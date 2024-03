Фил Фоден с четырех лет под присмотром «Сити». Хотя папа и брат – за «МЮ»

История стокпортского Иньесты.

23 октября 2011 года – день, который навсегда запомнили Фил и его отец Фил Фоден-старший. Они отправились из родного Стокпорта (город недалеко от Манчестера) в Ньюкасл, где 11-летний Фоден получил разгром 1:6.

«В тот день нас избили, – вспоминал Фил в разговоре с The Times. – Я забил наш единственный гол, но соперники были на два года старше, поэтому у нас не было шансов».

На обратном пути Фодены включили в машине радио, ведь в этот день проходило манчестерское дерби. Здесь-то Фил-младший и отыгрался: его любимый «Ман Сити» разнес с тем же счетом 6:1 «МЮ», за который болеет его отец. Тот самый матч, в котором Марио Балотелли задал миру главный вопрос: Why always me?

Фоден вспоминал: «Каждый раз я слышал по радио: «И «Сити» снова забил!» Это очень быстро подбодрило меня». А вот его отцу тот день явно не понравился: «Сын продолжал поддевать меня каждый раз, когда «Сити» забивал. С нами ехал мой «красный» приятель, поэтому мы оба сказали Филу: «Прекрати, или ты вылетишь отсюда».

«Я прикоснулся к Агуэро». Любовь к «Сити» – заслуга мамы: золотой матч с «КПР» в 2012-м они смотрели вместе, а затем юный Фил прорвался на поле

Когда-то день дерби был самым непростым в семье Фодена. Его отец и брат – болельщики «Юнайтед», тогда как он и мама – за «Сити». Мама Клэр делала все, чтобы перетянуть Фила на небесно-голубую сторону Манчестера.

«Она покупала мне кучу вещей с символикой «Сити» – пенал, календарь, будильник. У меня был постельный комплект «Сити», вся спальня в плакатах команды. Я выглядел как сумасшедший», – вспоминал Фил.

«Сити» впервые появился в жизни Фодена, когда он еще ходил в подготовительную школу в Стокпорте. Однажды туда приехали представители клубной академии, чтобы присмотреться к потенциальным талантам.

«Говорят, что все происходит не просто так. Я верю в это, потому что в тот день я даже не должен был тренироваться, – вспоминал Фил в 2022-м. – Они работали с детьми шести лет, а мне в то время было примерно четыре. Представитель академии спросил, есть ли у них кто-нибудь еще на примете. И мой учитель физкультуры сказал: «Да, у нас есть этот маленький парень, который довольно хорош». Так я оказался на индивидуальном занятии, а затем они дали мне открытку, чтобы я подарил ее родителям. С тех пор я в клубе!»

Система в Англии такова, что первый контракт с академией подписывается только в девять лет. До этого дети тренируются свободно: могут легко менять «Ман Сити» на «МЮ», а иногда добираются и до «Ливерпуля» с «Эвертоном». Чтобы этого не случилось, «Сити» выискивал детей заранее и пытался заработать их лояльность.

Не всегда это получалось. Терри Джон, который открыл Фодена в четыре года, вспоминал для The Athletic: «Каждый раз, когда наступала неделя подписаний в академию, я терял в весе, потому что боялся, что лишусь всех наших игроков. «Манчестер Юнайтед» приходил за пару недель до дня подписания и переманивал у нас парней вроде Маркуса Рэшфорда. У нас не было денег, мы были в тени «МЮ». Мы были хороши в поиске игроков, но не могли их удержать».

«Сити» устроил Фила в местный юниорский клуб «Реддиш Вулканс», а в восемь лет забрал уже в основную академию. К тому моменту им интересовались академии «МЮ» и «Ливерпуля», но семью Фодена всецело покорил «Сити». Терри покупал Филу бутсы, доставал его близким билеты на матчи, устраивал встречу с игроками основы и даже возил на тренировки, когда не могли родители.

Когда пришло время делать выбор, Фил уже мечтал стать не просто игроком «Сити», а легендой клуба. Со временем даже отец и брат подостыли к «МЮ», сосредоточившись на успехах Фила.

Тем более, что он очень быстро стал главной надеждой академии «Сити».

«Фил выделялся на фоне лучших игроков – с ним мы выиграли все, – вспоминал тренер «Вулканс» Стив Уильямс в разговоре с Manchester Evening News. – Он всегда был лучшим на поле – неважно, напротив лучшие юниорские клубы Ливерпуля или местные команды вроде «Флетчер Мосс», за который играли Рэшфорд и другие таланты из «Юнайтед».

Тренер Фодена в академии «Сити» Стив Эйр тоже говорит, что он с детства был особенным: «Вы можете посмотреть, как тренируется сотня мальчишек, и сразу же заметите его среди толпы. В первый раз, когда я увидел его, он был похож на маяк. Он выделялся. Было много детей с энтузиазмом, но в Филе было что-то особенное. Я думаю, что он лучший молодой игрок, которого я когда-либо видел с мячом в ногах. И я сказал это, когда ему было десять лет».

Экс-руководитель в академии «Сити» Джим Касселл повторяет: «Я говорил это миллион раз, он был похож на Лионеля Месси в детстве. У него был отличный баланс, потрясающая левая нога, великолепный пас. Легко двигаясь по полю, он выделялся словно большой палец».

После седьмого класса Фоден по программе «Ман Сити» для игроков академии поступил в престижную частную школу, где обучение стоит от 8 до 11 тысяч фунтов в год. Всю оплату на себя взял клуб, а Фил получил индивидуальную программу, позволяющую совмещать учебу с тренировками.

В мае 2012-го 12-летний Фоден с мамой сидели на трибунах, когда Серхио Агуэро на 94-й минуте матча с «КПР» вырвал для «Сити» первый за 44 года титул.

«Сотрудники безопасности пытались помешать нам попасть на поле, но они просто не могли нас остановить, – вспоминал Фил. – Один человек прорвался, я последовал за ним. Я подошел к Агуэро, увидел шок на его лице и тоже прикоснулся к нему».

Двумя неделями ранее Фоден был болбоем на манчестерском дерби, когда единственный гол Венсана Компани закрутил чемпионскую гонку.

Через 10 лет Фил вспоминал, как все начиналось и к чему пришло.

В молодежке Фодена сравнивали с Санчо. Они громко заявили о себе на юношеском ЧМ и Евро

«У современной молодежи нет никакого уважения к традициям. Мы не выходили в финалы чемпионатов мира. Как они посмели?!» – так в шутку отреагировал Питер Крауч, когда в 2017 году английская молодежь разных возрастов стала чемпионами мира и Европы. О Фодене вся страна узнала по сборной U17, которая тогда выиграла ЧМ и дошла до финала Евро. Фила признали игроком турнира на мире, а на Евро награду получил его бывший партнер по академии «Сити» Джейдон Санчо, который к тому времени уже укатил в «Боруссию».

Пути Фодена и Санчо символизировали разные подходы. Фил терпеливо ждал шанса в родном клубе и даже не думал об уходе, тогда как Санчо попал в «Сити» только в 14 лет, а уже через два года поехал в Дортмунд, чтобы быстрее прорваться в большой футбол.

Тренер молодежки «Сити» Стив Эйр объяснял разницу между игроками: «Фил обладает природным талантом. Уже в девять лет он показывал большую часть того, что делает сейчас. Санчо больше пахал и создавал себя сам».

Der Spiegel писал, что однажды Фоден и Санчо сцепились на тренировке – эти парни не хотели уступать друг другу ни в чем.

Гвардиола заметил Фодена сразу после прихода в клуб. Фил ориентировался на Давида Сильву

За технику и футбольный интеллект фанаты прозвали Фодена стокпортским Иньестой. Пеп Гвардиола оценил талант англичанина в первый же сезон в «Сити», подтянув юного Фила к тренировком с основой.

«Когда я впервые оказался в Манчестере, Чики [Бегиристайн] сказал мне, что я обязан посмотреть на одного паренька, которому в тот момент было то ли 15, то ли 16, – вспоминал Пеп. – Перед нашим первым сезоном в «Сити» я взял его на тренировки основы и уже через пару дней сказал: «Вау, Чики, ты был прав. Этот парень и правда хорош!»

За основу Фоден дебютировал в 2017-м – в предсезонной игре с «МЮ». И очень впечатлился: «Помню, как стоял рядом с [Полем] Погба в туннеле и думал: «Ух ты, какой он огромный». Я не мог поверить, потому что когда вы видите их по телевизору, они кажутся намного меньше. Думал, что это сон».

Гвардиола не жалел комплиментов: «У меня нет слов, чтобы описать, что я сейчас увидел. Ребята, вы просто счастливчики, поверьте мне. Вы видели его первый матч, первый матч Фила Фодена за основу «Сити»! Прошло уже много лет с тех пор, как я видел нечто подобное. Он сыграл на каком-то другом уровне. Ему противостояли Погба и Эррера, потом Кэррик, но он постоянно создавал моменты и всегда был в правильной позиции. Он настоящий подарок для нас».

Несмотря на высокую оценку, тренер не торопился с подведением Фила к основе. Игрок и сам признавал, что поначалу не был готов и долго ходил по базе с открытым ртом: «Я целый год чувствовал себя фанатом. Потребовалось время, чтобы я адаптировался и понял, что не могу так продолжать. Мне нужно включаться в борьбу, чтобы завоевать место в команде».

В работе Фил равнялся на кумира Давида Сильву, который на старте взял молодого игрока под опеку: «Я всегда видел его в тренажерном зале за час до тренировки. В этой игре есть большие парни, поэтому вы всегда должны хорошо использовать тело и стараться не потерять мяч. Во время локдауна я воспользовался перерывом по максимуму, ходил в спортзал каждый день».

Ошибка молодости – загул с Гринвудом после дебюта в сборной. Игроки сделали разные выводы из случившегося

Осенью 2020-го Англия с трудом обыграла в Лиге наций Исландию (1:0). Это был дебют в сборной для 20-летнего Фодена и 18-летнего Мэйсона Гринвуда. Парни отметили как следует: привели в отель двух исландских девушек (претендентку на мисс Вселенную от Исландии и ее двоюродную сестру), нарушив исландский карантин в пандемию и строгий внутренний протокол для игроков сборной.

Девушки фиксировали визит к игрокам в Snapchat, так что вскоре в сети разлетелось фото Фила с приспущенными трусами. Ситуация осложнялась тем, что Фоден находился в длительных отношениях с Ребеккой Кук: они вместе со школы, уже в 18 лет Фил стал отцом.

Наказание прилетело быстро – обоих игроков не взяли на выезд в Копенгаген, отправив досрочно в клубы. «Сити» и «Юнайтед» тогда осудили поведение игроков, Гарет Саутгейт тоже был недоволен: «Это очень серьезная ситуация. Очевидно, они поступили наивно. Я знаю их возраст, но с этой пандемией борется весь мир. Знаю, что люди ошибаются, но не оправдываю их».

Для Гринвуда те 12 минут с Исландией так и остались единственными за сборную, а полтора года спустя он попал в еще более крупный секс-скандал, который закрыл ему карьеру в «МЮ». У Фодена все сложилось иначе: он вернулся в сборную два месяца спустя и на «Уэмбли» отгрузил дубль все той же Исландии.

«Когда у меня появилась возможность сыграть, я отдал все, чтобы отплатить тренеру [Гарету Саутгейту] за то, что он сделал для меня, – отреагировал Фоден. – Я не из тех, кто дуется. То, что произошло, заставило меня вернуться более голодным к футболу – тому, что я люблю больше всего».

У Фодена набралось уже 33 матча в сборной, в том числе поездка на Евро, где он добрался до финала. И даже отношения с Ребеккой после скандала устояли: в 2021-м у пары родился второй ребенок – к сыну добавилась дочь.

Отказался от 10-го номера в память о дедушке, дико фанатеет по рыбалке

Сына Фодена зовут Ронни – такое прозвище в семье было у самого Фила, чтобы не путаться с отцом Филом-старшим.

Из детства тянется еще одна страсть Фодена – он обожает рыбалку. Папа возил его рыбачить ночами с семи лет. Зная об этом увлечении, открывший игрока Терри Джон из академии «Сити» дарил юному Филу книги о рыбалке: «У меня есть фотография: на ней он маленьким ребенком держит рыбу, которая практически больше него самого. Я купил ему кучу книг по этой теме. Говорил: «Это поможет тебе с чтением и письмом, потому что это то, что тебя интересует».

В 2018-м Фоден пропустил празднование титула, так как заранее договорился с отцом о рыбалке. Когда его одноклубники на выходных ездят на курорты, Фил часто выбирает рыбалку в дождливом Стоке. Говорит, что это идеальный отдых и способ разгрузить голову.

Его самый большой улов – 62-килограммовый сом, пойманный в Испании.

Еще один важный человек в семье футболиста – дедушка Уолтер, который с самого начала верил, что внук будет играть в сборной Англии. В 47 лет Уолтер погиб в аварии на мотоцикле. Для Фила это было потрясением: в память о деде он играет под 47-м номером и имеет тату на шее с теми же цифрами.

Поговаривают, что Фил даже отказался от «десятки», предложенной ему после ухода Агуэро.

«Футболка с десятым номером – это большая цифра в клубе, но у меня особая связь с 47-м. Я хотел бы создать собственное наследие и сохранить этот номер».

Наследие получается приличным даже к 23 годам – в коллекции Фодена уже 16 трофеев. И это только начало.

Пеп получил нового игрока без трансфера. Это Фил Фоден так повзрослел!

Фото: Gettyimages.ru /Laurence Griffiths, Bob Levey, Ronny Hartmann, Peter Powell