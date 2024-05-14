Медведев остался без титула, твинер Хуркача, доминация Циципаса. Как прошел вторник в Риме?

Итоги дня.

Главным событием вторника на «Мастерсе» в Риме стал вылет прошлогоднего чемпиона Даниила Медведева.

Но что еще было интересного?

Медведев не защитил титул

Даниил Медведев продолжает серию – он выиграл 20 титулов и ни разу не смог их защитить на следующий год. Более того, ни один турнир он не выигрывал больше одного раза.

В Риме его остановил Томми Пол – 1:6, 4:6. Медведев тяжело шел по турниру, настраивался на то, чтобы прибавить – но не смог. И Пол одержал первую в карьере победу над игроком топ-10 на грунте.

Теперь не осталось ни одного турнира, на котором Медведев был бы действующим чемпионом – по сути, у него нет активных титулов. И в рейтинге он потерял 900 очков – теперь может опуститься на пятую строчку, если Александр Зверев выиграет римский трофей.

Швентек улетает в рейтинге

Первая ракетка мира Ига Швентек в четвертьфинале разгромила Мэдисон Киз – 6:1, 6:3.

За счет этого она вышла в четвертый полуфинал на уровне WTA 1000 в этом сезоне – при том, что прошло всего пять турниров такой категории.

А еще она довела количество очков в рейтинге до 11035 – ее отрыв от идущей второй Арины Соболенко в лайве составляет уже больше 3000.

Более того, она повторила личный рекорд по рейтинговым очкам. И вообще в истории было всего две теннисистки, пробивавших 11 тысяч очков – она и Серена Уильямс. Правда, нужно учитывать, что раньше за все турниры давали меньше баллов, поэтому их результаты невозможно сравнить, например, с тем, сколько было у Штеффи Граф, когда она в 1988-м собрала календарный Большой шлем.

Зверев – в топ-10 по четвертьфиналам

Категория «Мастерсов» официально появилась в календаре ATP в 1990 году. И Александр Зверев сегодня вошел в топ-10 по количеству четвертьфиналов за всю ее историю – обыграв Нуно Боржеса, он вышел в 28-й и догнал Майкла Чанга.

Выше них только:

● Рафаэль Надаль – 99;

● Новак Джокович – 94;

● Роджер Федерер – 87;

● Энди Маррей – 51;

● Томаш Бердых – 45;

● Давид Феррер – 45;

● Пит Сампрас – 45;

● Андре Агасси – 44;

● Энди Роддик – 35.

За полуфинал немец поборется с Тэйлором Фрицем.

Фриц установил рекорд США, а Димитров обнимал ноги судьи

Точнее Зверев поборется с Грунтлором Фрицем – так он себя теперь называет, заменив Tay в своем имени на Clay (Грунт).

Во вторник Фриц стал первым американцем в истории, который вышел в четвертьфинал на трех разных грунтовых «Мастерсах». Для этого ему понадобилось обыграть Григора Димитрова – 6:2, 6:7(11), 6:1.

Димитров играл с травмой запястья, и потрясающе плохо реализовывал шансы – упустил все 11 брейк-пойнтов, а второй сет забрал только с 10-го сетбола. Причем очень часто он сам допускал ошибки – например, один раз на брейк-пойнте смазал смэш, а один сетбол упустил таким крошечным промахом с лета, после которого обнимал ноги судьи в попытках ее переубедить.

Самый неожиданный четвертьфинал

Из четверти сетки, в которой были гиганты грунта Новак Джокович и Каспер Рууд, в 1/4 финала вышли 32-я ракетка мира Алехандро Табило и 56-я ракетка мира Чжичжэнь Чжан.

Для Табило это вообще первый четвертьфинал на таком уровне. Почитать подробнее про историю чилийца можно здесь .

Чжан попал в восьмерку сильнейших на «Мастерсе» второй раз – первый был в прошлом году в Мадриде.

Хуркач устроил зрелище

Девятая ракетка мира Хуберт Хуркач после разгрома Рафаэля Надаля и дальше обыгрывает грунтовых специалистов – в третьем круге остановил Томаса Мартина Этчеверри, а в четвертом победил Себастьяна Баеса. Причем во вторник он ушел с 0:1 по сетам – 5:7, 7:6(4), 6:4.

А по ходу матча с аргентинцем у него было несколько очень зрелищных ударов. Например, фронтальный твинер.

И вот такой воллей на рефлексах в ключевой момент тай-брейка.

За счет такого акробатства Хуркач стал 11-м действующим игроком, у которого в карьере есть четвертьфиналы на всех «Мастерсах». Остальных можно узнать здесь .

Циципас взял реванш за час

В начале этого сезона, когда Стефанос Циципас выпал из топ-10, он был в одном матче от возвращения – и ему нужно было в Акапулько обыграть Алекса де Минаура. У которого он до этого выиграл все 10 матчей.

Но тогда грек проиграл – и возвращения в топ-10 пришлось ждать до Монте-Карло.

В Риме они с Де Минауром встретились впервые после того матча, и Циципас доказал, что на грунте он – совершенно другой соперник. У Демона не было шансов – 6:1, 6:2 в пользу грека. Он пятый раз за последние шесть лет вышел в четвертьфинал итальянского «Мастерса».

Его следующим соперником станет Николас Харри, в двух сетах (7:5, 6:3) разобравшийся с Александром Мюллером – обидчиком Андрея Рублева. 21-й сеяный третий раз вышел в четвертьфинал «Мастерса», но впервые сделал это на грунте.

Кстати – не пора ли считать Циципаса главным претендентом на римский титул?

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Фото: East News /Andreas SOLARO / AFP; IMAGO/Marco Iacobucci/IPA Sport, Mattia Vian/IPA Sport/Global Look Press