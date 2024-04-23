11 месяцев, 20 стран, 14 тысяч км. Фанат из Монголии сел на велосипед, чтобы увидеть «МЮ»

Исполнил мечту.

Совладелец «Манчестер Юнайтед» Джим Рэтклифф добрался до неожиданно нервного полуфинала Кубка с «Ковентри» лишь ко второму тайму. Все потому, что 71-летний сэр бил собственный рекорд на Лондонском марафоне, преодолев 42-километровую дистанцию за приличные для его возраста четыре часа, 30 минут и 42 секунды.

Однако на «Уэмбли» в этот день присутствовал еще один человек с впечатляющий достижением: монгольский футболист Очирваань Батболд завершил почти годовое путешествие, которое он затеял ради того, чтобы увидеть вживую матч любимой команды.

Похоже, игроки «Юнайтед» решили, что победа 3:0 не соответствует такому приключению, и подарили преданному фанату еще немного страданий. Главное, что со счастливым концом.

На путешествие вдохновил обман: мошенник пообещал Очирвааню просмотр в клубе МЛС

Батболд – футболист. Он поиграл за «Улан-Батор» и «Баянгол», а открыл его тренер Пол Уотсон. 10 лет назад британца позвали в Монголию, чтобы он помог создать там «Баянгол». Пол организовал просмотры по всей стране и нашел 16-летнего Очирвааня, который впечатлил его страстью и желанием: каждое утро вставал в 5:30 и тренировался перед занятиями в школе.

Об этом писал BBC и уже тогда, в 2014-м, Батболд мечтал о великом: «Моя мечта – стать профессиональным футболистом и играть на «Олд Траффорд».

«Юнайтед» Очирваань очаровался в 2010-м, когда «МЮ» обыграл «Ливерпуль» 3:2. Это был матч с дублем Стивена Джеррарда и хет-триком Димитара Бербатова, но мальчик из далекой Монголии навсегда влюбился в Уэйна Руни.

«Уазза был очень сильным игроком. Мне понравился его стиль игры», – говорит Очирваань, аккаунты которого в соцсетях теперь названы в честь Руни (@mr.wazza).

Большой футбольной карьеры у Батболда не вышло, хотя парень цеплялся за каждую возможность. Однажды появился агент, который пообещал организовать Очирвааню просмотр в «ЛА Гэлакси».

Конечно, это оказался мошенник: «Когда фальшивый агент связался со мной, я подумал, что у меня есть шанс. Он предложил мне возможность стать профессиональным футболистом, а я не хотел ее упускать. Родители доверяют мне, поэтому дали деньги, которые были необходимы для просмотра. Но все закончилось ужасно. Полное разочарование, в голове были ужасные мысли».

Футболист отдал «агенту» около четырех тысяч долларов, что сильно ударило по финансовому состоянию семьи. Очирваань признается: сложнее всего было сообщить плохие новости родным. Семья была шокирована, но поддержала его, а когда новость стала известной, неравнодушные люди помогли им финансово.

Батболд говорит, что такая поддержка близких вдохновила его не отказываться от смелых желаний и исполнить другую мечту: «Я люблю приключения, «Ман Юнайтед» и очень хотел гордиться всем, через что прошел. Хотел сделать что-то, что вдохновляет других. Поэтому решил добраться на велосипеде до «Олд Траффорд».

«Самым трудным испытанием стала снежная буря». Он ехал в холод и жару, везде помогали фанаты «МЮ»

Путешествие началось из Улан-Батора в начале мая 2023-го. По плану Батболд должен был финишировать к декабрю, преодолев 11 тысяч километров.

Но дорога затянулась: за плечами монгольского фаната 11 месяцев, 20 стран и 14 тысяч км. Весь путь он фиксировал в соцсетях – там много красоты .

Летом Батболд уже делился впечатлениями с официальным сайтом «МЮ»: «Было много трудных дней с холодом, снегом и дождем. А теперь очень жарко. Самым трудным испытанием стала снежная буря. Но я видел очень красивые места – лучшей была дорога к озеру Сайрам в Синьцзяне (Китай). Я также встретил очень много хороших людей. Мне все нравится».

В клубных соцсетях «Юнайтед» тоже подбадривал болельщика , а по всему миру его принимали фанаты команды: звали смотреть и играть в футбол и просто показывали города.

В Алматы и Шымкенте.

В Ташкенте.

В Самарканде и Бухаре.

В Баку.

В местах, где велосипед невозможен, Батболд временно пересаживался на другие виды транспорта. Например, из Актау в Баку собирался отправиться на пароме, но из-за закрытой границы Каспий пришлось перелетать. Дальше путешественник отправился в Иран и Турцию.

В октябре Очирваань добрался до Стамбула, а после получения Шенгенской визы двинулся дальше: Греция, Болгария, Северная Македония, Косово, Черногория, Хорватия, Босния, Венгрия, Словакия, Австрия, Германия, Франция и Нидерланды. В Амстердаме впервые за 10 лет встретил Джека Бразила – тренера из Англии, который тренировал юного футболиста в монгольском «Баянголе».

А в конце марта Батболд, наконец, получил британскую визу. Мечта стала реальностью: Очирваань переплыл Ла-Манш на пароме, а затем из прибрежного Дувра направился прямиком в Лондон.

На тот самый полуфинал Кубка: «Что за игра! Когда «Ковентри» отыграл три мяча, я напрягся. Очень хотел, чтобы мы выиграли мой первый матч, но «Ковентри» забил на последней минуте дополнительного времени. Думали, что все кончено, но, к счастью, гол отменили из-за офсайда.

В этой игре были все взлеты и падения – невероятный опыт для меня».

Миссия выполнена.

Фото: Gettyimages.ru /Alex Livesey; Instagram/mr.wazza