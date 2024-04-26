Баутиста-Агут о «Мастерсе» в Мадриде: «Я ждал wild card, но турнир принадлежит IMG и покровительствует своим клиентам»

Роберто Баутиста-Агут прокомментировал то, что не получил wild card в Мадриде.

Экс-девятая ракетка мира до этого восемь раз играл в основной сетке на «Мастерсе» в Мадриде. В 2014-м году он доходил до полуфинала.

Сейчас он 86-й. В основную сетку Баутиста-Агут попал как лаки-лузер.

Четыре wild card из пяти организаторы турнира предоставили игрокам, у которых контракт с IMG.

«Мне пришлось играть квалификацию, вот и все. Да, я ждал wild card, но что ж, я всегда находился в привилегированном положении, пока мои коллеги жаловались.

Я понимаю, что турнир принадлежит IMG и покровительствует своим клиентам. Они заботятся о своих интересах, но этот турнир получает огромные деньги от спонсоров и испанских структур. Такого не происходит нигде в мире, ни в одной стране, ни в одном турнире, в котором я играю, мы не видим ничего подобного. Это происходит только здесь»