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Соболенко хочет быть моделью: организует себе фотосессии и не боится топлес-снимков

WTA WTA
Арина Соболенко Арина Соболенко
Теннис Теннис

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Несколько лет назад Арина Соболенко общалась с болельщиками в соцсетях и получила вопрос: хочет ли она стать моделью, когда закончит с теннисом. Ответ был коротким и безоговорочным: да.

И в этом году она повторила это желание – буквально пару недель назад.

В принципе довольно нетрудно догадаться, чего хочет Арина – потому что в ее инстаграме регулярно встречаются кадры с профессиональных фотосессий, которые она себе организовала сама.

В это межсезонье она пригласила фотографа и визажиста, чтобы пофоткаться между тренировками в Дубае.

А после US Open у Соболенко была большая фотосессия, кадры с которой она выкладывала на протяжении нескольких месяцев.

В той фотосессии были и топлес-снимки.

Это уже не первый подобный опыт Соболенко. Например, в 2020-м она подарила себе такую сессию на день рождения.

И вообще в том году не раз заигрывала с этой темой.

При этом по инстаграму Соболенко невозможно забыть, что она теннисистка. Хотя даже фотки с подружкой Паулой Бадосой на корте она стремится сделать модными.

Сейчас Соболенко – пятая ракетка мира. Прошлый сезон она завершила без титулов, но в конце года вышла в полуфинал US Open (проиграла Швентек) и финал итогового турнира WTA. И, естественно, главной целью на сезон-2023 будет первая победа на «Большом шлеме».

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Фото: instagram.com/sabalenka_aryna

2 комментария

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Evil Man
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Ответ Osik92
Пятая ракетка и не выиграла даже жалкий титул в прошлом году ну как так
ну по помойкам она все же не катается, а все крупные турниры забраны Швентек, Гарсией, Жабер, АО вообще Барти еще играла, а на уимблдон не пустили
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Osik92
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Пятая ракетка и не выиграла даже жалкий титул в прошлом году ну как так
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