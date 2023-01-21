Проклятие Netflix: из 10 героев теннисного сериала 9 рано вылетели с Australian Open. Выжил только Феликс

Теннисная документалка Netflix «Брейк-пойнт» вышла в пятницу накануне старта Australian Open. Очевидно, тайминг был стратегический – нет лучшего времени для продвижения тенниса и теннисного контента, чем турниры «Большого шлема».

Сериал, который снимали по ходу прошлого сезона, состоит из десяти серий. Первые пять, которые вышли сейчас, построены вокруг десяти игроков. Характерно, что многие из них в 2022-м под камерами Netflix добились знаковых результатов:

• Тэйлор Фриц (на фото слева) победил в Индиан-Уэллс и вошел в топ-10,

• Паула Бадоса выиграла титул и побывала второй ракеткой мира,

• Онс Жабер и Каспер Рууд сыграли по два финала «Шлемов»,

• Ник Кириос и Танаси Коккинакис выиграли парный Australian Open,

• Феликс Оже-Альяссим после восьми проигранных финалов ATP выиграл четыре из пяти следующих,

• Айла Томлянович обыграла Серену Уильямс на ее последнем турнире, US Open,

• Маттео Берреттини (на фото справа) сыграл в очередном полуфинале «Шлема» и выиграл два турнира подряд сразу после травмы,

• Мария Саккари побывала в топ-3.

Вся десятка Netflix должна была стартовать на Australian Open. Жабер и Рууд вообще были посеяны вторыми, остальные претендовали на решающие стадии. Но потом все быстро пошло не по плану.

• Еще до старта с турнира из-за травм снялись Бадоса, Томлянович и Кириос – треть героев Netflix.

• Когда в первом круге прошлогодний полуфиналист Берреттини проиграл Энди Маррею, это была первая победа британца над соперником из топ-20 на «Шлеме» почти за шесть лет – с тех пор, когда он был первой ракеткой мира. Тогда в теннисном твиттере и заговорили о «проклятии Netflix»:

• Проклятие вошло в полную силу ко второму кругу: в нем вторые сеяные Рууд и Жабер уступили соперникам, никогда не побеждавшим игроков топ-10 на «Шлемах». Тэйлор Фриц проиграл не входящему в топ-100 Алексею Попырину, который за весь прошлый год выиграл всего на один матч уровня тура больше, чем уже в этом (5-4), а Коккинакис проиграл Маррею в, возможно, самом неправдоподобном камбэке в истории тенниса.

• В результате после двух полных кругов из десятки Netflix в турнире остались только двое: Оже-Альяссим и Саккари, – так что британский аккаунт стриминга в твиттере даже выпустил «опровержение»: «Уточняем: это чистое совпадение...🙄»

• Наконец, третий круг турнира не прошла Саккари, проиграв 87-й ракетке мира Чжу Линь, никогда раньше не обыгрывавшей соперниц из топ-10 и не бывавшей на «Шлемах» дальше второго круга.

В результате к концу первой недели из всех героев «Брейк-пойнта» в Australian Open остается только Феликс Оже-Альяссим. Netflix, в описании профиля в твиттере написавший «Проклятия Netflix не существует», его победу третьего круга прокомментировал: «Говорим же».

Сам Оже-Альяссим после выхода в 1/8 финала сказал, что до пятницы про проклятие не слышал. Его имя, кстати, происходит от латинского слова «счастливый» и «везучий».

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Фото: Gettyimages.ru/Kelly Defina, Adam Pretty, Mark Kolbe