234 комментария

Кто будет в финале?

«Ман Сити» прошел «Баварию» (4:1 по итогам двух матчей), а «Интер» – «Бенфику» (5:3). И теперь мы знаем всех участников полуфиналов ЛЧ.

Будет огонь!

Среда была предсказуемой из-за результатов первых матчей: «Баварии» нужно было вернуться после 0:3 в Манчестере, а «Бенфике» после 0:2 в Лиссабоне. Не вышло.

•‎ «Интер» залез в полуфинал ЛЧ впервые с 2010-го – тогда миланцы выиграли ЛЧ, уложив в финале «Баварию» со счетом 2:0. И забрали трофей впервые за 45 лет.

•‎ «Ман Сити» – уже привычный гость полуфиналов: команда Гвардиолы третий раз подряд оказывается среди четырех лучших. Правда, выиграть турнир никак не получается: в сезоне-2020/21 отдали финал «Челси», а в прошлом допустили невероятный камбэк «Реала» в полуфинале на последних минутах ответного матча. Будет месть?

•‎ Для «Реала» полуфинал Лиги чемпионов – тоже обычное дело, вышли 11-й раз за 13 последних сезонов, перерывчик на два года был в 2019-2020-м, когда тормозили в 1/8 финала. Только за это время у команды пять титулов.

•‎ Для «Милана» такой далекий поход – первый за 16 лет. Команда не была в 1/2 финала Лиги чемпионов аж с сезона-2006/07, когда миланцы выиграли трофей в финале-реванше с «Ливерпулем».

•‎ «‎Милан» и «Интер» сыграют пять очных матчей в одном сезоне впервые в истории! Два в чемпионате, два в ЛЧ и один в Суперкубке.

• Первые полуфиналы пройдут 9 и 10 мая. Ответные матчи – 16 и 17 мая.

Ну что, кто возьмет трофей?

Фото: Gettyimages.ru/Angel Martinez, Catherine Ivill