Рублев проиграл 109-й ракетке мира. 5 быстрых мыслей
В третьем круге «Мастерса» в Риме у Андрея Рублева прервалась серия из 7 побед – он уступил 109-й ракетке мира Александру Мюллеру со счетом 6:3, 3:6, 2:6.
Для 27-летнего француза это первая в карьере победа над игроком топ-10.
Что это было?
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1. Рублеву, наверное, вообще не стоило играть в Риме. Потому что в Мадриде он жестко болел – ангина, высокая температура, отсутствие сна. Большие проблемы. Организм вряд ли способен так быстро восстановиться, чтобы меньше чем через неделю уже снова тренироваться и выступать на высочайшем уровне.
Поэтому вылететь Андрей мог уже в первом матче – там он отыграл подачу на матч у Маркоса Гирона.
2. В матче с Мюллером ему просто не хватало сил на то, чтобы справляться с классным теннисом соперника. Простая иллюстрация – во втором сете француз не отдал ни одного розыгрыша, в котором был бы в атаке. В третьем сете процент реализации был выше 90.
И это, с одной стороны, показывает уровень, на котором он выступал. Но с другой стороны – показывает, что Рублеву не хватало подвижности, резкости и сил на то, чтобы эффективно работать в обороне и контратаке.
3. Мюллер действительно отработал матч на топ-уровне. После матча Tennis TV показал его статистику виннерсов и невынужденных ошибок – 25 против 13. У Рублева 26 виннерсов, но 36 невынужденных. Из которых 19 пришлись на форхенд.
4. Эта комбинация усталости Рублева и высочайшего уровня соперника приводила к тому, что Рублев со второго сета не знал, что с ним делать. Он кричал тренерам: «Покажи мне как?!» И потом продолжал допрашивать их по-английски, сдабривая это старым-добрым русским междометием – #####, I don’t understand.
5. Сейчас для Андрея главное – восстановление. В Мадриде он показал, что уровень игры у него никуда не делся и он способен вытаскивать тяжелые матчи психологически. А физически тот турнир вообще был подвигом.
В Риме мы увидели последствия тех геройств.
Поэтому сейчас надо поработать над возвращением физических кондиций, чтобы максимально четко выступить на «Ролан Гаррос». А он стартует уже через две недели.
Синнер может стать лучшим теннисистом мира, не сыграв на «Ролан Гаррос». Как ему обойти Джоковича?
Фото: Gettyimages/Dan Istitene
1. Устал, т.к. болел
2. Не хватило сил
3. Мюллер хорошо сыграл
4. Устал и Мюллер хорошо сыграл
5. Надо отдохнуть, т.к. устал
И такой пост достоин главной спортса?