аль-Хилаль» сделал Лео предложение на 400 млн евро в год. Все ради воссоединения Месси и Криштиану в одном чемпионате.

Правда, сам Лео пока хочет играть в Европе. А в Саудовскую Аравию летать только в качестве туриста и рекламного лица.

Фото: Gettyimages.ru/Alex Grimm / Staff; instagram.com/leomessi