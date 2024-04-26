Бланч о матче против Надаля: «Я очень нервничал, но говорил себе, что нужно делать все, что в моих силах, и потом я буду гордиться собой, как бы ни сложился матч»

Дарвин Бланч прокомментировал матч против Рафаэля Надаля на турнире в Мадриде.

16-летний американец уступил со счетом 1:6, 0:6.

«Я был очень рад возможности сыграть с Надалем на таком стадионе. Постараюсь извлечь из этого максимум пользы и надеюсь, что в следующий раз смогу показать свой уровень.



Для игрока моего возраста я испытывал сильный стресс. Мне еще предстоит привыкнуть ко всей этой атмосфере.



Он бьет очень, очень увесистые удары. В начале было довольно трудно к этому привыкнуть, потому что мячи очень высоко отскакивали. Но понятно, что это Надаль, и у него один из лучших форхендов в истории. Я знал, что будет очень сложно возвращать мяч.

Я очень нервничал, но говорил себе, что нужно идти и наслаждаться игрой, делать все, что в моих силах, и потом я буду гордиться собой, как бы ни сложился матч.

Я много тренировался с Карлосом [Алькарасом], но обычно это тренировка в привычном месте. Матч здесь против Надаля был намного более напряженным».