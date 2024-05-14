Фанат «Друзей» убрал Джоковича и Хачанова в Риме. Кто такой Алехандро Табило?

Унаги.

26-летний Алехандро Табило – один из главных прорывов «Мастерса» в Риме. В третьем круге он нанес Новаку Джоковичу самое быстрое поражение на грунте в карьере. А в четвертом в тяжелой борьбе на двух тай-брейках прошел Карена Хачанова – причем второй он забрал со счетом 12:10.

Табило радует агрессивным теннисом, который строится на мощнейшем форхенде и классных переводах по линии и приправляется очень тонкими укороченными. За счет этого он обеспечил себе первый в карьере выход в четвертьфинал «Мастерса».

А что о нем известно?

Родился в Канаде, в Чили уехал только в 18

Табило всю взрослую карьеру выступает за Чили, но родился он в Торонто – в семье чилийцев. Поэтому на юниорском уровне он играл за Канаду, в том числе в юниорском Кубке Дэвиса.

Когда ему было 13, он ради тенниса переехал в США – причем один, без родителей. Позже он называл это главной жертвой в жизни: «Это был очень важный момент. И это помогло мне стать очень независимым, прокладывать свой путь».

В Чили он перебрался только в 18 лет – опять же, один, потому что родители до сих пор живут в Торонто. Кстати, поэтому Табило сам признает, что по-английски говорит лучше, чем по-испански.

Несмотря на то, что взрослел Табило за пределами исторической родины, он всегда следил за чилийским теннисом, смотрел на ютубе много видео с экс-первой ракеткой мира Марсело Риосом (их ему показывал папа) и следил за олимпийскими чемпионами Николасом Массу и Фернандо Гонсалесом. А теперь все эти люди – часть его жизни.

«Когда я переехал в Чили, я получше узнал Гонсалеса и Массу – они всегда мне помогали, смотрели мои матчи, давали советы. Особенно Массу – потому что он капитан сборной в Кубке Дэвиса. А Риос иногда мне пишет и узнает, как дела», – рассказывал Табило.

При этом образцом для подражания в юности для него был Рафаэль Надаль – потому что он тоже левша.

Прорвался в этом году – и взял первый титул

В Риме Табило всего 10-й раз выступает в основной сетке «Мастерса» – хотя ему уже 26 лет.

Впервые он завершил сезон в топ-100 в 2022-м – когда по ходу года вышел в первый в карьере финал ATP.

В прошлом году он вышел в финал на пяти «Челленджерах» и в четырех случаях взял титул. Благодаря этому он завершил сезон 85-м. Хотя ему и мешали постоянные травмы. Он сам рассказывал: «Нам удалось войти в топ-100 около двух лет назад. Потом я получил травму, с тех пор это был тяжелый путь. У меня были травмы, из-за которых приходилось не выступать несколько месяцев. И потом случалось, что я не играл какие-то недели. Сложно сохранять стабильность».

А в этом сезоне Алехандро стартовал с титула в Окленде, а потом еще добавил к нему финал в Сантьяго (там он еще взял титул в паре). За счет этих результатов он дебютировал в топ-50 – а после Рима вообще войдет в топ-30.

Очень любит сериал «Друзья»

В интервью сайту ATP Табило рассказывал, как переносит постоянные путешествия – и выяснилось, что в этом ему помогают «Друзья», которых он назвал своим любимым сериалом: «Я смотрел его несколько раз. Мои любимые персонажи – Чендлер и Джоуи».

При этом главную победу в жизни – над Джоковичем в Риме – Табило отметил, написав на камере слово «Унаги». Это тоже отсылка к «Друзьям» и мему с Россом .

Болельщики, которые давно следят за Табило, рассказали, что это внутренний прикол между ним и его девушкой.

А еще обожает Италию

«Мне очень нравятся все города в Италии. С ними связаны отличные воспоминания еще с детства, когда я играл за Канаду. Я проводил в Италии по несколько месяцев, играл матчи. Так что много по ней попутешествовал», – рассказывал Табило.

Наверное, теперь неудивительно, что прорыва на «Мастерсах» он добился именно в Риме.

Ставит будильник, чтобы лечь спать

В этом году в Сантьяго был забавный момент, когда во втором круге Табило играл с Томасом Барриосом Верой. При счете 6:2, 5:5 Табило вел 30:0 на приеме – и в этот момент зазвонил его телефон.

Он пошел, сбросил звонок – и потом сделал брейк.

Позже выяснилось, что это был не звонок, а будильник. «Я его ставлю каждый вечер, чтобы лечь спать. И это был ключевой момент, знаю. Виноват», – объяснял Алехандро. А Вера шутил, что в тот момент хотел его убить.

Кстати, Табило и Вера – большие друзья. Они делят тренера Гильермо Гомеса – и когда Табило брал титул в Окленде, Гомес был с Верой в Мельбурне, на квалификации Australian Open. Чтобы тренер приехал в Новую Зеландию, пришлось срочно оформлять визу – и первый титул Алехандро он все же увидел вживую.

А еще парный титул в Сантьяго Табило взял именно с Верой.

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В четвертьфинале в Риме Табило сыграет с Чжичжэнем Чжаном.

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Фото: IMAGO/Andrea Rosito/Global Look Press ; Gettyimages.ru /Hannah Peters; Instagram/tabilo97