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Джокович суров – разобрал юного Шелтона в 1/2 US Open, да еще и празднование его спародировал

US Open US Open
ATP ATP
Бен Шелтон Бен Шелтон
Новак Джокович Новак Джокович
Теннис Теннис

В полуфинале US Open Новак Джокович разобрал 20-летнего Бена Шелтона – 6:3, 6:2, 7:6(4). Борьба, по сути, была только в третьей партии, где серб отыграл сетбол, упустил подачу на победу и матчбол, но потом все же закрыл тай-брейк.

А после победы показал такой жест.

Это было очень интересно – потому что именно так Шелтон отпраздновал, например, победу в четвертьфинале над Фрэнсисом Тиафу в четвертьфинале.

Шелтону такая пародия от серба явно не понравилась. Рукопожатие после матча было очень холодным – да, пацанским, но без привычных для таких обстоятельств обнимашек и разговоров. Или хотя бы улыбок.

Джокович 36-й раз вышел в финал «Большого шлема» (обновил рекорд), 10-й раз сделал это на US Open и четвертый раз – в этом сезоне. Он третий раз в карьере собрал финалы на всех ТБШ сезона – первый был в 2015-м, а второй в 2021-м, когда Даниил Медведев остановил его в матче от календарного Большого шлема.

С Медведевым серб может снова встретиться в финале – если тот обыграет Карлоса Алькараса.

А вы хорошо знаете самых титулованных чемпионов US Open?

Сафин, Азаренко, Кафельников. Кто из них выигрывал US Open, а кто – нет?

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3 комментария

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Anton Kortenko
откуда столько гонора у школяра?
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ДМ-1чемпион
Красавчик! Джокович лучший!
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