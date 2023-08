18 комментариев

Тема рукопожатий в теннисе обострилась этим летом сначала на «Ролан Гаррос» , а потом на «Уимблдоне» , когда широкая публика узнала, что украинские игроки не жмут руки российским и белорусским. Из-за недопонимания контекста болельщики после матчей освистывали и Элину Свитолину, и Марту Костюк, и Дарью Касаткину, и Викторию Азаренко (которая, уходя, показала им злобный жест из «Друзей»).

Когда несколько недель спустя Свитолина и Азаренко снова попали друг на друга на турнире WTA в Вашингтоне, украинка договорилась с руководством ассоциации, что теперь перед подобными матчами на стадионах будут заранее предупреждать об отсутствии рукопожатия.

Как рукопожатия стали такой важной частью тенниса? (Откуда они взялись вообще, рассказывается здесь .)

Рукопожатия были в теннисе всегда, но живут своей жизнью: правилами не предусмотрены, различаются между поколениями

Считается, что традиция жать руку сопернику после матча возникла вместе с лаун-теннисом во второй половине XIX века как отражение его аристократического происхождения; по крайней мере, даже у историков Международного зала теннисной славы на этот счет нет конкретных данных.

Фред Перри и Готфрид фон Крамм после финала «Уимблдона»-1936

150 лет спустя рукопожатия остаются именно что традицией – в правилах ATP, WTA и «Большого шлема» нет о них ни слова. «Уимблдон» в этом году объявлять об отсутствии украинско-(бело)русских рукопожатий отказался как раз потому, что «исторически в теннисе каждый игрок самостоятельно принимает решение о том, как вести себя после каждого конкретного матча». Тем не менее традиция жать руки после матча очень сильна, и, в отличие от многих других теннисных идиосинкразий, ее никогда не называют избыточной или устаревшей (хотя Билли Джин Кинг однажды отменила ее в своей выставочной лиге World Team Tennis).

По мере развития тенниса рукопожатия тоже трансформировались. От формальных и беглых они стали более акцентированными и постепенно из традиционных на протянутых руках превратились в угловые, напоминающие стартовую позицию из армрестлинга, – как бы более пацанские. Экс-первая ракетка мира в паре Махеш Бхупати, игравший во всех разрядах с середины 1990-х до середины 2010-х, рассказывал, что в начале его карьеры углом жали руки только с друзьями, а в конце – уже со всеми.

Евгений Кафельников и Андре Агасси на «Ролан Гаррос»-1995

По воспоминаниям экс-третьей ракетки мира Пэм Шрайвер, игравшей в 1980-90-е, одной из первых женщин с армрестлинговым рукопожатием была ее современница Габриэла Сабатини. Сейчас женщины тоже в основном жмут руки углом, но бывают и исключения – например, Серена и Винус Уильямс руки протягивали.

Спортивный историк Мартин Полли из Университета Саутгемптона называет угловые рукопожатия «чуть более рок-н-ролльными и маскулинными». Когда именно и почему теннисисты переключились на них, сказать трудно. Возможно, это связано с американизацией глобальной культуры, а может, вообще виноват меметичный кадр из фильма «Хищник» (1987), где руки углом жмут герои Арнольда Шварценеггера и Карла Уэзерса.

Ученый-бихевиорист Кори Флойд из Университета Аризоны в том же материале называл армрестлинговое рукопожатие более органичным для спорта в силу его неформальности и боевитости: «Для победителя это может быть способ еще раз напоследок выразить превосходство».

В 2010-е, однако, когда для спортсменов стало нормально быть уязвимыми, рукопожатия в теннисе вообще переросли в объятия – так что в 2019-м The New York Times даже исследовала этот тренд . Пэм Шрайвер тогда рассказывала, что ее поколение никогда не обнималось у сетки, а единственный раз, когда она приобняла побежденную соперницу – подругу Мартину Навратилову на US Open – на следующий день они были на первой полосе NYT.

«Раньше спортсмены создавали видимость неприступности, они не показывали эмоции, жали руки после матча и уходили, – говорил в том материале калифорнийский спортивный психолог Аллен Фокс. – Особенно мужчин учили быть сильными, не делиться внутренними трудностями, молчать о проблемах. Их учили не быть хлюпиками, принимать поражения невозмутимо. Сейчас же нет ничего предосудительного в том, чтобы после матча обняться и поплакать».

Тэйлор Фриц и Андрей Рублев в Монте-Карло-2023

Рукопожатия любят зрители, потому что это эмоции, шоу (и иногда средние пальцы). Игрокам они не всегда даются легко

Гуманизация послематчевого рукопожатия сделала его неотъемлемым элементом теннисной драматургии. Современные болельщики нередко отдельно ждут рукопожатие как эмоциональное резюме матча и возможность взглянуть на простой человеческий контакт в спорте, где так много регламента. За несколько секунд у сетки можно увидеть, что игроки чувствуют друг к другу, к своим выступлениям, к моменту, в котором оказались. Можно получить скриншот их характеров и отношений. В теннисном твиттере даже есть выражение here for the handshake, которое используют по ходу особенно насыщенных матчей в предвкушении их финала.

Иногда ожидания оправдываются, причем это может значить что угодно: от безутешного Хуана Мартина дель Потро на плече Роджера Федерера после полуфинала Олимпиады-2012 (17:19 в решающем сете)

и Мирры Андреевой, сотрясающейся от рыданий в объятиях Алины Корнеевой на юниорском Australian Open-2023 (7:6, 4:6, 5:7 в финале),

до легендарной не глядя протянутой руки Агнешки Радванской после поражения от Сабин Лисицки в полуфинале «Уимблдона»-2013.

«Что мне надо было делать, станцевать? – огрызалась полька после матча, когда все осуждали ее манеры. – В тот момент мне было не до этого». (Tennis.com потом писал, что кто-то даже выпустил футболки с этим принтом.)

Обычно рукопожатие сопровождается парой слов, но иногда – как после четвертьфинала «Ролан Гаррос»-2022 между Каспером Руудом и Хольгером Руне – куда красноречивее то, что не сказано. Руне вообще не раз становился героем послематчевых эпизодов у сетки – несколько месяцев спустя Стэн Вавринка после поражения от него посоветовал ему «не вести себя как ребенок».

Иногда рукопожатия становятся самостоятельными историями – Янко Типсаревич однажды в Кубке Дэвиса обвинил Радека Штепанека в том, что тот протянул ему не открытую ладонь, а средний палец (серб хотел разобраться прямо на корте, но его удержал капитан. Чех все отрицал).

Пару лет спустя Томми Робредо после финала ATP, проигранного Энди Маррею на решающем тай-брейке, без сил повис на сетке, показывая сопернику факи обеими руками – но не агрессивно, а иронично. Маррей, тоже с трудом дошедший до сетки, его обнял.

Перформансы у сетки случаются нечасто, поэтому запоминаются. Новак Джокович и Николай Давыденко однажды по-футбольному обменялись после рукопожатия футболками,

а Дуди Села (175 см) принес к сетке стул, чтобы встать на него и обняться с Иво Карловичем (211 см).

Не всегда встречи у сетки благодатные. Прошлой осенью на «Челленджере» ATP болгарин Адриан Андреев, на решающем тай-брейке обыграв Корентена Муте, пожал ему руку, но потом притянул на себя и ударил грудью. После этого теннисистов разнимал судья.

Физические конфликты у сетки – большая редкость, потому что резкое недовольство соперникам обычно выражают как раз отказом от контакта – как однажды Марат Сафин после поражения от Томаша Бердыха не стал жать ему руку. Чуть позже Сафин объяснил:

«Если проигрываешь – проигрывай как мужчина. Не прикидывайся травмированным, чтобы потом бегать как ни в чем не бывало и пробивать навылет. Теперь он скажет, что травма есть, просто по ходу игры отпустило. Но это ерунда. Ты или играешь, или нет. Если играешь, то заткнись и играй».

В этом году Донна Векич не пожала руку Лесе Цуренко после поражения в Индиан-Уэллс.

Похоже, что со всеми нагрузками профессионального матча как следует пожать руку сопернику иногда сложнее, чем кажется. Роджер Федерер в 2020-е говорил, что ему всерьез неловко за некоторые свои рукопожатия начала карьеры, а Винус Уильямс вспоминала, что ее критиковали за рукопожатие без зрительного контакта после первой победы на «Уимблдоне», хотя она просто была вне себя от счастья и не понимала, что делает.

Серена как-то на вопрос о рецепте хорошего рукопожатия сказала : «Твердое, всегда глядя в глаза и со словами: «Хорошая работа». И неважно, выиграла ты или проиграла. Особенно – если проиграла».

Барбора Стрыцова однажды превратила инструкции Серены в пантомиму – когда обыгравшая ее 20-летняя Элина Свитолина пожала ей руку недостаточно уважительно.

С тех пор многое изменилось, но рукопожатия в теннисе все так же важны.

Фото: Gettyimages.ru/Julian Finney, A. Hudson/Topical Press Agency, Gary M. Prior, Clive Brunskill; East News/AP Photo/Tom Hevezi, Pool, AP Photo/Alberto Pezzali