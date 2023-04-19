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Битва «Ман Сити» с «Реалом» и миланское дерби – королевские полуфиналы ЛЧ!

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Кто будет в финале?

«Ман Сити» прошел «Баварию» (4:1 по итогам двух матчей), а «Интер» – «Бенфику» (5:3). И теперь мы знаем всех участников полуфиналов ЛЧ. 

Будет огонь! 

Среда была предсказуемой из-за результатов первых матчей: «Баварии» нужно было вернуться после 0:3 в Манчестере, а «Бенфике» после 0:2 в Лиссабоне. Не вышло. 

•‎ «Интер» залез в полуфинал ЛЧ впервые с 2010-го – тогда миланцы выиграли ЛЧ, уложив в финале «Баварию» со счетом 2:0. И забрали трофей впервые за 45 лет.

•‎ «Ман Сити» – уже привычный гость полуфиналов: команда Гвардиолы третий раз подряд оказывается среди четырех лучших. Правда, выиграть турнир никак не получается: в сезоне-2020/21 отдали финал «Челси», а в прошлом допустили невероятный камбэк «Реала» в полуфинале на последних минутах ответного матча. Будет месть? 

•‎ Для «Реала» полуфинал Лиги чемпионов – тоже обычное дело, вышли 11-й раз за 13 последних сезонов, перерывчик на два года был в 2019-2020-м, когда тормозили в 1/8 финала. Только за это время у команды пять титулов.

•‎ Для «Милана» такой далекий поход – первый за 16 лет. Команда не была в 1/2 финала Лиги чемпионов аж с сезона-2006/07, когда миланцы выиграли трофей в финале-реванше с «Ливерпулем».

•‎ «‎Милан» и «Интер» сыграют пять очных матчей в одном сезоне впервые в истории! Два в чемпионате, два в ЛЧ и один в Суперкубке.

• Первые полуфиналы пройдут 9 и 10 мая. Ответные матчи – 16 и 17 мая. 

Ну что, кто возьмет трофей? 

Фото: Gettyimages.ru/Angel Martinez, Catherine Ivill

Кто выиграет ЛЧ-2023?
27806 голосов
Реал Мадрид
38%
Реал Мадрид
Манчестер Сити
46%
Манчестер Сити
Милан
11%
Милан
Интер
5%
Интер

234 комментария

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белошип
Ух жарища то будет
В любом случае финале должны играть великие клубы)
+136
-15
+121
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Человек_Легенда
Сити - Милан и Пеп снова мимо ЛЧ.

Я бы на это посмотрел)
+141
-35
+106
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tankstar
Ответ Человек_Легенда
Сити - Милан и Пеп снова мимо ЛЧ. Я бы на это посмотрел)
Правда думаете что такой Сити такому Милану проиграет?)
+113
-14
+99
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Lazizbek Gulyamov
Ответ tankstar
Правда думаете что такой Сити такому Милану проиграет?)
Все возможно. Милан умеет играть против атакующих ибо вас ничего не учил вчерашний матч. Сити должен сначала Реала пройти
+91
-7
+84
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stastzar
Кто бы ни взял трофей - это будет офигительная и очень красивая история
+77
-5
+72
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RG26
Абсолютно неравные пары. В равной степени конкурентные, но абсолютно разные по уровню
+74
-11
+63
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Jan Paskel
Ответ белошип
Ух жарища то будет В любом случае финале должны играть великие клубы)
тоненько
+61
-8
+53
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Левая бровь Анчелотти
Я за пару Реал - Милан в финале! Это будет шикарно)
+65
-13
+52
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nagibbb
Ответ stastzar
Кто бы ни взял трофей - это будет офигительная и очень красивая история
это было в прошлом сезоне
+54
-10
+44
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rwpanda
Да победит сильнейший
+40
-2
+38
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Aleksey001
Ответ Yelzin Teheda
сити смотрится очень мощно и уверенно, пора Пепу ЛЧ забирать
Смотрел 1 тайм сегодня, потом пришлось отлучиться. Сити не смотрелся ни мощно, ни уверенно. Бавария имела много убойных моментов.
У Сити так: если их не боятся (а Реал точно не боится) и по их самоуверенности больно бьют (перехваты, отборы, прессинг по всему полю, что у Реала делают практически все) - очень даже возможны проблемы. Плюс фактор Гвардиолы, который легко может сам перегореть и сыграть в какие-нибудь "гениальные 3-2-5 с ложной четвёркой и инвертированным либеро". Откуда и растёт половина его проблем в ЛЧ в постбарселонские времена.
+55
-17
+38
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1garyuha
Ответ Shirshov
Тут все великие, кроме МС, эти просто мешок
МС уже переписал все рекорды английского футбола
+50
-13
+37
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AmanEsen
Ответ asik91
Эх, Мадриду будет еще сложнее, чем в прошлом году. Фактор Холланда, отсутствие Милитао в первом матче. Но верим. Hala Madrid!
А у мадрида фактор менталитета победителя у молодежи. Вини, Родриго, Камавинга, Феде все стали намного опытнее.
+33
-5
+28
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Alisher Yusufov
Ответ Blaumerc
в прошлом сезоне были сплошные отскоки и везения. Красивая она только в своём мире сливочных.
Конечно когда не твоя любимая команда, плюс еще и хейтер Реала это отскок. Для всех адекватных это один из лучших ЛЧ за последние годы, поэтому не плач6
+35
-7
+28
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КобеКириленко
Одно можно сказать точно в финале будет итальянский тренер.
+29
-2
+27
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NikoVinkovic
Сити в ЛЧ - это как Бразилия на чемпионатах мира начиная с 2006-го.
Каждый раз одно и то же, причём каждый раз тебя даже заставляют поверить убедительной игрой в какой-то момент, что ну в этот раз точно все авансы не просто так выданы, но мы же знаем что в итоге получается.
+24
0
+24
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asik91
Эх, Мадриду будет еще сложнее, чем в прошлом году. Фактор Холланда, отсутствие Милитао в первом матче. Но верим. Hala Madrid!
+29
-5
+24
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Ванзай
Ответ RG26
Абсолютно неравные пары. В равной степени конкурентные, но абсолютно разные по уровню
поэтому полуфинальные двухматчевые противостояния будут более интересные, нежели с очевидными фаворитами
+23
-1
+22
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Том Мунтян
Ответ Blaumerc
Сити реально демонстрирует чемпионскую игру. Наконец-то Пеп отошёл от своей философии, тупо не бежал в атаку, и играл отталкиваясь от соперника и исходя от хода матча. Вспомните только прошлогодний тур Реала в ЛЧ. не боялись играть вторым номером, где надо отскакивали, где нужно выручал Куртуа, где можно фартило, но не боялись что скжут вот Реал не заслужил. Итог, по мнению многих болельщиков Мадрида заслужил тот кто победил. Прошлые годы Сити очень легко пропускал не нужные голы, когда момент ничего не предвещал. В этом сезоне эту болезнь как видно перебороли. Но Реал все равно дико фартовая команда, хотя на бумаге Сити и выглядит фаворитом, случится может всё что угодно.
Да, дико фартовые вышли на фарте 11 раз в полуфинал за 13 лет. Я понимаю, что тут много неадекватых, но чтобы настолько...
+35
-14
+21
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Yelzin Teheda
сити смотрится очень мощно и уверенно, пора Пепу ЛЧ забирать
+35
-14
+21
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Жыргал Бостомбаев
Реал/Милан финал.
+29
-9
+20
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Shirshov
Ответ белошип
Ух жарища то будет В любом случае финале должны играть великие клубы)
Тут все великие, кроме МС, эти просто мешок
+50
-31
+19
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Mike-esp
Ответ tankstar
Это какие?
великих в полуфиналах два)
+25
-8
+17
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tankstar
Ответ Lazizbek Gulyamov
Все возможно. Милан умеет играть против атакующих ибо вас ничего не учил вчерашний матч. Сити должен сначала Реала пройти
Всё да не всё. Что значит против "атакующих"? То есть Сити в вашем понимании сугубо атакующая команда, не умеющая защищаться? Сегодня был прекрасный тест для Сити в первой половине встречи. Мало кто не согласится с тем, что Бавария была сверхмотивирована и сыграла на пределе возможностей. Натиск был? Был. Поддержка трибун была? Колоссальная. Дрогнули Сити? Нет. И это они против Баварии на выезде играли, а вы говорите Милан на нейтральной территории способен их выиграть?
+19
-5
+14
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Murad93
А прикиньте что Милан станет чемпионом))) Например хуже такого Милана 2012 году Челси выиграл ЛЧ. Так что всё может быть.
+16
-2
+14
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