Великая Мугуруса уходит из тенниса. Вот 7 главных моментов ее карьеры

Большая чемпионка.

В WTA-туре было 10 действующих теннисисток, которые выигрывали больше одного «Большого шлема» в одиночном разряде. После этой пятницы их осталось девять – потому что о завершении карьеры объявила 30-летняя Гарбинье Мугуруса .

Испанка не играла с февраля 2023-го. Тогда она объявила о перерыве в карьере – которая на тот момент находилась в жесткой стагнации, Мугуруса с трудом выигрывала матчи.

Во время перерыва Гарбинье в основном отдыхала, тусовалась и ходила по светским мероприятиям.

А еще успела обручиться с моделью Артуром Боржесом – с которым познакомилась в 2021-м на улице в Нью-Йорке:

«Я жила в гостинице рядом с Центральным парком, мне было скучно, я решила прогуляться. И мы столкнулись на улице. Внезапно он повернулся и сказал: «Удачи на US Open». А я стояла и думала: «Ого, такой красавчик».

Сезон-2021 был последним успешным для испанки. Но вообще у нее была великая карьера. И вот семь ее главных моментов.

Первый титул – Хобарт-2014

В финале Гарбинье обыграла Клару Закопалову.

Первый финал «Большого шлема» – «Уимблдон»-2015

Там испанка проиграла Серене Уильямс – 4:6, 4:6.

Первый титул «Большого шлема» – «Ролан Гаррос»-2016

Год спустя она взяла у Серены реванш в финале в Париже – и как можно забыть невероятную свечу на матчболе. Мугуруса сама не поверила, что попала.

«Уимблдон»-2017 – вторая победа на ТБШ

Там в финале Гарбинье обыграла старшую Уильямс – Винус. И после этого надела трофей на голову.

Первая строчка рейтинга

Мугуруса возглавила рейтинг в 2018-м после US Open. Правда, пробыла №1 она всего четыре недели – только одна теннисистка в истории была первой меньше.

Возвращение из кризиса – Australian Open-2020

В 2018-м и 2019-м Гарбинье растеряла игру, мучилась и выпала из топ-30. Чтобы перезагрузиться, она покорила Килиманджаро.

А потом сразу же вышла в финал Australian Open. Первый сет на турнире она проиграла 0:6, но после этого разогналась и прошла трех теннисисток топ-10. Правда, в финале проиграла Софии Кенин.

Последний триумф – итоговый-2021

У Мугурусы 10 титулов – и последний она выиграла на итоговом в 2021-м. Тогда он проходил в Гвадалахаре, и для Гарбинье было особенно важно победить на глазах испаноязычных болельщиков – которые устраивали на ее матчах футбольную атмосферу.

И вот теперь она уходит: «Я чувствую, что готова завершить карьеру и открыть новую главу в жизни. Новая эра, новая жизнь».

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Фото: Gettyimages.ru /Matthew Stockman, Hannah Peters, Clive Brunskill, Shaun Botterill, Julian Finney, Mark Metcalfe