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Тигрица Соболенко устрашает – не проиграла ни сета на старте сезона. Хочет быть скучной – и это плюс

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Арина Соболенко Арина Соболенко
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Арина Соболенко завершила прошлый сезон победой над первой ракеткой мира Игой Швентек и финалом на итоговом турнире WTA. И в этом году продолжает движение вверх: пока что выиграла все восемь матчей, не отдав в них ни сета.

Последнее подтверждение формы Арины – победа над Белиндой Бенчич в четвертом круге Australian Open со счетом 7:5, 6:2. Швейцарка тоже отлично начала сезон, выиграла титул и семь матчей подряд, но Соболенко ее убедительно задавила.

Вообще белоруска в начале года прямо восхитительно хороша.

• Она вроде бы с концами решила проблему подачи и двойных ошибок. Если в прошлом сезоне у нее был целый ряд матчей, в которых она делала по 15-20 двойных, то в восьми играх этого сезона ее максимум – семь.

В целом только в трех матчах она допустила больше двойных, чем ее соперница. А второй круг в Мельбурне вообще завершила, не сделав ни одной.

• На подаче Арина сейчас чаще полагается не на силу, а на точность и направление. Например, отлично использует широкие подачи, чтобы открывать корт. Это говорит о том, что она лучше контролирует этот удар.

• Сейчас Соболенко поймала очень тонкое равновесие между агрессией и дисциплиной. Она по-прежнему давит мощью, но при этом чуть поменяла траекторию полета мяча, бьет не так плоско, чтобы не шарашить в сетку.

В розыгрышах она готова терпеть и готовить завершающий удар, очень редко она идет на что-то чрезмерно амбициозное.

• У нее практически нет отрезков, когда она не может удержать мяч в корте. А если и случаются, то она все быстро пресекает за счет дисциплины и терпения.

В итоге четыре матча Australian Open она закончила с соотношением ударов навылет и ошибок, варьирующимся от +9 до +14.

• Самое большое изменениe произошло не в игре, а в голове Соболенко. Как она сама говорит, сейчас на корте она хочет быть скучной – то есть контролировать эмоции, не орать, не стучать ракеткой. А всю энергию сосредотачивать на вере в успех и теннисе. Например, после третьего круга она говорила: «Я просто была ко всему готова. Что бы ни произошло на корте, я готова».

Арина часто ассоциирует себя с тигром набитым у нее на предплечье. И сейчас этот тигр повзрослел и поумнел: «Тигр на месте, поверьте. Он у меня внутри, и я готова биться. Но это спокойный тигр. Он проявляется, когда нужно. А когда нужно оставаться спокойным, он меня слушается. Все под контролем».

***

По игре на Australian Open Соболенко выглядит одной из лучших – вместе с Джессикой Пегулой и Каролиной Плишковой. При этом теперь у нее есть опыт больших матчей на «Больших шлемах» (три проигранных полуфинала) и понимание того, как справляться с ожиданиями и давлением.

Если эмоции снова не начнут бушевать, остановить ее будет очень сложно.

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Фото: Gettyimages.ru/Sarah Reed, Cameron Spencer, Mark Kolbe

23 комментария

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заляпут
Ответ svarog77
А неплохо Саша со своими 3% ваши 97% нагнул и поимел?
Почему ваши ? Это картофельные проценты 😂
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svarog77
Ответ заляпут
Любовница Саши три процента
А неплохо Саша со своими 3% ваши 97% нагнул и поимел?
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svarog77
Ответ aslvowk@mail.ru
Был когда-то в Беларуси, так её там из-за телосложения и массивного лица лошадью/кобылой называют, а не тигром. Тоже благородное животное
Сам придумал, сам посмеялсо...
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Real_v_dushe
Надеюсь Кобыленко вылетит от хорватки
+1
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Alessandro Costacurta
Ответ aslvowk@mail.ru
Был когда-то в Беларуси, так её там из-за телосложения и массивного лица лошадью/кобылой называют, а не тигром. Тоже благородное животное
Когда-то она была человеком...
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batterbin
Ответ aslvowk@mail.ru
Был когда-то в Беларуси, так её там из-за телосложения и массивного лица лошадью/кобылой называют, а не тигром. Тоже благородное животное
Ее тут вообще никак не называют, поверь. Лишь изредка упоминают в контексте.
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aslvowk@mail.ru
Был когда-то в Беларуси, так её там из-за телосложения и массивного лица лошадью/кобылой называют, а не тигром. Тоже благородное животное
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
заляпут
Любовница Саши три процента
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Koulmann
Ответ Великий Алонсо
С таким телосложением и мышечной массой больше чем у половины ATP тура, она должна доминировать и регулярно брать Шлемы.
просто лол логика. Как будто в теннисе это имеет очень важное значение, прям чтобы сразу "должна".
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Кавабунга Шреддоголовый
Перед началом турнира она и Гарсия были моими фаворитками. Каролин уже летит домой, а вот Арина все еще в деле
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Realist2022
Ответ ZIZERON
Да - такой Арине никакой соперник не страшен. Пора уже взять первенца,как и Азе в 2012-ом.
В прошлом сезоне я уже подумал, что до Арины просто нереально донести то, что не надо со всей дури лупить в тот угол, где находится соперница, что впоследствии закончится либо аутом, либо ответкой соперницы навылет, а ударить по слабее с запасом в противоположный угол и взять розыгрыш
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Stas Salesov
Павел, большое человеческое спасибо✌
+3
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costa0545
Эсть проклятье Netflix, a есть проклятье статьи на ру спорт, ждём вылет Арины в следующей игре, так же в двух сетах, не надо раньше времени вешать медаль)))
+14
-3
+11
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Робик Аутист Август
Соболенка - Азаренка
Хачанов - Рублев
+18
-1
+17
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Великий Алонсо
С таким телосложением и мышечной массой больше чем у половины ATP тура, она должна доминировать и регулярно брать Шлемы.
+29
-4
+25
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ZIZERON
Да - такой Арине никакой соперник не страшен.
Пора уже взять первенца,как и Азе в 2012-ом.
+6
-3
+3
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brildan
Клевая она конечно🔥
+28
-9
+19
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Olenyuksi
Ответ Jefri AG
Надеюсь что эта статья сработает в качестве сглаза как это часто бывает) Какая же она всё-таки страшная.
Мне глубоко не симпотична Арина и всегда болею против нее, но твой коммент дно днищенское...
+9
-5
+4
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batterbin
В случае успеха в одном из "Дварцоу" Беларуси порвут баян, а то и два...
+21
-6
+15
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Ola BP
Ответ Jefri AG
Надеюсь что эта статья сработает в качестве сглаза как это часто бывает) Какая же она всё-таки страшная.
37 лет, а ума как у маленькой девочки
+34
-6
+28
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Адам Цевич
Мужчина 👍
+7
-10
-3
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Alex19
Вы поаккуратнее с такими фото. За такой треш могут и сайт забанить.
+2
-9
-7
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Jefri AG
Комментарий скрыт
+10
-22
-12
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