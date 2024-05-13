Медведев выиграл битву медведей, протесты на кортах. Что произошло в понедельник в Риме?

На «Мастерсе» в Риме стартовала вторая неделя, и главным событием понедельника стал вылет Андрея Рублева .

А что еще произошло?

Титаническая битва медведей

Даниил Медведев почти за три часа обыграл чемпиона молодежного итогового турнира-2023 Хамада Медьедовича – 7:6(5), 2:6, 7:5.

Их матч многие называли дерби медведей – потому что у них обоих медвежьи фамилии. И это была действительно жесткая борьба. Медьедович – парень мощный и атакующий, и Медведеву было очень тяжело, когда тот начинал попадать. Особенно с учетом того, что Даниил периодически сыпал ошибками.

В первой партии Медведев упустил брейк, в итоге ему пришлось отыгрывать сетбол. К тому же он искал игру – например, экспериментировал с позицией на подаче, иногда заходил к боковой линии, чтобы создать более острый угол. Во втором сете Медьедович начал попадать и просто снес Даниила с корта. А в третьем россиянин вроде захватил контроль, сделал брейк, но потом отдал его тремя невынужденными ошибками.

В итоге пришлось биться до самого конца – и Даниилу очень помогло спокойствие. Если в первом сете он немного ворчал, то потом был невозмутим, держал мяч в игре и делал максимум, чтобы выжимать из соперника ошибки.

В подписи на камере Медведев написал: «Слишком агрессивен». Очевидно, что про соперника.

А в интервью на корте Даниил сказал, что не очень доволен игрой: «По-моему, я хорошо начал, но потом сдавал – подача ухудшилась, ударам не хватало агрессии. Я люблю играть в своем ритме, но периодически люблю удивлять соперников хорошими ударами – а сегодня это не получалось.

В какой-то момент было ощущение, что моей игры не хватит для победы. И я доволен, что даже с не самой хорошей игрой смог пройти дальше. Постараюсь прибавить в следующем матче».

Теперь он встретится с Томми Полом. Вообще удивительно, но хейтер грунта Медведев – сейчас главный фаворит турнира в Риме. Хотя еще неделю назад были сомнения, что он вообще на нем сыграет из-за повреждения бедра.

Вылет прошлогоднего финалиста и четыре личных рекорда

Хольгер Руне, в прошлом году игравший в Риме в финале, проиграл Себастьяну Баесу – 6:2, 2:6, 3:6. Датчанин теперь опустится в лучшем случае на 13-ю строчку рейтинга. А аргентинец впервые в сезоне обыграл соперника из топ-20 и впервые в карьере вышел в 1/8 «Мастерса».

И он не единственный, кто в понедельник установил личный рекорд. 109-я ракетка мира Александр Мюллер обыграл Андрея Рублева – в 27 лет одержал первую победу над игроком топ-10 и впервые вышел в 1/8 на «Мастерсе». Теперь он встретится с Николасом Харри, который в этом году в Риме впервые прошел дальше первого круга.

Алекс де Минаур отыгрался с 0:1 по сетам у Феликса Оже-Альяссима и впервые вышел в 1/8 именно в Риме. Теперь сыграет со Стефаносом Циципасом, который в этом году выиграл на грунте 12 матчей из 14, а против Демона одержал 10 побед в 11 матчах.

А Томми Пол разобрался с Домиником Кепфером и впервые так далеко прошел на грунтовом «Мастерсе». Дальше у него – Медведев.

Протест сразу на нескольких кортах

Игровой день начался с того, что протестующие выскочили на корт, где играли Мэдисон Киз и Сорана Кырстя – и раскидали по нему конфетти.

На площадке они чувствовали себя так комфортно, что один из них успел постоять, подумать, чуть ли не переодеться. А потом уже прибежала охрана и его унесла.

Параллельно такой же протест прошел на Корте №12, где играли парный матч.

А на стадионе, где рубились Феликс Оже-Альяссим и Алекс де Минаур протестующих все же остановили на подходе к корту.

Остапенко сохранила место в топ-10 – пока

Алена Остапенко второй год подряд вышла в четвертьфинал в Риме – и пошла по максимально сложному пути.

В воскресенье она допустила 69 невынужденных ошибок в трехсетовике против Сары Соррибес-Тормо – но компенсировала их 72 виннерсами. А в понедельник почти три часа боролась с квалифаером Ребеккой Шрамковой.

В третьем сете она трижды отыгрывала брейк – в том числе подачу на матч. И завершила только на решающем тай-брейке.

За счет этой победы латвийка сохранила место в топ-10, на которое претендовала Дарья Касаткина. Но потерять позицию в десятке Остапенко еще может – в зависимости от выступления Даниэль Коллинс.

Рекорд Гауфф – с оговорками

Третья ракетка мира Коко Гауфф в тяжелой борьбе обыграла возрождающуюся Паулу Бадосу – 5:7, 6:4, 6:1.

Для американки это уже 60-я победа на уровне тысячников – и она повторила рекорд Каролин Возняцки по количеству выигранных матчей на турнирах WTA 1000 среди теннисисток младше 21.

Но есть нюанс – статистика есть только с 2009 года, когда формально появилась такая категория. Поэтому цифры, например, Мартины Хингис, Моники Селеш и ранней Марии Шараповой не считаются.

Циньвэнь Чжэн отомстила кинувшему ее тренеру

Наоми Осака в Риме прошла двух соперниц из топ-20 – для нее это были первые в карьере победы такого уровня на грунте. А в четвертом раунде вышла на теннисистку топ-10 – финалистку Australian Open Циньвэнь Чжэн. И китаянка доказала статус, победив 6:2, 6:4.

Перчинки матчу добавляло то, что Осаку тренирует Вим Фиссетт – для этого ушедший из команды Чжэн. В сентябре Королева Циньвэнь высказалась о нем предельно жестко: «Он нарушил контракт, это аморально. Он сделал такой выбор, я его принимаю. Хотя это и принесло вред мне и моей семье. Не хочу сейчас говорить об этом человеке».

После матча с Осакой она все же порассуждала о том, что бельгиец потенциально мог дать Наоми какие-то подсказки на основе опыта работы с китаянкой: «У них есть свой план на игру, у меня – свой. И вот мы столкнулись и посмотрели, кто лучше себя чувствует, у кого лучше психологическое состояние и сам теннис».

Вкусная победа Швентек

Первая ракетка мира разобралась с экс-первой ракеткой мира Анжелик Кербер – 7:5, 6:3. В первой партии ей понадобилось восемь сетболов, а во второй она отыграла брейк. Так что было тяжело.

А по ходу матча ее поддерживали изобретательные болельщики с банером «Ига, твои победы вкуснее тирамису».

Полтора часа без виннерсов от Стефано Наполитано

Итальянцу 29 лет, он 125-я ракетка мира, но попортил нервы №24 Николасу Харри – 2:6, 6:4, 4:6.

Самое парадоксальное, что первый виннерс Наполитано сделал только в третьем сете, когда матч длился уже 1 час 27 минут. Но с лета он сыграл сочно.

После этого итальянец забил еще десяток.

Коллинс неудержима

Даниэль Коллинс, которая в конце этого сезона завершит карьеру , разгромила Ирину Бегу – 6:0, 6:3.

Для американки это 18-я победа в 19 последних матчах. Дальше она встретится с Марией Саккари или Викторией Азаренко.

Фото: Gettyimages /Mike Hewitt / Staff, Dan Istitene / Staff; x.com/InteBNLdItalia