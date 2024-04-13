Судьи ограбили Синнера – не увидели аутище Циципаса в ключевой момент. В итоге – второе поражение в сезоне

Стефанос Циципас должен был проиграть матч с Янником Синнером в полуфинале «Мастерса» в Монте-Карло.

В третьем сете он уступал с брейком и при счете 1:3 должен был отдать подачу второй раз. На брейк-пойнте его вторая подача попала в огромный аут.

Но судьи этого не заметили, момент заиграли, Циципас спасся, а потом до конца матча Синнер взял всего один гейм. В итоге все кончилось – 6:4, 3:6, 6:4 в пользу Стефаноса.

При счете 4:3 у итальянца еще появились физические проблемы – он вызывал врача из-за боли в правой ноге.

И потом было видно, что у него проблемы с рывками.

Но если бы он повел с двойным брейком, вероятность камбэка Циципаса снизилась бы в разы. Даже на фоне физических проблем.

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Но при этом нельзя не отметить, как же классно Стефанос преображается на грунте.

Его слабые места – игра на приеме и бэкхенд – как будто исчезают. С приема он гасит под заднюю линию так, что у всех возникают проблемы. А слева регулярно выдает такую красоту.

При этом он потрясающе двигается и обороняется – в Монте-Карло, например, он был лидером по проценту очков, выигранных из защиты.

А в атаке с ним трудно что-то сделать, потому что с форхенда мяч летит быстро, увесисто и глубоко. Разрушительная комбинация.

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Циципас приехал на «Мастерс» в Монте-Карло на спаде. По набранным в этом сезоне очкам он был только 25-м и проиграл 6 из 7 последних матчей против соперников из топ-20.

Но Монако последние годы – его место силы. Циципас брал там титулы в 2021-м и 2022-м, а в этом году, перейдя на грунт, как будто переродился.

В третьем круге он обыграл пятую ракетку мира Александра Зверева – это была его первая победа над игроком топ-5 с 2022 года. Но это все равно не было ярким показателем возрождения, ведь Зверев всегда был для грека удобным соперником. И единственную победу над игроком топ-10 в прошлом году Циципас одержал как раз над Зверевым.

В четвертьфинале Стефанос уверенно прошел Карена Хачанова – и довел счет в личке с ним до 8:1.

А в субботу Циципас одержал одну из главных побед за последние полтора года – обыграл лучшего теннисиста этого сезона. Для итальянца это всего второе поражение в 2024-м. А вообще после US Open-2023 его обыгрывали всего три человека – Новак Джокович, Карлос Алькарас и вот теперь Циципас.

Грек теперь занимает второе место в истории по проценту побед в Монте-Карло – уступая только Рафаэлю Надалю.

За третий титул он поборется с Джоковичем или Каспером Руудом.

А еще он гарантировал себе возвращение в топ-10. Отличная неделя.

Теннисисты любят Монако за нулевые налоги – но с турнира в Монте-Карло их платят. Почему?

Фото: East News /Valery HACHE / AFP; Gettyimages.ru /Julian Finney