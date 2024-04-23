Этот клуб никогда не теряет очки. Знакомьтесь, «Аркадаг» из Туркменистана (назван в честь лидера страны)

39 побед в 39 матчах.

Летом 2023-го под Ашхабадом прошло открытие города Аркадаг – главного проекта в жизни второго президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова (2007-2022). Город открыт в его день рождения и назван в его честь, ведь Аркадаг («Опора» или «Покровитель») – официальный титул, который употребляется только в отношении второго президента республики.

Конечно, идеальному городу нужен идеальный футбольный клуб. И такой вскоре появился.

«Аркадаг» никогда не проигрывает и рвется в Книгу Гиннеса. Но мир рекорд не признает

В 2022 году Гурбангулы Бердымухамедов передал президентское кресло сыну Сердару (формально через процедуру выборов), но не отдал всю полноту власти. Сейчас он председательствует в Халк Маслахаты (Народном совете) – орган власти, через который Бердымухамедов-старший продолжает влиять на ключевые решения в одной из самых закрытых и авторитарных стран мира.

В 2023-м у него появилось новое увлечение – футбольный клуб. 1 апреля на внеочередной конференции Федерации футбола Туркменистана новообразованный «Аркадаг» включили в состав организации. И вскоре приняли во всех внутренние соревнования.

«Аркадаг» сразу же переманил лучших игроков страны, став базовым клубом сборной. Ради этого в Туркменистане даже продлили трансферное окно.

Результат – досрочный титул за четыре тура до финиша. В чемпионате-2023 «Аркадаг» победил во всех 24 матчах, разница мячей +66. Финишировавший вторым «Алтын Асыр» отстал на 18 очков, разница мячей +31. А ведь столичный «Алтын Асыр» («Золотой век») – предыдущий доминатор лиги: побеждал в чемпионате с 2014-го по 2021-й.

Кубок, конечно, тоже забрал «Аркадаг», а чемпионат-2024 клуб начал с восьми побед с общим счетом 43:3. Стартовали с 3:0 над «Алтын Асыром», а дальше практически совсем без борьбы (5:0, 4:1, 8:1, 5:0, 7:0, 9:0 и 2:1).

Бердымухамедов после открытия Аркадага поставил чиновникам четкую задачу – город любым путем должен попасть в Книгу рекордов Гиннесса. Возможно, с этим связано, что местный клуб выиграл все 39 матчей после основания. В теории это самая длинная победная серия для команд из высшего дивизиона: на днях саудовский «Аль-Хилаль» остановился на 34 победах во всех турнирах, а до этого рекорд принадлежал валийскому «Нью Сэйнтс» из 2016-го (27 побед подряд ).

Только представитель Книги Гиннесса уже сообщил The Guardian, что рекорд «Аркадага» не учтут: «О лиге Туркменистана доступно относительно мало подробностей, меньше, чем нам хотелось бы для той комплексной проверки, которую мы проводим в нашем исследовании для этого и подобных рекордов. Также есть определенный уровень управления и конкуренции, которые мы обычно ищем. Учитывая все это, мы подтвердили, что рекордсмен – «Аль-Хилаль».

Отобрать очки у клуба с названием «Аркадаг» – большой риск. Но иногда команда все же была на грани. Сайт «Хроника Туркменистана» (базируется за пределами Туркменистана) передает слова анонимного болельщика о том, что в матче с «Шагадамом» (1:0) судьи поставили сомнительный пенальти на последней минуте, благодаря которому «Аркадаг» победил. The Guardian упоминает игру с «Шагадамом» (3:2 в ноябре 2023-го), когда президентскую команду вновь спас пенальти на последних секундах. Перепроверить это сложно – в сети непросто найти не то что видео, а даже протоколы матчей.

Кстати, «Шагадам» – клуб из Туркменбаши, названного в честь титула первого президента Сапармурата Ниязова. В 2002-м клуб первым не из столицы выиграл чемпионство. В нынешнем сезоне только «Шагадам» вновь навязал «Аркадагу» борьбу – проиграли 1:2 в прошлую субботу.

Первой серьезной проверкой «Аркадага» станут азиатские турниры, в которых клуб дебютирует в этом сезоне. На зимних сборах команда уже проигрывала донецкому «Шахтеру» (1:4) и «Днепру» (0:1), а в закрытом товарняке с «Зенитом» случились 1:1.

«Надписи и рисунки должны соответствовать духу эры Возрождения». Бердымухамедов лично участвовал в разработке дизайна формы и эмблемы

Советы Аркадага ценны в любой сфере, и футбол – не исключение. В апреле 2023-го экс-президент лично ознакомился с образцами формы и символикой создающегося «Аркадага». Сайт Turkmenportal.com со ссылкой на газету «Нейтральный Туркменистан» описывал это так:

«Ознакомившись с представленными проектами, глава высшего представительного органа народной власти сделал ряд замечаний и внес коррективы.

«Спортивная одежда должна соответствовать предназначению, быть привлекательной и удобной, с логотипом команды», – сказал Гурбангулы Бердымухамедов, отметив важность правильного его размещения на спортивной форме, и дал ряд указаний на этот счет».

А вот лидер нации делится мудростью о будущей эмблеме: «Глава Халк Маслахаты отметил, что логотип футбольного клуба должен отражать развитие национального спорта, в особенности привлечение молодежи к спорту высоких достижений, вывод на высокий уровень туркменского футбола, и должен стать гордостью туркменских спортсменов».

Выбор пал на вариант под номером четыре.

На нем изображен ахалтекинский конь – не просто символ страны, но и главная страсть Бердымухамедова (одержимости лошадьми не помешало даже знаменитое падение тогда еще президента во время скачек).

И, похоже, это не просто конь, а любимый скакун Бердымухамедова Акхан. В 2018-м он все-таки пробился в Книгу рекордов Гиннесса – быстрее всех прошел дистанцию в 10 метров на задних копытах.

После завоевания титула Бердымухамедов вновь проконтролировал процесс создания формы. Совет Аркадага выглядел так: «Особое внимание стоит уделить цветовой гамме, а надписи и рисунки на форме должны полностью соответствовать духу эры Возрождения новой эпохи могущественного государства».

Как вам чемпионский мерч?

43-метровый монумент Бердымухамедову и 31-метровый памятник его коню. Так выглядит Аркадаг

Еще за три месяца до открытия Аркадаг получил статус города государственного значения. Такое в Туркменистане случилось впервые. Уже тогда писали, что на строительство «умного города», где должны жить около 65 тысяч человек, потратят почти пять миллиардов долларов.

Аркадаг презентовали как город будущего, но его главными достопримечательностями стали памятники. 43-метровый «Монумент Аркадаг» — огромное сооружение, изображающее Бердымухамедова верхом на коне. Автор тот же, что делал похожий памятник в Ашхабаде.

Центральный проспект назван в честь того самого коня Акхана – и ведет он к 31-метровому памятнику скакуна.

Вместе с футбольным клубом в городе запустили телеканал «Аркадаг» и газету «Аркадаг». Все под внимательным взором главного Аркадага.

Бонус: как же Бердымухамедов хорош в футболе!

Точнее в футзале. В 2021-м он прилетел в Туркменбаши (наследие культа личности его предшественника) и зарубился в мини-футбол с министрами.

Показал пару движений в стиле Роналдиньо и, конечно, забил много голов.

Кстати, титул Аркадаг Бердымухамедов официально получил в 2010-м на столичном стадионе «Копетдаг». А в 2011-м 600 девушек в спортивных костюмах изобразили на поле стадиона большую надпись ARKADAG, а затем исполнили песню, посвященную Аркадагу, и прокричали «Слава тебе, Аркадаг!»

С таким футбольным боссом у «Аркадага» светлое будущее.

Президент Туркменистана умеет в спорте все: он гонщик, тяжелоатлет, наездник

Фото: РИА Новости /Рамиль Ситдиков; eastnews.ru /Alexander Vershinin