21 комментарий

Лео и Криш
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«ПСЖ» отстранил Месси и не хочет продлевать контракт. Что-о-о-о? 😱

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Лео улетел в Саудовскую Аравию.

«Пари Сен-Жермен» отстранил Лео Месси! Чт-о-о-о?

Это правда! Все из-за того, что аргентинец пропустил тренировку и вместо этого поехал в Саудовскую Аравию.

Как сообщает RMC Sport, клуб отстранил 35-летнего футболиста на две недели и считает, что Месси серьезно подвел команду. Отсутствие Лионеля стало главной темой в команде во время занятия в понедельник.

Из пяти оставшихся в чемпионате Франции матчей Лео пропустит два – против аутсайдеров из «Труа» и «Аяччо» (18 и 19 места в таблице). Футболиста оштрафуют на зарплату за две недели – это около 1,6 млн евро.

Месси улетел в Саудовскую Аравию после поражения. В случае победы проблем бы не было

Месси с семьей улетел в Саудовскую Аравию в воскресенье сразу после поражения «ПСЖ» от «Лорьяна» (дома 1:3). Хотя тренер Кристоф Гальтье и спортивный директор Луиш Кампуш не разрешали.

Из-за поражения в воскресенье команде поставили дополнительную тренировку в понедельник, а во вторник был бы выходной. Но Лео все равно уехал – и пропустил занятие. 

По изначальному плану у команды было два выходных – в понедельник и вторник. Но только в случае победы или хотя бы ничьей. Команда еще на прошлой неделе получила 4 свободных дня, которые многие игроки использовали для поездки за рубеж. Месси тогда улетел в Барселону.

L’Equipe пишет, что Гальтье и Кампуш не дали разрешение на отъезд Лео. Поэтому аргентинец пошел напрямую к катарским владельцам клуба – и они отпустили звездного футболиста. Правда, официального подтверждения от «ПСЖ» эта информация не получила.

Почему же Лео улетел в Саудовскую Аравию? 

Поездка Лео в Саудовскую Аравию была запланирована заранее – перенести ее не было возможности. Это и так делали дважды в этом году. Впервые – после поражения «ПСЖ» от «Баварии» в Лиге чемпионов.

У Месси рекламный контракт с Саудовской Аравией на 25 млн евро в год. Лео должен продвигать туризм в ближневосточной стране. Соглашение подписали в прошлом году: тогда же случилась и первая рекламная поездка с постами в социальных сетях. Футболиста сопровождали люди из министерства туризма Саудовской Аравии.

В этот раз все пошло по похожей схеме. Лионель опубликовал посты в соцсетях: «Кто бы мог подумать, что в Саудовской Аравии так много зелени? Я люблю исследовать ее неожиданные красоты при любой возможности #VisitSaudi».

О визите Месси рассказал и министр туризма Ахмед Аль-Хатиб: «Счастлив приветствовать Месси и его семью в нашей стране. Они насладятся волшебными туристическими местами и получат неподдельные впечатления. Мы приветствуем гостей со всего мира попробовать уникальное путешествие в Саудовскую Аравию и ощутить наше гостеприимство».

За рекламный контракт с Саудовской Аравией Лео критикуют даже на родине. Дело не в правах человека, а в ЧМ-2030. Аргентина готовит заявку на проведение турнира – совместно с Уругваем, Парагваем и Чили, а Саудовская Аравия считается одним из главных конкурентов.

И формально соглашение Месси касается только туризма, но внутри Аравии все воспринимается как реализация программы «Видение 2030», финальным штрихом которой должен стать как раз чемпионат мира по футболу. Получается, Месси сейчас работает против заявки Аргентины на ЧМ-2030. 

Летом может вернуться в «Барсу» или переехать в Саудовскую Аравию

Отстранение Месси проходит на фоне разговоров о его будущем. Контракт с «ПСЖ» заканчивается в конце этого сезона. В окружении игрока утверждают, что ждут какое-то конкретное предложение от французского клуба – рассказ о стратегии на ближайшее время, информация о тренере на следующий сезон.

Хотя сейчас уже сам «ПСЖ» может не продлить контракт с Лео. L’Equipe пишет, что боссов клуба очень разозлила поезда аргентинца в Саудовскую Аравию – футболисту не предложат новое соглашение.

В то же время набирают вес слухи о возвращении Лео в «Барселону». Клуб готовит для этого финансовое основание, но пока сделка не выглядит близкой к завершению. В то же время аргентинский TyC Sport сообщает: Месси примет предложение каталонцев, если оно поступит – он просто хочет вернуться.

Но если предложения не будет, на горизонте всегда маячит жирный контракт как раз из Саудовской Аравии. В начале апреля несколько источников (в том числе Фабрицио Романо) сообщали: «Аль-Хилаль» сделал Лео предложение на 400 млн евро в год. Все ради воссоединения Месси и Криштиану в одном чемпионате.

Правда, сам Лео пока хочет играть в Европе. А в Саудовскую Аравию летать только в качестве туриста и рекламного лица.

Фото: Gettyimages.ru/Alex Grimm / Staff; instagram.com/leomessi

21 комментарий

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Criptonit
Там контракт с саудами на 25 лямов, а ПСЖ пугает какими то штрафами))
+14
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Дмитрий Шумак
особенно понравилось " оштрафуют на двухнедельную зп это 1.6 лям $ " 🤣🤣🤣🤣
+9
0
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igls54
Такого количества "зелени", как в Саудовской Аравии, больше нигде и не отыщешь, пожалуй
+6
-1
+5
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fudoshika
Коротышка зазнайка бунтует?)
+1
0
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Оригинальный Ник
Ответ Universal1000
Позор а не клуб этот писижо. Даже если без рофлов - решили тупо хайп тему создать видимо, чтобы отвлечь от бездарной игры своей внутри страны и привлечь внимание внешнего мира, ведь иначе нечем, ибо клуб помойка, а лига дыра. Байки про то что для разрешения на поездку нужна была ничья с логьяном - это даже не уровень постановок с росс тв федерального ухаха. Любому очевидно что такие поездки заранее согласовываются всегда и не зависят от лорьянов в конце сезона. Месси благороден и после ЧМ умиротворен. Я бы с его текущим статусом в мире просто уничтожил ПСЖ медийно жа такую наглость. Понятно что без подобной болливудщины псж никому в мире не интересен и они спецом разгонняют шум для привлечения хайпа. Но тут вопрос уважения к лучшему футболисту в истории. Клоуны еще пожалеют. )) Ждем величайшего выпускника Ла Масии дома!
Паства Месси в своих остервенелых попытках оправдать любой косяк своего кумира давно потеряла все границы. Страшно подумать, но на таком фоне даже фаны фигурки кажутся вполне адекватными людьми
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Имя Фамилия
Ответ Оригинальный Ник
Паства Месси в своих остервенелых попытках оправдать любой косяк своего кумира давно потеряла все границы. Страшно подумать, но на таком фоне даже фаны фигурки кажутся вполне адекватными людьми
Чем глубже меси опускается на дно, тем более маргинальные персонажи остаются за него персофанить. Помню тут ещё недавно бегали месифаны, которые пытались что-то там доказывать, как-то фактами махинировать и дискутировать, но все у кого было 70+ айкью давно от него отвернулись и остались только персонажи наподобие этого.
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Djeday
Настолько достал всех своей спортивной ходьбой по полю и отношением к матчам.
Всё правильно сделали. В 10м весь сезон играть сложно
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Имя Фамилия
Как его встречали, какие авансы выдавали, все в клубе от партнёров до руководства сюсюкались с ним как с младенцем, месичке надо помочь гол забить, за месечку надо в обороне отработать, месичке надо другого тренера пригласить, пенальти в ЛЧ подарить, у мессички всё получится. Это же как надо было постараться, чтобы с такой поддержкой в итоге так опозориться и всех против себя настроить. Бездарный футболист и мерзкий персонаж за пределами поля, такой след он тут после себя оставил. Скучать не будем.
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molot p
блин надеюсь он не побежит за баблом туда. лучше в барсу пусть вернётся
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ПьяныйКот
Все дело в зелени)
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Dark.Babysitter
Нормальный бухгалтер у Месси. +25 - 1,6 = +23,4 миллиона.
Тут ПСЖ обоcpaлcя так-то.
Куда смотрели?? Между булок Мбаппе?
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Dark.Babysitter
Ответ Djeday
Настолько достал всех своей спортивной ходьбой по полю и отношением к матчам. Всё правильно сделали. В 10м весь сезон играть сложно
ты забыл упомянуть про Г+П и поднять табличку "Сарказм"
+1
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Dark.Babysitter
Ответ Имя Фамилия
Меси приходил в ПСЖ, мог что-то доказать, что он не тепличный человек-фэйк и барса развалилась не по его вине. Доказал обратное.
ты кармaдpoчep?
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Имя Фамилия
Ответ Iamliam
ахаха Вот ведь человек реально следил за каждым шагом Месси, за каждой желтой новостью, которую печатают про него, чтобы вот такое г написать)) Потратил столько времени, чтобы очернить великого футболиста в комментах. Как же у вас персохейтеров Месси бобо от его успехов)) Жалко вас бедняги)
Я слежу за великим ПСЖ, а меси это просто балласт, который тащит некогда славную команду на дно. Незадолго до этого злосчастного перехода ПСЖ полурезервным составом разорвал аргентинское недоразумение на Камп Ноу 4:1, «‎мазила» Мбаппе закинул хет-трик, Навас взял его пенальти, а «‎середняк и привозила» Верратти положил аргентинского малыша себе в карман, и это всё было под руководством «‎физрука»‎ Почеттино. Пешеход пришёл в слишком крутую для себя команду и опустил её на свой днищенский уровень. Успехи меси, от которых у меня так бобо, это худшая двухлетка при шейхах по всем возможным показателям и гора анти-рекордов, которые он умудрился за столь короткий срок переписать. Все просто обзавидовались успехам лёньки.
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Виталий
Ответ Dark.Babysitter
Наша русская Сибирь намного зеленее.
вы бы обратили внимание на то что "зелень" взята в кавычки. То бишь $$$
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