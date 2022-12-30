Соболенко хочет быть моделью: организует себе фотосессии и не боится топлес-снимков
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Несколько лет назад Арина Соболенко общалась с болельщиками в соцсетях и получила вопрос: хочет ли она стать моделью, когда закончит с теннисом. Ответ был коротким и безоговорочным: да.
И в этом году она повторила это желание – буквально пару недель назад.
В принципе довольно нетрудно догадаться, чего хочет Арина – потому что в ее инстаграме регулярно встречаются кадры с профессиональных фотосессий, которые она себе организовала сама.
В это межсезонье она пригласила фотографа и визажиста, чтобы пофоткаться между тренировками в Дубае.
А после US Open у Соболенко была большая фотосессия, кадры с которой она выкладывала на протяжении нескольких месяцев.
В той фотосессии были и топлес-снимки.
Это уже не первый подобный опыт Соболенко. Например, в 2020-м она подарила себе такую сессию на день рождения.
И вообще в том году не раз заигрывала с этой темой.
При этом по инстаграму Соболенко невозможно забыть, что она теннисистка. Хотя даже фотки с подружкой Паулой Бадосой на корте она стремится сделать модными.
Сейчас Соболенко – пятая ракетка мира. Прошлый сезон она завершила без титулов, но в конце года вышла в полуфинал US Open (проиграла Швентек) и финал итогового турнира WTA. И, естественно, главной целью на сезон-2023 будет первая победа на «Большом шлеме».
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