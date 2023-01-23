Тигрица Соболенко устрашает – не проиграла ни сета на старте сезона. Хочет быть скучной – и это плюс

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Арина Соболенко завершила прошлый сезон победой над первой ракеткой мира Игой Швентек и финалом на итоговом турнире WTA. И в этом году продолжает движение вверх: пока что выиграла все восемь матчей, не отдав в них ни сета.

Последнее подтверждение формы Арины – победа над Белиндой Бенчич в четвертом круге Australian Open со счетом 7:5, 6:2. Швейцарка тоже отлично начала сезон, выиграла титул и семь матчей подряд, но Соболенко ее убедительно задавила.

Вообще белоруска в начале года прямо восхитительно хороша.

• Она вроде бы с концами решила проблему подачи и двойных ошибок. Если в прошлом сезоне у нее был целый ряд матчей, в которых она делала по 15-20 двойных, то в восьми играх этого сезона ее максимум – семь.

В целом только в трех матчах она допустила больше двойных, чем ее соперница. А второй круг в Мельбурне вообще завершила, не сделав ни одной.

• На подаче Арина сейчас чаще полагается не на силу, а на точность и направление. Например, отлично использует широкие подачи, чтобы открывать корт. Это говорит о том, что она лучше контролирует этот удар.

• Сейчас Соболенко поймала очень тонкое равновесие между агрессией и дисциплиной. Она по-прежнему давит мощью, но при этом чуть поменяла траекторию полета мяча, бьет не так плоско, чтобы не шарашить в сетку.

В розыгрышах она готова терпеть и готовить завершающий удар, очень редко она идет на что-то чрезмерно амбициозное.

• У нее практически нет отрезков, когда она не может удержать мяч в корте. А если и случаются, то она все быстро пресекает за счет дисциплины и терпения.

В итоге четыре матча Australian Open она закончила с соотношением ударов навылет и ошибок, варьирующимся от +9 до +14.

• Самое большое изменениe произошло не в игре, а в голове Соболенко. Как она сама говорит, сейчас на корте она хочет быть скучной – то есть контролировать эмоции, не орать, не стучать ракеткой. А всю энергию сосредотачивать на вере в успех и теннисе. Например, после третьего круга она говорила: «Я просто была ко всему готова. Что бы ни произошло на корте, я готова».

Арина часто ассоциирует себя с тигром набитым у нее на предплечье. И сейчас этот тигр повзрослел и поумнел: «Тигр на месте, поверьте. Он у меня внутри, и я готова биться. Но это спокойный тигр. Он проявляется, когда нужно. А когда нужно оставаться спокойным, он меня слушается. Все под контролем».

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По игре на Australian Open Соболенко выглядит одной из лучших – вместе с Джессикой Пегулой и Каролиной Плишковой. При этом теперь у нее есть опыт больших матчей на «Больших шлемах» (три проигранных полуфинала) и понимание того, как справляться с ожиданиями и давлением.

Если эмоции снова не начнут бушевать, остановить ее будет очень сложно.

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Фото: Gettyimages.ru/Sarah Reed, Cameron Spencer, Mark Kolbe