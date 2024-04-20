Великая Мугуруса уходит из тенниса. Вот 7 главных моментов ее карьеры
Большая чемпионка.
В WTA-туре было 10 действующих теннисисток, которые выигрывали больше одного «Большого шлема» в одиночном разряде. После этой пятницы их осталось девять – потому что о завершении карьеры объявила 30-летняя Гарбинье Мугуруса.
Испанка не играла с февраля 2023-го. Тогда она объявила о перерыве в карьере – которая на тот момент находилась в жесткой стагнации, Мугуруса с трудом выигрывала матчи.
Во время перерыва Гарбинье в основном отдыхала, тусовалась и ходила по светским мероприятиям.
А еще успела обручиться с моделью Артуром Боржесом – с которым познакомилась в 2021-м на улице в Нью-Йорке:
«Я жила в гостинице рядом с Центральным парком, мне было скучно, я решила прогуляться. И мы столкнулись на улице. Внезапно он повернулся и сказал: «Удачи на US Open». А я стояла и думала: «Ого, такой красавчик».
Сезон-2021 был последним успешным для испанки. Но вообще у нее была великая карьера. И вот семь ее главных моментов.
Первый титул – Хобарт-2014
В финале Гарбинье обыграла Клару Закопалову.
Первый финал «Большого шлема» – «Уимблдон»-2015
Там испанка проиграла Серене Уильямс – 4:6, 4:6.
Первый титул «Большого шлема» – «Ролан Гаррос»-2016
Год спустя она взяла у Серены реванш в финале в Париже – и как можно забыть невероятную свечу на матчболе. Мугуруса сама не поверила, что попала.
«Уимблдон»-2017 – вторая победа на ТБШ
Там в финале Гарбинье обыграла старшую Уильямс – Винус. И после этого надела трофей на голову.
Первая строчка рейтинга
Мугуруса возглавила рейтинг в 2018-м после US Open. Правда, пробыла №1 она всего четыре недели – только одна теннисистка в истории была первой меньше.
Возвращение из кризиса – Australian Open-2020
В 2018-м и 2019-м Гарбинье растеряла игру, мучилась и выпала из топ-30. Чтобы перезагрузиться, она покорила Килиманджаро.
А потом сразу же вышла в финал Australian Open. Первый сет на турнире она проиграла 0:6, но после этого разогналась и прошла трех теннисисток топ-10. Правда, в финале проиграла Софии Кенин.
Последний триумф – итоговый-2021
У Мугурусы 10 титулов – и последний она выиграла на итоговом в 2021-м. Тогда он проходил в Гвадалахаре, и для Гарбинье было особенно важно победить на глазах испаноязычных болельщиков – которые устраивали на ее матчах футбольную атмосферу.
И вот теперь она уходит: «Я чувствую, что готова завершить карьеру и открыть новую главу в жизни. Новая эра, новая жизнь».
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Фото: Gettyimages.ru/Matthew Stockman, Hannah Peters, Clive Brunskill, Shaun Botterill, Julian Finney, Mark Metcalfe
На мой взгляд, недостаточно она сделала и выиграла для звания «Великой».
Длинные расчёсанные/зачёсанные волосы ей не идут.
Играла здорово , нервы - железные.
Почему в т.н."величии" Мугурусы не отмечают её прямые венесуэльские корни?
а так отличная карьера